【阪神梅田本店】大人気『駅弁の祭典』が２年ぶりに！全国各地から約350種類の弁当が集結します

株式会社阪急阪神百貨店

■阪神梅田本店 8階 催事場「阪神の有名駅弁とうまいもんまつり」

■２月１６日（月）→２３日（月・祝）

■公式URL：https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/saiji/ekiben/(https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/saiji/ekiben/)

(※)空弁、ロケ弁など駅弁以外のお弁当を含みます。駅弁は全310種類。

あの名物催事が２年ぶりに帰ってきます！

2001年からスタートし25回目をむかえる今回は、前回より約50種類増やし、約350種類(※)のお弁当が全国各地から勢ぞろい。店頭でできたてを味わえる駅弁の実演店舗23店をラインアップするほか、関西にいながらにして全国の有名駅弁が楽しめる本イベントは、物価高の今だからこそ人気に拍車がかかりそうです。

王道の駅弁はもちろんのこと、『日本ロケ弁大賞』で上位に入賞したお弁当や、駅弁屋さんがお弁当の個性を閉じ込めたコロッケ、ご当地麺とコラボした進化系まで、バラエティ豊かに展開いたします。

日本の食文化とも言える“駅弁”を満喫できる8日間を、ぜひご取材ください。

まずは行列必至の王道・人気駅弁から！

駅弁まつりの醍醐味は、一堂に会した各地の駅弁を食べ比べできること。前回2024年の開催時には約8,000個売り上げた“あなごめし”や、約5,700個で続いた“牛肉どまん中”など、王道の駅弁からご紹介いたします。

◎広島県 山陽本線 宮島口駅「うえの」あなごめし（1人前）2,700円【実演】＜各日販売予定数1,000 ※お一人さま５個まで＞

創業１９０１（明治３４）年の100年以上続く老舗が作る「あなごめし」。継ぎ足しで使う特製ダレで重ね焼きした穴子を、骨のだしで炊いたご飯の上に敷き詰めます。アナゴの芳ばしい香りは絶妙。冷めるとさらにおいしさが際立ちます。

【整理券配布時間・場所】

〇配布時間：各日午前９時頃予定

〇配布場所：＜開店前＞1階 東側14番入口前

商品引換は各日午前10時・11時・正午の3回（各回販売予数200）午後からの引換券配布はなし

＜午後1時から＞８階 催事場「うえの」売場

◎山形県 奥羽本線 米沢駅「新杵屋」牛肉どまん中 (1人前)1,620円 【実演】

言わずと知れた大人気駅弁。ふっくらと炊き上げたごはんの上に、特製ダレで味付けした牛そぼろと牛肉煮を載せています。

◎佐賀県 佐世保線 有田駅「有田テラス」有田焼きカレー〈大〉(1人前)2,400円 【実演】

28種類のスパイスを使った手作りカレールーにチーズをのせて。売場内のオーブンで焼き上げる本格派の焼きカレーです。

◎北海道 函館本線 森駅「いかめし阿部商店」いかめし(1人前/2尾入り)1,450円 【実演】

1941年の誕生以来、親しまれてきた味わい。受け継がれてきた秘伝のタレと、やわらかなおいしさが魅力です。

観光列車の車内でしか手に入らないお弁当が登場！

JR九州「ふたつ星４０４７」の車内でのみ販売される「カイロ堂」のお弁当など、観光列車で人気の味が特別に登場します。

◎JR九州 長崎本線・大村線 /ふたつ星4047「カイロ堂」特製ふたつ星弁当（1人前）3,500円＜各日販売予定数200＞【実演】

有明海の海苔やブランド牛の佐賀牛をふんだんに使用し、食べ応え抜群！贅沢な二段重は、通常、車内販売でしか味わえないレアなお弁当です。

特製ふたつ星弁当ふたつ星4047

◎JR九州 久大本線 /特急ゆふいんの森号画像左）「中央軒」ゆふいんの森弁当(1人前)1,800円＜各日販売予定数50＞

きのこ入りの炊き込みご飯と湯布院の野菜が楽しめるお弁当です。

画像右）「IMD ALLIANCE」ゆふいんの森 おおいた和牛弁当(1人前)3,000円＜各日販売予定数10＞

おおいた豊後牛の中でも肉質4等級以上の“おおいた和牛”を使用。3種類の味わいでご用意します。

ゆふいんの森弁当ゆふいんの森 おおいた和牛弁当特急ゆふいんの森号

◎JR九州 指宿枕崎線 /特急指宿のたまて箱「城山ストアー」指宿のたまて箱弁当(1人前)1,600円＜各日販売予定数70＞

彩り豊かな手まりおにぎりなど鹿児島の美味を詰め込みました。

指宿のたまて箱弁当特急指宿のたまて箱

初登場、初実演の駅弁にもご注目ください！

作りたての駅弁は格別の味わい。初実演の商品などをご紹介いたします。

《えんがわ》◎新潟県 信越本線 新津駅「神尾弁当部」えんがわ押し寿司 （1人前）1,680円 【阪神初実演】

カレイのえんがわを甘酢で締めて押し寿司に。醤油とわさびを付けて、口に広がるえんがわの甘さがたまらない一品。

《かき＆ふぐ》◎石川県 のと鉄道 能登中島駅「駅マルシェ わんだらぁず」能登かきと炙りふぐめし（1人前）1,890円 【実演】＜阪神梅田本店初登場＞

香ばしい能登ふぐと、濃厚な能登牡蠣のしぐれ煮を受け止める自家製米のコシヒカリ！3つの能登の恵みを一折にまとめました。

《栗》◎熊本県／肥薩線 人吉駅「人吉駅弁やまぐち」栗めし(1人前）1,380円 【阪神初実演】

大粒の栗が入った栗めし。創業以来変わらぬ製法で、手作りならではのおいしさです。

【初企画１.】一度で二度おいしい！「駅弁×ご当地麺」コラボ弁当が登場

人気の駅弁に加え、その土地ごとのご当地麺をコラボさせてお弁当を開発しました。一度で二度楽しめる欲ばりな企画です。

◎茨城県 常磐線 水戸駅「しまだフーズ」常陸牛 牛べんとあんこう味噌ラーメン（1人前）1,680円 【実演】

黒毛和牛をすき焼き風の甘めのタレで味付けした牛べんと、あん肝も使ったあんこう入り味噌ラーメンをセットにして。

◎鹿児島県 九州新幹線 出水駅「松栄軒」黒豚炙り焼豚ラーメンとまかない角煮めし（1人前）1,680円 【実演】

黒豚の焼豚と、黒豚出汁の濃厚スープが魅力のラーメンに、まかない飯がルーツの角煮飯をあわせて。

◎愛知県 東海道新幹線 名古屋駅「松浦商店」ヨコイのあんかけスパゲティ＆味噌ヒレカツ重（1人前）1,680円

スパイシーなあんかけスパゲティと、名物駅弁の味噌ヒレカツ重。

ソウルフードのセットです。

◎福井県／越美北線 九頭竜湖駅「大野結の屋」九頭竜舞茸ご飯と越前そば（1人前）1,620円

越前大野名物、九頭竜舞茸の香り豊かなごはんと、越前そばが一度に楽しめます。

◎北海道／千歳線 新千歳空港駅「札幌バルナバフーズ」美食千歳かにめし＆吉山商店 油そば（1人前）1,880円

新千歳空港で人気のかにめしと、札幌の銘店が手掛けた油そばのセット。

【初企画２.】「日本ロケ弁大賞」上位のロケ弁が集合！

今回、初企画として「日本ロケ弁大賞」で、大賞や金賞をなど上位入賞したロケ弁などをご用意。バラエティ番組の楽屋ネタなどでよく話題にのぼるお弁当ばかり。ご取材の合間のお昼ご飯にもいかがでしょうか。

第１回 日本ロケ弁大賞 金賞

「海苔弁いちのや」名物海苔弁

（1人前）1,480円

＜各日販売予定数30＞

第１回 日本ロケ弁大賞 大賞第２回 日本ロケ弁大賞 殿堂入り

「オーベルジーヌ」ビーフカレー

〈中辛〉（1人前）1,696円

＜各日販売予定数100／お一人さま5個まで＞

午後1時到着予定

第１・２回 日本ロケ弁大賞 金賞

「塚田農場おべんとラボ」塚だまタルタル若鶏のチキン南蛮弁当（1人前）990円

＜各日販売予定数30／お一人さま5個まで＞

午後1時到着予定

第１・2回 日本ロケ弁大賞 金賞

「とんかつ まい泉」ヒレかつサンド

（6切入り）956円

＜各日予定数30＞

「叙々苑」カルビ弁当

（1人前）3,500円

＜各日予定数20＞

【初企画３.】いかめし、ウニ、イカスミまで！駅弁屋さんがつくる“コロッケ”が大集合

お弁当にちょい足しの一品として、またお酒のあてにもぴったりな駅弁屋さんが作る個性派コロッケが大集合します。

北海道「いかめし阿部商店」が作るいかめしのうまみをぎゅっと閉じ込めたものや、「淡路屋」のひっぱりだこ飯風コロッケ、富山県「源」のイカスミを使ったものまでバラエティ豊かに登場いたします。

１. 北海道「いかめし阿部商店」いかめしコロッケ（1個）400円

２. 山形県「新杵屋」牛肉どまん中コロッケ（1個）380円

３. 福島県「小名浜美食ホテル」小名浜うにコロ（1個）380円

４. 群馬県「荻野屋」もち豚コロッケ（1個）300円

５. 群馬県「荻野屋」上州牛メンチ（1個）580円

６. 山梨県「駅弁の丸政」清里高原カレーコロッケ（1個）380円

７. 富山県「源」富山ブラックイカスミコロッケ（1個）300円

８. 滋賀県「南洋軒」近江牛すき焼きコロッケ（1個）390円

９. 兵庫県「淡路屋」ひっぱりだこのコロッケ（1個）380円

１０. 鳥取県「アベ鳥取堂」かにコロッケ（1個）420円

１１. 鹿児島県「松栄軒」黒豚角煮コロッケ（1個）380円

ビール注ぎ手＆麦酒伝道師の重富さんが阪神梅田本店に！

広島県「ビールスタンド重富」から、ビールの注ぎ手として名高い重富寛さんが登場。のどを駆け抜けるゴクゴクとした爽快感が特徴の「一度つぎ」から、ビールの泡だけを飲む新感覚の「ミルコ」まで、６種類の注ぎ方からお選びいただけます。

重富 寛さん

ビール＜アサヒビール＞マルエフ（１杯）770円

「ミルコ」のみ550円

※銘柄を変更する場合がございます。

※ビール注ぎのご撮影については、会場の状況によりご対応が難しい場合もございます。ご希望の際はあらかじめお知らせください。