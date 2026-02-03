【春の大増刷！】『きょうの料理 おしえて志麻さん！ お助けレシピ100』が22万部突破！

株式会社ＮＨＫ出版

『きょうの料理 おしえて志麻さん！ お助けレシピ100』（2023年9月19日・NHK出版刊）が、春の新生活を前に大増刷！ 発行部数22万部を突破いたしました。それを記念して、特別に本書よりレシピも公開！ 2月4日（水）には「きょうの料理 タサン志麻の小さな台所」も放送予定です。

22万部を突破した『きょうの料理 おしえて志麻さん！ お助けレシピ100』

23年9月の発売直後から、長らくご支持いただいている『きょうの料理 おしえて志麻さん！ お助けレシピ100』。毎月2,000冊以上※を売り上げ、この度驚異の17刷が決定、発行部数22万部を突破いたしました。

22万部突破を受けて、志麻さんからコメントも到着

とうとう22万部になるというお知らせを受け、感謝でいっぱいです！ この本のレシピは、工程も材料も、味つけもシンプル。だから気軽につくれて、味も自分好みに加減できます。ぜひ、気になったものからつくってみてください。繰り返しつくりながら、あなたにとっての「ちょうどいいレシピ」に育ててくださったらうれしいです。

大増刷記念！ レシピ公開

22万部発行を記念して、志麻さん流・定番の洋食をもっとおいしくつくるコツがつまった「きのこと豚肉のソテー」のレシピを公開します！

志麻さんは、つくるのも食べるのも 楽しみたい。定番の洋食をもっとおいしく！(https://mag.nhk-book.co.jp/article/84586)

【目次】

はじめに すべての家庭に笑顔の食卓を

Chapter1 つくるのも食べるのも楽しみたい

Chapter2 あと一品あったなら

Chapter3 何もつくりたくない日は

Chapter4 子どもの笑顔が見たい

わたしのいちばん好きなメニュー

たれ・ソース・ドレッシング

column1 志麻さんの料理の楽しみ方

column2 志麻さんの料理のしかた

column3 タサン家の食卓

column4 タサン家の特別な日

column5 タサン家の食育

あとがき“家政婦〞は私の原点

タサン志麻さん出演情報

皮がパリッとするまで焼ききった、さけのムニエルあと一品あったなら、に役立つ「きのこのマリネ」など塩メインの味つけで、軽く、すっきりした味わい。きょうの料理「タサン志麻の小さな台所」～“おいしい”をつくる塩使い～

＜放送予定＞

本放送

【Ｅテレ】2月4日（水）午後9:00～午後9:24

再放送

【総合】2月5日（木）午前11:05～午前11:29※

【Ｅテレ】2月9日（月）午前11:30～11:54

「フランス風豚バラ大根」「れんこんと鶏肉のオイスター炒め」「たまねぎのマフィン」

※東京および一部近畿ブロックで放送休止

著者情報タサン志麻（たさん・しま）

大阪あべの・辻調理師専門学校、同グループ・フランス校を卒業し、有名レストランでの研修を修了。帰国して老舗フレンチレストランなどで15年間勤務したのち、結婚を機に「素朴で温かいフランスの家庭料理の魅力を伝えたい」とフリーランスの家政婦に転身。家族構成や好みに応じた料理が話題を呼び、「予約のとれない伝説の家政婦」としてメディアで注目を集める。現在も一般家庭を訪れて腕をふるう一方、メディアへの出演やレシピの監修も行うなど、多方面で活躍中。フランス人の夫と3人の子どもとの5人暮らし。

商品情報『きょうの料理 おしえて志麻さん！お助けレシピ100』

著者： タサン 志麻

発売日：2023年9月19日

出版社：NHK出版

定価：1,375円（税込）

仕様：AB判・112ページ（オールカラー）

ISBN：978-4-14-199329-2

関連商品『とびきり簡単、とびきりおいしい 志麻さんちのおやつ』

著者：タサン志麻

出版社：NHK出版

定価：1,375円（税込）

発売日：2025年1月18日発売

仕様：AB判・96ページ（オールカラー）

ISBN：978-4-14-199358-2

