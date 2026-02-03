『【2026年最新版】失敗しないクラウドPBXの選び方』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/comsq-20260219/M1D



■ハイブリッドワークの定着とともにクラウドPBXへの移行は増加

2020年代初頭から急速に普及したテレワークは、2026年現在、多くの企業において標準的な働き方として定着しました。

ハイブリッドワークが当たり前となる中で、場所や端末に縛られる従来の「固定電話（オンプレミス型PBX）」は、業務効率を阻害するレガシーシステムとなりつつあります。





スマートフォンの内線化や受発信、そしてCRMやチャットツールとの連携など、コミュニケーション基盤のDX（デジタルトランスフォーメーション）を目的として、クラウドPBXへ移行する企業は年々増加の一途をたどっています。■サービスの乱立、選定ポイントの多様化から「どれを選べばよいかわからない」市場の拡大に伴い、クラウドPBXを提供するベンダーも急増しました。 しかし、選択肢が増えたことで、新たな課題も浮き彫りになっています。「今の電話番号をそのまま使いたかったが、実際にはエリア外で移行できなかった」「初期費用や月額費用の安さだけで選んでしまい、通話品質が悪く業務に支障が出た」「機能が多すぎて使いこなせない、あるいは必要な連携機能が不足していた」このように、選定基準が多様化・複雑化する中で、「結局、どこを重視して選べば失敗しないのかがわからない」という担当者の声が多く聞かれます。表面的なスペック比較だけでは見えない落とし穴にはまり、短期間でのリプレイスを余儀なくされるケースも少なくありません。■629社の回答から見えた、企業が本当に重要視しているクラウド電話の選定ポイント本セミナーでは、実際にクラウドPBXを導入・検討している企業担当者629社を対象に実施した最新のアンケートデータを基に、失敗しないクラウドPBXの選び方を解説します。ベンダーの謳い文句ではなく、「ユーザーが実際に重視しているポイント」はどこなのか？ 通話品質の安定性、電話番号移行可否の真実、使い勝手やUI/UXなど、これらのリアルなデータをランキング形式で紐解きながら、2026年の今、選ぶべきクラウドPBXの条件（最重要選定ポイント）を明らかにします。また、コムスクエア社が提供するクラウドPBX「VoiceX（ボイスクロス）」が、それらの課題をどう解決するかについてもご紹介します。自社の電話環境を見直したい、あるいは初めてクラウドPBXを導入するが失敗したくないとお考えの担当者様にとって、判断の「軸」となる情報をお届けします。■こんな方におすすめ- オフィスの固定電話（PBX）の廃止・クラウド化を検討している方- 現在利用しているクラウドPBXの通話品質やサポートに不満がある方- 多くのサービスがありすぎて、自社に最適なツールが選べないとお悩みの方- 「コスト削減」以外の、クラウドPBX導入のメリットや選定基準を知りたい方■主催・共催株式会社コムスクエア■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

