【SNS総フォロワー数50万人超え※1　TikTokアイメイク界隈の女王　Seresa監修】キングダム　リキッドアイライナーTPから新色『チュチュグレー』が2026年3月3日先行発売！

写真拡大 (全13枚)

株式会社黒龍堂

※1 2026年1月現在




■TikTokアイメイク界隈の女王　Seresa監修の新色「チュチュグレー」

愛され甘盛れ目元が叶う　グレーにひと匙のピンク味を加えた絶妙カラー



グレーベースの高発色カラーで目元にしっかりと存在感を与えながら、ほんのりピンクを効かせた絶妙なバランスで、「甘さを感じて、でもしっかり盛れる」目元を叶えるカラーです。

■Seresaのこだわりポイント




キングダム　リキッドアイライナーTP　チュチュグレー

●先行発売日：2026年3月3日（火）


PLAZA、LOFT※2


●全国発売日：2026年4月3日（金）


全国のバラエティショップ、マツモトキヨシ、ココカラファインなどのドラックストア※2


●価格：1,650円（税込）


※2 全ての店舗で取扱いがあるというわけではありません。






Point1：史上初※3　こすれにも強い3つのプルーフ処方

１.こすれに強い：こすれプルーフ


２.涙・水・汗に強い：ウォータープルーフ


３.皮脂に強い：スマッジプルーフ



※3 当社シリーズ内にて







Point2：誰でもプロ級！ブレない × かすれない「魔法の筆」

「ブレずに描ける」丸形センイと、「かすれず描ける」星形センイをブレンドし、0.1mmの極細ラインもなめらかに描けます。



●【丸形センイ：ブレにくい】太さの異なるセンイを絶妙なバランスで配合。手ブレしにくい、コシのある筆を実現！


●【星形センイ：かすれにくい】凹み部分に液をたっぷり含むことができるため、かすれにくい！






肌へのやさしさを考えた処方

染料不使用でクレンジングしやすい処方。また、まつ毛美容液成分※4も配合されており、まつ毛のケアも同時に叶えます。


※4 セラミドNP、パンテノール、加水分解シルク、アカツメクサ花エキス、ローヤルゼリーエキス（すべて保湿成分）





■なりたい印象に合わせて選べる　全5色展開


【Seresa監修カラー】チュチュグレー

愛され目元をつくる　ほんのりピンクの「甘盛れグレー」


・目力を叶えつつ、ほんのりピンクを感じる


・毎日使いしやすい


・ピンクメイクと相性抜群


＃バレエコアメイク







ブラック

強すぎない、絶妙ブラック


・目力限界まで盛れる


・クッキリ際立つけど肌に馴染む






ブラックブラウン

黒と茶の“いいとこどり”で、誰でも盛れる万能カラー


・目力がありつつも、愛される柔らかさがある


・アイシャドウ、パーソナルカラーを選ばない


・使うシーンを選ばない






ブラウン

自然な目力、王道ブラウン


・毎日使いにちょうどいい


・ほんのり赤みの王道ブラウン






ラテブラウン

柔らか盛れ、まろみブラウン


・柔らかく盛れる


・淡色メイクにぼやけず映える






【プロフィール】

＜チュチュグレー監修者＞


Seresa／美容系インフルエンサー


（ULTRA SOCIAL株式会社 Cue's所属）


SNS総フォロワー数50万人超え。美容学校卒の美容クリエイター。コスメ愛に溢れていて、リアルなレビューやアイメイクの紹介が人気でコアなファンが多い。かわいくなれるコスメを探求し、自分の好きを発信中。



＜イメージモデル＞


千葉恵里（ちば・えりい）／AKB48
2003年10月27日生まれ。AKB48チームA所属。ファッション誌やバラエティ番組でも注目を集める人気メンバー。





■発売元


株式会社キューティス


公式サイト 　 ：https://www.qtis.jp/


公式Instagram： https://www.instagram.com/qtis_official/


公式X　　　　 ：https://twitter.com/kingdom_cosme

■製造販売元
株式会社黒龍堂

■株式会社黒龍堂　
商号　 ：株式会社黒龍堂
住所　 ：東京都港区芝公園2丁目6番15号
代表者 ：代表取締役社長 宮崎修平