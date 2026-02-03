【春の大増刷！】『きょうの料理 おしえて志麻さん！ お助けレシピ100』が22万部突破！

株式会社ＮＨＫ出版


『きょうの料理 おしえて志麻さん！ お助けレシピ100』（2023年9月19日・NHK出版刊）が、春の新生活を前に大増刷！ 発行部数22万部を突破いたしました。それを記念して、特別に本書よりレシピも公開！ 2月4日（水）には「きょうの料理　タサン志麻の小さな台所」も放送予定です。


22万部を突破した『きょうの料理 おしえて志麻さん！ お助けレシピ100』




　23年9月の発売直後から、長らくご支持いただいている『きょうの料理 おしえて志麻さん！ お助けレシピ100』。毎月2,000冊以上※を売り上げ、この度驚異の17刷が決定、発行部数22万部を突破いたしました。


※インテージPOS調べ


22万部突破を受けて、志麻さんからコメントも到着

とうとう22万部になるというお知らせを受け、感謝でいっぱいです！　この本のレシピは、工程も材料も、味つけもシンプル。だから気軽につくれて、味も自分好みに加減できます。ぜひ、気になったものからつくってみてください。繰り返しつくりながら、あなたにとっての「ちょうどいいレシピ」に育ててくださったらうれしいです。



大増刷記念！ レシピ公開

　22万部発行を記念して、志麻さん流・定番の洋食をもっとおいしくつくるコツがつまった「きのこと豚肉のソテー」のレシピを公開します！



志麻さんは、つくるのも食べるのも 楽しみたい。定番の洋食をもっとおいしく！(https://mag.nhk-book.co.jp/article/84586)

https://mag.nhk-book.co.jp/article/84586





【目次】

はじめに　すべての家庭に笑顔の食卓を


Chapter1 つくるのも食べるのも楽しみたい


Chapter2 あと一品あったなら


Chapter3 何もつくりたくない日は


Chapter4 子どもの笑顔が見たい


わたしのいちばん好きなメニュー


たれ・ソース・ドレッシング


column1 志麻さんの料理の楽しみ方


column2 志麻さんの料理のしかた


column3 タサン家の食卓


column4 タサン家の特別な日


column5 タサン家の食育


あとがき“家政婦〞は私の原点



皮がパリッとするまで焼ききった、さけのムニエル

あと一品あったなら、に役立つ「きのこのマリネ」など

タサン志麻さん出演情報


塩メインの味つけで、軽く、すっきりした味わい。
きょうの料理「タサン志麻の小さな台所」～“おいしい”をつくる塩使い～

＜放送予定＞　　
本放送


【Ｅテレ】2月4日（水）午後9:00～午後9:24
再放送


【総合】2月5日（木）午前11:05～午前11:29※


【Ｅテレ】2月9日（月）午前11:30～11:54



「フランス風豚バラ大根」「れんこんと鶏肉のオイスター炒め」「たまねぎのマフィン」



※東京および一部近畿ブロックで放送休止





著者情報

タサン志麻（たさん・しま）

大阪あべの・辻調理師専門学校、同グループ・フランス校を卒業し、有名レストランでの研修を修了。帰国して老舗フレンチレストランなどで15年間勤務したのち、結婚を機に「素朴で温かいフランスの家庭料理の魅力を伝えたい」とフリーランスの家政婦に転身。家族構成や好みに応じた料理が話題を呼び、「予約のとれない伝説の家政婦」としてメディアで注目を集める。現在も一般家庭を訪れて腕をふるう一方、メディアへの出演やレシピの監修も行うなど、多方面で活躍中。フランス人の夫と3人の子どもとの5人暮らし。





商品情報

『きょうの料理 おしえて志麻さん！お助けレシピ100』

著者： タサン 志麻


発売日：2023年9月19日


出版社：NHK出版


定価：1,375円（税込）


仕様：AB判・112ページ（オールカラー）


ISBN：978-4-14-199329-2


関連商品

『とびきり簡単、とびきりおいしい　志麻さんちのおやつ』

著者：タサン志麻


出版社：NHK出版


定価：1,375円（税込）


発売日：2025年1月18日発売


仕様：AB判・96ページ（オールカラー）


ISBN：978-4-14-199358-2


