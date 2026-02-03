課金率が大幅向上――アイディス『ラストクラウディア』がThinkingEngine導入により、データ取得は数時間→10分、プロデューサーの意思決定とマーケの施策精度を加速。

Thinkingdata Co., Ltd.

株式会社アイディスが提供するスマートフォン向けRPG『ラストクラウディア』において、データ分析・運用基盤「ThinkingEngine」が導入事例を公開したことををお知らせします。

本導入により、アイディスでは散在していたKPIを一元化し、データ取得から分析可能な状態までに要していた工数を「数時間」から「10分程度」へ短縮。運営現場での仮説検証が高速化し、施策改善の回転数が増えた結果、新規ユーザー向け施策を中心に課金率の大幅向上につながりました。

株式会社アイディス＜『ラストクラウディア』プロデューサー 竹内 夏樹 様／マーケティング部 部長 荒川 陽介 様＞

ただし、本リリースでお伝えできるのは、あくまで“入口”にすぎません。

本事例では、プロデューサー視点の記事に加え、マーケターの実務と意思決定に踏み込んだマーケター“初”のインタビューを、2本の記事をThinkingData公式サイトにて同時公開します。

「なぜ改善できたのか？」

「どこが変わり、現場はどう動いたのか？」

公式サイトで公開されたインタビュー事例では、プロデューサー（意思決定・運営方針） とマーケター（広告・集客・プロモーション）それぞれの立場から、ThinkingEngine導入によって得られた変化と判断の裏側を、導入背景から成果に至るまで整理しています。

- KPIが散在し「見たいときに見られない」状態は、どのように解消されたのか- 非エンジニアの現場メンバーは、なぜ“自走”できるようになったのか- 広告データとゲーム内行動がつながることで、意思決定はどう変わったのか

これらの問いに対する具体的な答えは、プロデューサー・マーケター両名のコメントとともに、導入事例記事の中で詳しくご紹介しています。

▶プロデューサー視点で読む :https://thinkingdata.jp/cases/aidisproducer▶マーケター視点で読む :https://thinkingdata.jp/cases/aidismarketer

背景：KPIが散在し、「見たい時に見られない」が運営のボトルネックに

ThinkingEngine導入以前、アイディスではKPIがBI（Redash）、内製スプレッドシート、自社管理ツール、広告計測など複数の環境に分散しており、“確認のための移動”と“手作業の加工”が日常的に発生していました。

専門のデータアナリスト不在の体制では、分析が一部メンバーやエンジニア依頼に偏りやすく、定義のすり合わせ／抽出依頼／待ち時間が運営判断を遅らせる要因となっていました。

決め手：プロデューサーは「現場が自走できる」点、マーケターは「広告×ゲーム内行動の一気通貫で工数削減できた」点を評価

「非エンジニアでもKPIを素早く取り出せる。それがPDCAの回転数を変える。」

「データ分析の工数削減や運営の効率化を目指しているのであれば、ThinkingEngineは強力な選択肢になるはずです。」

- 株式会社アイディス『ラストクラウディア』プロデューサー 竹内 夏樹 様

事例記事をもっと読む :https://thinkingdata.jp/cases/aidisproducer

「「Google広告経由でインストールしたユーザーが、どのガチャを回すために課金したのか」といった分析が、管理画面の操作だけで簡単に行える。手動でのデータ突合にかかっていた膨大な工数と時間を削減し、分析から施策立案までのサイクルを劇的に速くできると確信しました。」

- 株式会社アイディス マーケティング部 部長 荒川 陽介 様

事例記事をもっと読む :https://thinkingdata.jp/cases/aidismarketer

プロデューサーにもマーケターにも効くポイント：同じ指標で、同じ画面で、同じ速度で動ける- プロデューサーは、改善判断の根拠を即座に確認できる- マーケターは、広告流入とゲーム内行動を一気通貫で分析できる

ThinkingEngineは運営・開発・マーケが「同じ指標・同じ画面・同じスピード」で議論できる状態を実現させました。

本リリースでは紹介しきれなかった、

- 開発・運営現場に挑むプロデューサー・マーケターの声- ユースケース別の活用方法- 導入前後で変わった運営フローと活用成果- 10年経験の専門家が提供する全フローサポート

これらはすべて、公式サイトの導入事例ページで公開しています。

「自社でも同じことができるのか？」

「今の運営フローは、どこから変えられるのか？」

そのヒントを、ぜひ公式サイト公開中の事例でご確認ください。

■ThinkingEngineについて

「データが語る、ユーザーが動く。」ーー世界中のゲームを導くデータ基盤ThinkingEngine

ThinkingEngineは、世界で1,500社・8,000タイトル以上を支援してきた実績を持つ、ゲーム業界に特化したデータ分析・運用基盤です。

データ収集・統合・分析・施策実行までをワンストップで実現するデータ基盤として、マルチプラットフォームのデータを安全に統合し、SQL不要の分析環境とリアルタイム可視化により、現場から経営層まで迅速な意思決定を支援します。

その特徴はプロダクト提供にとどまらず、10年の経験を持つデータ専門家による伴走型サポートにあります。導入前の設計から運用・改善・定着までデータ活用の全フローを一貫して支援し、最短2営業日以内の迅速な対応で、データに基づく判断と組織の成長を後押しします。

ThinkingEngineと専門家が提供する運用支援を持ってお客様のチームが自立的に成長する「データマスター」への道を支え続けます。

■シンキングデータ株式会社について

シンキングデータ株式会社（ThinkingData Co.,Ltd.）は、2015年に設立されたデータソリューション企業です。上海、シンガポール、東京、ソウル、サンフランシスコへ事業を展開し、ゲーム業界におけるデータ分析支援でトップクラスの実績を誇ります。

自社プロダクトであるThinkingEngineは、データ収集からリアルタイム分析、可視化、さらに施策実行までを統合する柔軟なプラットフォームです。直感的な設計により、誰もがデータアナリストとして意思決定とアクションに活用できます。

