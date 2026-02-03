全社DXを加速する富士通の「OneERP＋」でWalkMeを採用

WalkMe株式会社

デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）の世界的リーダーであるWalkMe株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：野田 亮、以下WalkMe）は、富士通株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：時田 隆仁、以下富士通）のDXを推進する業務プロセス変革プロジェクト「OneERP＋（ワンイーアールピープラス）」において、WalkMeが採用されたことを発表いたします。

富士通では、グローバル規模での業務標準化とUX（ユーザーエクスペリエンス）の両立を図る全社変革の一環として、「OneERP＋」を推進されており、WalkMeの導入により、システム定着の早期化と問い合わせ件数の大幅削減といった成果を上げています。さらに、今後のグローバルでの標準化を見据え、WalkMeの分析機能を活用したさらなるUX改善も支援してまいります。

富士通では、自らをDX企業へと転換するべく、2020年より全社横断型プロジェクト「OneFujitsuプログラム」を推進されてきました。その中核施策である「OneERP＋」は、SAP S/4HANA(R)を主軸とし、ServiceNowやQlik Senseなど複数のクラウドサービスを組み合わせた業務標準化とデータドリブン経営を実現する、同社におけるグローバル規模の業務変革プロジェクトです。11万人を超える従業員が対象となる「OneERP＋」において、業務をクラウド標準プロセスに合わせる“Fit to Standard”の方針を掲げる一方、システム変更に対する混乱や抵抗感の最小化が大きな課題でした。そこで、全社的なDXを支える基盤として、言語や拠点を問わず一貫したUXを実現し、利用状況の可視化と継続的な改善を可能にするツールとしてWalkMeを採用いただきました。

WalkMeのガイダンス機能やスマートチップ等のコンテンツにより、導入初期のSAP S/4HANAに関する問い合わせは、稼働直後の月間15,000件から3か月で3,000件にまで削減。また、中核となるSAP S/4HANAに加え、周辺システムのServiceNowやSAP Ariba(R)、Qlik Senseなどの複数システムを対象に、現時点で累計290件以上の要件に対しWalkMeコンテンツを実装し、ユーザーの混乱を回避しながら迅速な定着化に成功しました。

今後は、2025年10月から予定されている同社のオセアニア、シンガポール、タイの拠点への展開に向け、WalkMeの分析機能「Insights」の活用を強化し、UX改善を加速。富士通のDX推進を支えるインフラとして、さらなる価値創出に貢献していく予定です。

富士通株式会社 CEO室 Data＆Process Division シニアマネージャー 橋本 千加子氏のコメント

「OneERP＋」は、富士通として初めて“全社一体で業務プロセスを変革する”ことに挑戦する、大規模で戦略的なプロジェクトです。Fit to Standardというグローバルでの業務標準化の方針のもと、従業員の混乱や抵抗を抑えることが、この変革を成功に導くポイントだと思います。WalkMeを“システムの改修に頼らず、ユーザー体験の向上と業務定着を両立できる新たな仕組み”として位置づけ、全社のUX向上と業務標準化を同時に進めています。今後、グローバル展開を本格化する中でも、WalkMeの分析機能や柔軟な実装力を活かし、富士通のDX推進を足元から支える基盤として活用していきたいと考えています。

WalkMe株式会社 代表取締役 野田 亮のコメント

富士通様のような大規模かつ高度な変革プロジェクトにおいて、WalkMeを“ユーザー定着と業務標準化を支える基盤”としてご活用いただけていることを、大変光栄に思います。システムの複雑さや変化への不安を乗り越え、すべての従業員が安心して業務に取り組める環境づくりを支援することが、私たちの使命です。今後も、デジタル変革を推進するパートナーとして、継続的なUX改善とさらなる価値創出をご支援してまいります。



* SAP(R)、SAP S/4HANA(R)、SAP(R)ロゴ、記載されているすべての製品およびサービス名は、ドイツおよびその他の世界各国におけるSAP(R) SEの登録商標または商標です。

WalkMe 会社概要

SAPの一員であるWalkMeは、世界をリードするデジタルアダプションプラットフォーム（DAP）を開発した先駆者であり、企業があらゆるアプリケーションやシステムにおける技術的変化を乗り越える手助けをしています。10年以上の経験を活かし、WalkMeのプラットフォームは生成AIを統合し、積極的でアクセス可能かつ実行可能なインサイトを提供します。私たちのコンテキストに基づくソリューションは、ユーザーがどんなワークフローでもスムーズに進めるようガイドし、デジタルフリクションを特定・解決して、すべての部門における重要な業務プロセスの円滑な実行を確実にします。旭化成、荏原製作所、富士通、アメリカ国防総省などのグローバルリーダーから信頼されるWalkMeは、企業がソフトウェア投資のROIを最大化し、人中心のデジタルトランスフォーメーションを推進する力を与えます。

