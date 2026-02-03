【春の大増刷！】『きょうの料理 おしえて志麻さん！ お助けレシピ100』が22万部突破！
『きょうの料理 おしえて志麻さん！ お助けレシピ100』（2023年9月19日・NHK出版刊）が、春の新生活を前に大増刷！ 発行部数22万部を突破いたしました。それを記念して、特別に本書よりレシピも公開！ 2月4日（水）には「きょうの料理 タサン志麻の小さな台所」も放送予定です。
22万部を突破した『きょうの料理 おしえて志麻さん！ お助けレシピ100』
23年9月の発売直後から、長らくご支持いただいている『きょうの料理 おしえて志麻さん！ お助けレシピ100』。毎月2,000冊以上※を売り上げ、この度驚異の17刷が決定、発行部数22万部を突破いたしました。
※インテージPOS調べ
22万部突破を受けて、志麻さんからコメントも到着
とうとう22万部になるというお知らせを受け、感謝でいっぱいです！ この本のレシピは、工程も材料も、味つけもシンプル。だから気軽につくれて、味も自分好みに加減できます。ぜひ、気になったものからつくってみてください。繰り返しつくりながら、あなたにとっての「ちょうどいいレシピ」に育ててくださったらうれしいです。
大増刷記念！ レシピ公開
22万部発行を記念して、志麻さん流・定番の洋食をもっとおいしくつくるコツがつまった「きのこと豚肉のソテー」のレシピを公開します！
志麻さんは、つくるのも食べるのも 楽しみたい。定番の洋食をもっとおいしく！(https://mag.nhk-book.co.jp/article/84586)
【目次】
はじめに すべての家庭に笑顔の食卓を
Chapter1 つくるのも食べるのも楽しみたい
Chapter2 あと一品あったなら
Chapter3 何もつくりたくない日は
Chapter4 子どもの笑顔が見たい
わたしのいちばん好きなメニュー
たれ・ソース・ドレッシング
column1 志麻さんの料理の楽しみ方
column2 志麻さんの料理のしかた
column3 タサン家の食卓
column4 タサン家の特別な日
column5 タサン家の食育
あとがき“家政婦〞は私の原点
皮がパリッとするまで焼ききった、さけのムニエル
あと一品あったなら、に役立つ「きのこのマリネ」など
タサン志麻さん出演情報
塩メインの味つけで、軽く、すっきりした味わい。
きょうの料理「タサン志麻の小さな台所」～“おいしい”をつくる塩使い～
＜放送予定＞
本放送
【Ｅテレ】2月4日（水）午後9:00～午後9:24
再放送
【総合】2月5日（木）午前11:05～午前11:29※
【Ｅテレ】2月9日（月）午前11:30～11:54
「フランス風豚バラ大根」「れんこんと鶏肉のオイスター炒め」「たまねぎのマフィン」
※東京および一部近畿ブロックで放送休止
著者情報
タサン志麻（たさん・しま）
大阪あべの・辻調理師専門学校、同グループ・フランス校を卒業し、有名レストランでの研修を修了。帰国して老舗フレンチレストランなどで15年間勤務したのち、結婚を機に「素朴で温かいフランスの家庭料理の魅力を伝えたい」とフリーランスの家政婦に転身。家族構成や好みに応じた料理が話題を呼び、「予約のとれない伝説の家政婦」としてメディアで注目を集める。現在も一般家庭を訪れて腕をふるう一方、メディアへの出演やレシピの監修も行うなど、多方面で活躍中。フランス人の夫と3人の子どもとの5人暮らし。
商品情報
『きょうの料理 おしえて志麻さん！お助けレシピ100』
著者： タサン 志麻
発売日：2023年9月19日
出版社：NHK出版
定価：1,375円（税込）
仕様：AB判・112ページ（オールカラー）
ISBN：978-4-14-199329-2
関連商品
『とびきり簡単、とびきりおいしい 志麻さんちのおやつ』
著者：タサン志麻
出版社：NHK出版
定価：1,375円（税込）
発売日：2025年1月18日発売
仕様：AB判・96ページ（オールカラー）
ISBN：978-4-14-199358-2
