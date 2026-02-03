【愛知県豊田市】豊田市の遊び・体験・暮らしの魅力を発信！若者向けのプロモーションキャンペーンを実施します

豊田市

豊田市は、若者が市内の身近な「遊び・体験・暮らし」の魅力に気づき、体感できる機会を提供するプロモーションキャンペーンを実施します。

本キャンペーンは、若者に本市で暮らす未来をイメージしてもらうためのキャッチコピーとして「自分のミライがここに重なりだす。」を掲げ、冊子、動画、体験割引クーポンの３つの事業を展開します。

（市ホームページへのリンク↓）

https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/1040461/1073018/index.html

キャンペーン名称

「豊田じゃらん」表紙

“自分のミライがここに重なりだす。“キャンペーン

期間

2026年2月2日（月）～3月23日（月）

プロモーション冊子「豊田じゃらん」

大手旅行情報サービス「じゃらん」と連携し、豊田市での暮らしの魅力を始め、市内のイベントや施設を紹介する冊子「豊田じゃらん」を発行します。

「豊田じゃらん」はコチラ↓

https://prtimes.jp/a/?f=d110999-103-c1ce0834e0b7a5cff6bbbb53777a6003.pdf- 配布場所豊田市役所シティプロモーション戦略課（南庁舎2階）、各支所・出張所・交流館- その他事業所や店舗等において冊子の配布・配架等に協力いただける事業者を、以下のフォームから募集します。

https://ttzk.graffer.jp/city-toyota/smart-apply/apply-procedure-alias/promotion01

プロモーション動画「クルマのまちの、意外な日常」

本市で過ごす若者のありのままの日常を描く5つのプロモーション動画を、以下の特設サイト上で公開します。

https://www.toyotacity-promotion.jp/

体験割引クーポン「最大3000円分！ふるさとお得クーポン」

レジャーやアクティビティをウェブで予約できる、じゃらん「遊び・体験」サービス内で、豊田市内の遊び・体験施設で利用できる体験割引クーポン（最大3,000円割引）を発行します。

- 対象者愛知県内に居住する10歳～39歳（券種により異なる）- 利用期間2026年2月2日（月）～3月23日（月）※各券種配布予定数量に達し次第発行終了- その他体験割引クーポンに関する詳細については、以下のじゃらん内特設サイト参照

https://www.jalan.net/jalan/doc/news/button/2131956201