『【ランサムウェア対策】人手不足の情シスを救う、最新の防御モデルを徹底解説』というテーマのウェビナーを開催

■脅威検知ツールを入れても、現場が回らない“形だけのセキュリティ”

EDRやXDRなどの脅威検知ツールを導入し、アラートは上がるようになったものの、「そこから先の対応」が人手に依存してしまい、攻撃の拡大を防ぎきれない悩みを抱える企業が増えています。夜間や休日に重大アラートが発生しても担当者がすぐに動けず、初動対応が遅れることで被害が拡大してしまうケースや、SOCや情シスが慢性的な人手不足で、全てのアラートを十分に精査できないケースも少なくありません。脅威を検知するだけでなく、「怪しい端末や通信をネットワークから自動的に切り離し、被害の範囲を最小化する」仕組みを組み込むことが、現実的なセキュリティ体制として今求められています。



■検知と遮断が分断され、インシデント対応が属人化する

多くの現場では、EDRなどで検知したアラートをもとに、担当者が手作業でFWやスイッチ、VPNの設定を変更し、問題のある端末を隔離しています。しかしこの運用は、担当者のスキルや判断に大きく依存しており、対応のスピードと品質にばらつきが出やすいという課題があります。また、ネットワーク機器ごとに操作手順や管理インターフェースが異なるため、「誰が・どの機器を・どの順番で操作するか」を属人的に覚えている状態になりがちです。

その結果、インシデント対応のたびに現場は疲弊し、「アラートは見えているのに、遮断まで手が回らない」「自動化したいが、どこから手をつければよいか分からない」というジレンマに直面します。



■AI脅威検知とネットワーク制御を自動化し、人に依存しないセキュリティ対策を実現

本セミナーでは、Darktraceがネットワーク上のふるまいを常時学習・分析して不審な通信や侵害の兆候を早期に検知し、その脅威情報をトリガーにアライドテレシスの「AMF-SEC」がネットワーク全体を自動遮断する仕組みをご紹介します。属人化しがちな判断や平日・日中帯に偏りがちな監視体制をAIと自動制御で補完しつつ、人が確認すべきケースと自動遮断に任せるケースの切り分け方、誤検知や業務影響を最小化するチューニング手法など、人に依存しないセキュリティ体制へ段階的に移行するための実践ステップをお伝えします。



■主催・共催

アライドテレシス株式会社

■協賛

SB C&S株式会社

■協力

ダークトレース・ジャパン株式会社

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

