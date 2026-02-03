【SNS総フォロワー数50万人超え※1　TikTokアイメイク界隈の女王　Seresa監修】キングダム　リキッドアイライナーTPから新色『チュチュグレー』が2026年3月3日先行発売！

株式会社黒龍堂

※1 2026年1月現在

■TikTokアイメイク界隈の女王 Seresa監修の新色「チュチュグレー」

愛され甘盛れ目元が叶う グレーにひと匙のピンク味を加えた絶妙カラー

グレーベースの高発色カラーで目元にしっかりと存在感を与えながら、ほんのりピンクを効かせた絶妙なバランスで、「甘さを感じて、でもしっかり盛れる」目元を叶えるカラーです。

■Seresaのこだわりポイント

キングダム リキッドアイライナーTP チュチュグレー

●先行発売日：2026年3月3日（火）

PLAZA、LOFT※2

●全国発売日：2026年4月3日（金）

全国のバラエティショップ、マツモトキヨシ、ココカラファインなどのドラックストア※2

●価格：1,650円（税込）

※2 全ての店舗で取扱いがあるというわけではありません。

Point1：史上初※3 こすれにも強い3つのプルーフ処方

１.こすれに強い：こすれプルーフ

２.涙・水・汗に強い：ウォータープルーフ

３.皮脂に強い：スマッジプルーフ

※3 当社シリーズ内にて

Point2：誰でもプロ級！ブレない × かすれない「魔法の筆」

「ブレずに描ける」丸形センイと、「かすれず描ける」星形センイをブレンドし、0.1mmの極細ラインもなめらかに描けます。

●【丸形センイ：ブレにくい】太さの異なるセンイを絶妙なバランスで配合。手ブレしにくい、コシのある筆を実現！

●【星形センイ：かすれにくい】凹み部分に液をたっぷり含むことができるため、かすれにくい！

肌へのやさしさを考えた処方

染料不使用でクレンジングしやすい処方。また、まつ毛美容液成分※4も配合されており、まつ毛のケアも同時に叶えます。

※4 セラミドNP、パンテノール、加水分解シルク、アカツメクサ花エキス、ローヤルゼリーエキス（すべて保湿成分）

■なりたい印象に合わせて選べる 全5色展開

【Seresa監修カラー】チュチュグレー

愛され目元をつくる ほんのりピンクの「甘盛れグレー」

・目力を叶えつつ、ほんのりピンクを感じる

・毎日使いしやすい

・ピンクメイクと相性抜群

＃バレエコアメイク

ブラック

強すぎない、絶妙ブラック

・目力限界まで盛れる

・クッキリ際立つけど肌に馴染む

ブラックブラウン

黒と茶の“いいとこどり”で、誰でも盛れる万能カラー

・目力がありつつも、愛される柔らかさがある

・アイシャドウ、パーソナルカラーを選ばない

・使うシーンを選ばない

ブラウン

自然な目力、王道ブラウン

・毎日使いにちょうどいい

・ほんのり赤みの王道ブラウン

ラテブラウン

柔らか盛れ、まろみブラウン

・柔らかく盛れる

・淡色メイクにぼやけず映える

【プロフィール】

＜チュチュグレー監修者＞

Seresa／美容系インフルエンサー

（ULTRA SOCIAL株式会社 Cue's所属）

SNS総フォロワー数50万人超え。美容学校卒の美容クリエイター。コスメ愛に溢れていて、リアルなレビューやアイメイクの紹介が人気でコアなファンが多い。かわいくなれるコスメを探求し、自分の好きを発信中。

＜イメージモデル＞

千葉恵里（ちば・えりい）／AKB48

2003年10月27日生まれ。AKB48チームA所属。ファッション誌やバラエティ番組でも注目を集める人気メンバー。

■発売元

株式会社キューティス

公式サイト ：https://www.qtis.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/qtis_official/

公式X ：https://twitter.com/kingdom_cosme



■製造販売元

株式会社黒龍堂



■株式会社黒龍堂

商号 ：株式会社黒龍堂

住所 ：東京都港区芝公園2丁目6番15号

代表者 ：代表取締役社長 宮崎修平