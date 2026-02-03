『拠点・委託先VPNがID/パスだけのまま、認証の穴が残っていませんか』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/jpglobalsign-20260219/M1D



■フィッシング増でVPN認証が狙われる

フィッシングなどにより窃取された認証情報を起点に、社内システムへ到達する“入口”としてVPNが改めて狙われています。リモートワークの常態化に加え、外部委託や協力会社の活用が進んだことで、VPNの利用者は本社だけでなく拠点・委託先まで広がり、管理者が把握しきれない端末やネットワーク環境からも接続される前提になりました。結果として「VPNだけはID/パスのまま」「一部ユーザーだけ例外」といった状態が温存されやすく、対策しているつもりでも“弱い認証の入口”が残ったまま、攻撃者にとって狙いどころの多い環境になってしまっています。





拠点・委託先まで強い認証を広げられない多要素認証など認証強化をしたいと思っても、端末や利用環境がバラバラな拠点・委託先まで"同じ品質"で展開するのは簡単ではありません。方式選定の段階で、OTPやプッシュ通知、FIDO2、証明書など選択肢が増えた一方、VPN製品や端末管理、運用体制との相性まで考える必要があり、結局「まずは一部だけ」「特定の部門だけ」と例外が増えて「ID/パスのみの」ユーザーが残りがちです。さらに導入後も、配布・更新・失効といった日々の運用がボトルネックになり、退職・契約終了時の剥奪漏れや監査説明の難しさにつながって、統制面のリスクが積み上がります。■証明書認証を運用で回し全社統一へ本セミナーでは、VPN入口を「ID/パスのみ」から見直し、拠点・委託先まで含めて適用できる認証強化の現実解として"証明書認証"の考え方と進め方を整理します。証明書はフィッシング耐性の観点でも有効な選択肢になり得ますが、自社で運用するにはコストが重くなりやすいため、発行から配布・更新・失効のライフサイクル管理をどう回すかが全社展開の成否を分けます。そこで、GMOグローバルサイン株式会社の「マネージドPKI Lite byGMO」を活用し、これらの運用を一括管理しながら例外を増やさずに展開する設計ポイントと、導入時に詰まりやすい論点などを具体的に解説します。

