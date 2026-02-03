【SNS総フォロワー数50万人超え※1 TikTokアイメイク界隈の女王 Seresa監修】キングダム リキッドアイライナーTPから新色『チュチュグレー』が2026年3月3日先行発売！
※1 2026年1月現在
■TikTokアイメイク界隈の女王 Seresa監修の新色「チュチュグレー」
愛され甘盛れ目元が叶う グレーにひと匙のピンク味を加えた絶妙カラー
グレーベースの高発色カラーで目元にしっかりと存在感を与えながら、ほんのりピンクを効かせた絶妙なバランスで、「甘さを感じて、でもしっかり盛れる」目元を叶えるカラーです。
■Seresaのこだわりポイント
キングダム リキッドアイライナーTP チュチュグレー
●先行発売日：2026年3月3日（火）
PLAZA、LOFT※2
●全国発売日：2026年4月3日（金）
全国のバラエティショップ、マツモトキヨシ、ココカラファインなどのドラックストア※2
●価格：1,650円（税込）
※2 全ての店舗で取扱いがあるというわけではありません。
Point1：史上初※3 こすれにも強い3つのプルーフ処方
１.こすれに強い：こすれプルーフ
２.涙・水・汗に強い：ウォータープルーフ
３.皮脂に強い：スマッジプルーフ
※3 当社シリーズ内にて
Point2：誰でもプロ級！ブレない × かすれない「魔法の筆」
「ブレずに描ける」丸形センイと、「かすれず描ける」星形センイをブレンドし、0.1mmの極細ラインもなめらかに描けます。
●【丸形センイ：ブレにくい】太さの異なるセンイを絶妙なバランスで配合。手ブレしにくい、コシのある筆を実現！
●【星形センイ：かすれにくい】凹み部分に液をたっぷり含むことができるため、かすれにくい！
肌へのやさしさを考えた処方
染料不使用でクレンジングしやすい処方。また、まつ毛美容液成分※4も配合されており、まつ毛のケアも同時に叶えます。
※4 セラミドNP、パンテノール、加水分解シルク、アカツメクサ花エキス、ローヤルゼリーエキス（すべて保湿成分）
■なりたい印象に合わせて選べる 全5色展開
【Seresa監修カラー】チュチュグレー
愛され目元をつくる ほんのりピンクの「甘盛れグレー」
・目力を叶えつつ、ほんのりピンクを感じる
・毎日使いしやすい
・ピンクメイクと相性抜群
＃バレエコアメイク
ブラック
強すぎない、絶妙ブラック
・目力限界まで盛れる
・クッキリ際立つけど肌に馴染む
ブラックブラウン
黒と茶の“いいとこどり”で、誰でも盛れる万能カラー
・目力がありつつも、愛される柔らかさがある
・アイシャドウ、パーソナルカラーを選ばない
・使うシーンを選ばない
ブラウン
自然な目力、王道ブラウン
・毎日使いにちょうどいい
・ほんのり赤みの王道ブラウン
ラテブラウン
柔らか盛れ、まろみブラウン
・柔らかく盛れる
・淡色メイクにぼやけず映える
【プロフィール】
＜チュチュグレー監修者＞
Seresa／美容系インフルエンサー
（ULTRA SOCIAL株式会社 Cue's所属）
SNS総フォロワー数50万人超え。美容学校卒の美容クリエイター。コスメ愛に溢れていて、リアルなレビューやアイメイクの紹介が人気でコアなファンが多い。かわいくなれるコスメを探求し、自分の好きを発信中。
＜イメージモデル＞
千葉恵里（ちば・えりい）／AKB48
2003年10月27日生まれ。AKB48チームA所属。ファッション誌やバラエティ番組でも注目を集める人気メンバー。
■発売元
株式会社キューティス
公式サイト ：https://www.qtis.jp/
公式Instagram： https://www.instagram.com/qtis_official/
公式X ：https://twitter.com/kingdom_cosme
■製造販売元
株式会社黒龍堂
■株式会社黒龍堂
商号 ：株式会社黒龍堂
住所 ：東京都港区芝公園2丁目6番15号
代表者 ：代表取締役社長 宮崎修平