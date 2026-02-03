バグバウンティ、脆弱性診断、DevSecOpsを統合したサービス「IssueHunt One」を提供するIssueHunt株式会社、「Developers Summit 2026」に協賛しブースを出展

IssueHunt株式会社

バグバウンティ、脆弱性診断、DevSecOpsを統合したサービス「IssueHunt One ( https://issuehunt.jp/ )」を提供するIssueHunt株式会社（本社：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号、代表取締役：横溝 一将）は、株式会社翔泳社 CodeZine編集部／ProductZine編集部が主催する、開発者に関するイベント「Developers Summit 2026」に協賛し、ブース出展いたします。

当社は多様化するエンジニアの課題に真摯に向き合い、開発者体験およびセキュリティの向上に努めております。

当日はブースにて、バグバウンティ、脆弱性診断、DevSecOpsを統合したサービス「IssueHunt One ( https://issuehunt.jp/ )」のご紹介や、ステッカーなどのノベルティを配布いたしますので、ぜひお立ち寄りください。

開催概要

タイトル：Developers Summit 2026

開催日時：2026年2月19日(木)～20日(金)

会場 ：有明セントラルタワーホール＆カンファレンス

（〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー）

主催 ：株式会社翔泳社 CodeZine編集部／ProductZine編集部

参加費 ：参加費無料（事前登録制）

URL ：https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218

IssueHunt株式会社について

IssueHunt株式会社は、ミッション「つくろう。市場を、前例を。」、ビジョンである「つながる世界の、ベースラインになる。」を実現するために、バグバウンティ、脆弱性診断、DevSecOpsを統合したサービス「IssueHunt One」等の提供を行っています。

【会社概要】

会社名：IssueHunt株式会社

代表者：横溝 一将

所在地：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号

公式ホームページ：https://issuehunt.co.jp/

お問い合わせ先：https://issuehunt.co.jp/contact

【主要事業】

バグバウンティ、脆弱性診断、DevSecOpsを統合したサービス

「IssueHunt One」：https://issuehunt.jp/

【お客様事例（一部）】

