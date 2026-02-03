千葉県落花生導入150周年 / セガワ80周年 / Bocchi10周年 トリプル周年に「Salon de Bocchi」 × 「伝売日本市」同時開催！

株式会社セガワ

2026年4月11日（土）・12日（日）の2日間で開催決定！

全国よりすぐりの食・工芸のスペシャリスト48ブランドが大集結！

トークショーやワークショップなど大人から子どもまで楽しめるコンテンツが盛り沢山

ピーナッツブランド「Bocchi（ぼっち）」（所在地：千葉県旭市神宮寺8323-6、代表：加瀬宏行）は4月11日（土）と12日（日）に、10周年記念コラボレーションプロジェクト、志を同じくした自然環境に配慮しこだわり抜いた日本各地のブランド、レストラン、パティスリー、カフェ、ベーカリー、飲食店、生産者さんと共に、最高の食材とBocchiのピーナッツを掛け合わせて、まだ見ぬ『おいしい！』を発掘する『Salon de Bocchi』と、日本中の食と工芸を体験・購入できる『伝売日本市』を、同時開催いたします。

このイベントは千葉県落花生導入150周年 / セガワ80周年 / Bocchi10周年という素晴らしい周年のタイミングで実現することができました。千葉県産落花生は明治9年（1876年）千葉県山武市で初めて落花生栽培が始まりました。その翌年、明治10年にはここ旭市から広く普及していきます。今も昔も変わらず、畑の上に掘った落花生を積み上げて自然乾燥させる姿「落花ぼっち」は、秋の風物詩として千葉県産落花生を美味しくしている大きな要因です。この記念すべき年に千葉県産落花生を活用した出店者が全国より集います。



老若男女が楽しめる二日間に及ぶ一大イベントです。ぜひ皆様ご参加ください！

詳細はブランドサイト(https://bocchi-peanut.jp/letter/7765/)でもご確認いただけます。

開催概要

【日 時】2026年4月11日(土)・12日(日)10:00-16:00

【場 所】Bocchi concept shop 千葉県旭市神宮寺８５０２－２

【参加費】入場料：無料

【来場予定数】5,000人

【主 催】Salon de Bocchi × 伝売日本市 実行委員会

送迎バスの運行について

イベント開催の2日間に、旭駅～イベント会場の区間において送迎バスを運行します。

詳細はコチラ(https://peatix.com/event/4847060/view)をご覧ください。

ボランティアの募集について

イベント開催の2日間で参加でいるボランティアを募集します。

詳細はコチラ(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlQExTyWniTtDXLVOOSuMHEyEGOqzZBQmZdkYjpBut-6YkwQ/viewform?usp=sharing&ouid=112128967315253556166)をご覧ください。

Salon de Bocchi x 伝売日本市の見どころ

ブランド10周年を記念し、全国のその地でしか味わえない互いの最高の味と千葉県産落花生を持ち合い、新たな魅力を発見する企画たコラボレーションプロジェクト 『Salon de Bocchi』

志を同じくした自然環境に配慮しこだわり抜いた日本各地のブランド、レストラン、パティスリー、カフェ、ベーカリー、飲食店、生産者さんと共に最高の食材とBocchiのピーナッツを掛け合わせて、まだ見ぬ『おいしい！』を発掘します。

今回のイベントではコラボレーションした商品をこの日限りで体感することができます

○全国のものづくりと千葉県産落花生を中心とした、美味しいと楽しいが勢ぞろい！

○日本が誇る工芸・食・農を五感で感じるワークショップが楽しめる！

○お米の詰め放題や、幸運のピーナッツくじスタンプラリーなど大人も子どもも楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

○地元の和太鼓やスペシャルムービーなど、オープニングもお見逃しなく！

スペシャルトークショー概要

２日間にわたるイベントでは、素晴らしいゲストと共に、これからの未来を語り合うトークショーを実施します。また、トークショーの参加者にはプチプレゼントも！ぜひこの日だけの特別なトークショーをお楽しみください！



4/11（土）

１.11:00~11:30

『工芸がつなぐ、自然と地域と人』～手しごとの未来をつくる人たち～

ゲスト：有限会社山口陶器 代表取締役 山口典宏

プチプレゼント…炊き立て！甘なっとう

２.14:30~15:00

『千葉県落花生導入150周年の歴史を紐解く』～落花生の千葉物語 ～

ゲスト：旭市教育委員会 猪野映里子

プチプレゼント…殻付落花生

4/12（日）

１.11:00~11:30

昆布屋孫兵衛 × Bocchi『240年 80年』ともに紡いだ、その美味しさ。

ゲスト：昆布屋孫兵衛 菓子職人 昆布智成

プチプレゼント…昆布屋孫兵衛 監修！出来立てフィナンシェ

２.14:30~15:00

セガワ80周年ムービー上映『森から海へ。そして、わたしたちの話。』

ゲスト：SunTalk株式会社 KIKI WINE CLUB 新井 ‘Lai’ 政廣

プチプレゼント…グルテンフリーシリーズサブレ

トークショーのお申し込みはコチラ(https://salondebocchidenbainihonichi.peatix.com/view)から

前回のイベントの様子

出展者一覧

代表からのメッセージ

株式会社セガワは祖父の代に創業。千葉県旭市で代々お米と落花生の問屋事業を営んでいます。わたしは、物心ついた頃から、落花生の甘納豆を当たり前のように食べて育ちました。

18歳で千葉県旭市を離れ上京し、たまたま同級生たちと甘納豆の話になった時に「甘納豆＝落花生」ではないことに気付かされ、カルチャーショックを受けます。と同時に、『千葉県の落花生は地域に根付いた独自の食文化である。』ということに気づかされました。数年後にUターンし、いざ家業を継ぐ時に、この素晴らしい食文化をもっと発信していきたい、次世代にまで繋いでいきたいと考えるようになり、問屋業の側ら、2015年にピーナッツブランド「Bocchi」をスタート。活動していく中で「食文化を伝えていくためには、自然環境がよくなければ実現させることはできない」と強く感じ、農薬・化学肥料を使用しない農業を自社ではじめたり、地域一体となってこの文化を守るために農福連携や子どもの教育にも力を入れたりと、とにかく切磋琢磨している間に10年の月日が経ちました。しかし、振り返ってみると、確実に、全国にも同じように切磋琢磨しながらも志を同じくする仲間ができました。



2025年はBocchi10周年、そして、2026年は弊社が80周年、更には千葉県落花生導入150周年という記念すべき年です。

そんな素晴らしいタイミングで「Salon de Bocchi」と「伝売日本市」を千葉で合同開催することが決定しました。

Bocchiの10周年プロジェクトである「Salon de Bocchi」では、Bocchiをいつも支えてくださる全国の個性豊かな34ものブランドが、このタイミングで旭市に集ってくれます。食にとどまらず、未利用資源をアップサイクルしたプロダクトなど幅広いラインナップとなっています。

更には、地場産業のイチが集まる「伝売日本市」は、ものづくりが中心ですが、千葉県産落花生は伝統ある地場産業として仲間として迎え入れていただき、活動しています。

そんな地場産業の”イチ”が、全国各地より14社が旭市に集結します。

10年前に「歴史ある千葉県の素晴らしい食文化を地域のみんなと共に伝える場を創り、全国に届ける」そんな青写真をずっと思い描いてきましたが、その夢がひとつ叶いそうです。

2026年4月に皆さんとお会いできることを、とても楽しみにしています！

株式会社セガワ 代表取締役 加瀬宏行

………………………………………………………………………………………………………………

【伝売日本市について】

「日本各地の地場産業を、日本の隅々まで伝えたい」。そんな想いから2019年に始まった『伝売日本市』。産業を現代の日本に伝えるメーカーが、各地域の魅力や受け継がれてきた技術・ものづくりの精神を、開催地の消費者に“伝えて売る”イベントです。

地域の資源や、生活、仕事などのバランスを取りながら少しでもより良い地域にしたいと思い前に進むことこそ、これからの地場産業の新しいカタチだと信じています。

URL：https://www.denbainihon1.com/

インスタグラム：tps://www.instagram.com/denbainihon.1

【Bocchiについて】

株式会社セガワ（1946年7月4日創業）の三代目・加瀬宏行が2015年4月1日に立ち上げたブランド。千葉県房総半島の自社圃場と、県内の契約農家が育てた落花生をていねいに加工し、ピーナッツペーストや蜜煮、甘納豆などを生産するほか、有機資材による栽培ノウハウを利用した農家支援、地域の高齢者や福祉作業所と連携し、落花生の種採りのため手むき作業を委託、お客様へのよい商品の普及を通じて、環境配慮・地域・人々の笑顔に貢献。

その姿勢に一流の料理人たちが共感し、今までアマン東京や星のや東京、三ツ星L'Effervescence（レフェルベソンス）など名だたる名店にてメニューに使用されている。さらに毎年自社の圃場で落花生の種まき・収穫を体験するイベント『野積祭』も実施。生産者とエンドユーザーが、ともに実り多い収穫を祈り、意見を交し合える場となっている。

代表者：加瀬宏行 所在地：千葉県旭市神宮寺8323-6

URL：https://bocchi-peanut.jp

インスタグラム：https://www.instagram.com/bocchi_peanuts/