【高等学校向け教材】大学入試面接の対策ポイントを映像で解説！「大学入試面接対策映像講座」予約販売開始 ＜先行販売キャンペーンで割引も実施中＞

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也、以下Gakken）は、2026年3月31日まで、高等学校向け教材「大学入試面接対策映像講座」の予約販売を受け付け中です。また、セット販売による割引キャンペーンも実施中です。

※当教材は高等学校での採用を主としており、個人向けの取り扱いはございません。

■面接質問に対して「なにを話すか」「どう話すか」

「大学入試面接対策映像講座」は、面接試験の場で、質問への回答を通じて、生徒自身が「熱意」をアピールできるように指導する面接対策教材です。推薦入試対策のプロ講師による映像授業と専用テキストを通して、面接対策のポイントを理解し、専用のワークシートを用いて具体的な面接準備を進めることができます。

大学入試の総合型選抜や学校推薦型選抜のみならず、一般選抜においても国公立大学の個別試験などで面接を合格判定の評価に用いる大学は少なくありません。とくに、半数以上の大学が実施している「年内入試」では、多くの大学で面接が課されており、面接対策の重要性はますます高まっています。選抜方式によって受験実施時期が異なり、対策指導の期間は長期化していますが、映像講座の特性を活かし、生徒の必要な時期に合わせて効率よく学習ができます。

本講座の映像による個別指導で、進路指導教員の負担軽減をサポートします。利用期間は、学習開始日より年度末（2026年3月31日）まで有効。生徒の受験スケジュールに合わせて学習することが可能です。入試時期の多様化対策として、ぜひご活用ください。

［城南進学研究社より映像と専用テキストを教材協力］

本講座は、株式会社城南進学研究社の協力により実現しました。映像授業は2回（それぞれ約30分）、PDFテキスト、PDFワークシートがセットになっています。なお、株式会社城南進学研究社は、株式会社 学研ホールディングスと2022年11月25日に業務資本提携を締結しています。

◎教材概要◎

◆受講料：880円（税込）

◆教材セット：映像授業は2回（それぞれ約30分）、テキスト（PDF）、ワークシート（PDF）

◆利用期間：学習開始日より年度末（2026年3月31日）まで有効

◎授業内容◎

［面接対策I 回答内容編］

面接試験の場で「なにを話すか」を学び、志望理由書の内容を振り返りながら想定問答集の作成ができる。

［面接対策II 立居振舞編］

面接試験の場で「どう話すか」を学ぶことで、より実践的で有意義な面接対策が可能となる。

◎ご利用の流れ◎

［お申し込み］

↓

［受講パスワード送付］

↓ ※お申し込みから10日後を目安に受講のためのパスワードなどをご案内

［学習開始］

PDF教材をダウンロード後、映像授業を視聴

◎活用例◎

志望理由書の書き方を学んだ後、高校3年生9月より映像授業の視聴とワークシートを用いた準備を開始。模擬面接は、面接試験本番よりおよそ1カ月前にスタートする。

▼「大学入試面接対策映像講座」のPDF資料はこちらから

■先行販売キャンペーンで割引販売

https://prtimes.jp/a/?f=d2535-8622-9dd37f429998e2415b7b2bd1e2450038.pdf

「大学入試面接対策映像講座」とGakkenが販売する添削教材「志望理由書シリーズ」や「小論文シリーズ」をセットで採用していただいた場合、「大学入試面接対策映像講座」を割引販売するキャンペーンを実施中です。受付は2026年3月31日（火）まで。

キャンペーン内容や申し込み方法は、以下リンク先よりPDFをご確認ください。

▼「先行販売キャンペーン」のPDF資料はこちらから

