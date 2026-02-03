「Mardi Mercredi（マルディメクルディ）」26春夏コレクションを代官山店・大阪店にて発売開始

SCREEN SHOT株式会社

model：キム・ゴウン（@ggonekim）

韓国発のライフスタイルブランド「Mardi Mercredi（マルディメクルディ）」の26春夏コレクションが2月上旬から実店舗にて発売開始いたします。

定番人気のフラワーマルディモチーフの新作をはじめ、ボヘミアンムードを取り入れたNEWスタイルもラインナップ。軽やかな素材感やレイヤードを楽しめるアイテムが揃い、これからの季節を先取りしたスタイリングが叶います。

2026春夏コレクション

◼︎NEWグラフィック

リアルなフラワーの質感が引き立つNEWグラフィックが登場。

カジュアルながら上品さを添え、コーディネートを格上げしてくれる一枚です。

SWEATSHIRT RAGLAN LILIES 05 / \11,000(税込)TSHIRT LONG SLEEVE LILIES 07 /\8,800(税込)TSHIRT LONG SLEEVE LILIES 01 /\8,800(税込)

◼︎春の新作スタイル

オフィスからカジュアルシーンまで活躍するシャツ類や、ボヘミアンムード漂う軽やかなシフォンアイテムなど、これからの季節を先取りできる新作スタイルも登場。

COTTON POPLIN SHIRT / \16,500(税込)CHIFFON MINI SLEEVELESS DRESS FRILL / \31,900(税込)TSHIRT LONG SLEEVE LILIES 01 /\8,800(税込)

◼︎FLOWERMARDI

定番人気のフラワーマルディTシャツに新デザインが登場。

高級感のある刺繍デザインやパステルカラーの花柄総柄など、これまでになかったバリエーションも加わり、季節感あふれるラインナップに。

SWEATSHIRT RAGLAN FLEUR FLOWERMARDI / \14,850(税込)CHIFFON MINI SLEEVELESS DRESS FRILL / \31,900(税込)TSHIRT LONG SLEEVE STRIPE / \9,900(税込)

第二弾以降は順次発売となるため、詳細はSNSまたは公式オンラインストアで公開予定。

※代官山店、大阪店ではラインナップが異なります。

■店舗情報

Mardi Mercredi Daikanyama

住所：東京都渋谷区代官山町20-5 1F/2F

営業時間： 11:00-20:00

定休日：年中無休

Mardi Mercredi Osaka

住所：大阪府大阪市北区茶屋町8-26 NU茶屋町プラス1F

営業時間： 11:00-21:00

定休日：年中無休

問い合わせ先：press@screenshot-global.com

公式オンラインショップ： https://mardimercredi.jp

日本公式Instagram： @mardi_mercredi_japan

公式LINE：@mardimercredi

■ABOUT Mardi Mercredi

フランス語で“火曜日”“水曜日”を意味する「Mardi Mercredi（マルディメクルディ）」は韓国ソウル発のライフスタイルブランド。コンテンポラリーなテイストに落とし込まれたウェアラブルなアイテムを多数展開しています。2018年の創業以来、韓国ファッションの代名詞としてマルディメクルディだけが見せるキャッチーで唯一無二の価値をグローバルに発信し続けているトータルブランドです。