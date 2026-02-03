【クラウドファンディング始動】敷地約300坪の平屋を一棟貸しの宿に ― 山形県村山市・空き家再生プロジェクト ―

株式会社overpeak

株式会社overpeak（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀越 彰斗）は、堀越の故郷である山形県村山市にて、空き家だった敷地300坪の平屋住宅をリノベーションし、「一棟貸しの宿」をつくることを目的としたクラウドファンディングを開始いたしました。

本プロジェクトは、増え続ける空き家の利活用という社会課題に取り組むとともに、地域資源を活かした宿泊体験を通じて村山市の魅力を発信し、地域活性化につなげることを目指しています。

山形県村山市は、豊かな自然や文化、人の温かさが息づく魅力的な地域です。

一方で、全国の地方都市と同様に、観光地として選ばれる機会が少なく、訪れる観光客が限られていることや空き家の増加といった課題を抱えています。

私たちは

「村山の魅力をもっと多くの人に知ってもらいたい」

「空き家を、もう一度人が集う場所へと再生したい」

という想いから、空き家再生プロジェクトを立ち上げ、クラウドファンディングを開始します。

本プロジェクトでは、村山市にある敷地約300坪の平屋住宅をリノベーションし、自然の中で深呼吸しながら心からくつろげる一棟貸しの宿『MURAYAMA RETREAT』として生まれ変わらせます。

クラウドファンディングの募集期間は2026年2月2日~3月31日、目標金額は300万円です。

http://camp-fire.jp/projects/858824/view

今回のプロジェクトで整備予定の空間や体験のイメージをご紹介します。

まだ検討中の要素もありますが、この宿をきっかけに村山の魅力を感じてもらえるような仕掛けを準備しています。

◼️木の温もりとくつろぎの空間

昔ながらの木造平屋住宅を、訪れた方が心からくつろぎ、自然の中で深呼吸できるような空間へとリノベーションします。

断熱性や快適性にも配慮し、家族連れや長期滞在の方でも安心して過ごせる室内環境を整えます。また、照明・空調などの一部にはスマートホーム機能の導入も検討しており、 自然の中にいながらも、快適さを感じられる滞在を目指します。

◼️自然に囲まれながら過ごす、穏やかな時間

広い庭にはウッドデッキを設置し、その周辺にキッズスペースを整備予定です。

大人はデッキでゆったりとくつろぎ、子どもたちは自然の中でのびのびと遊ぶ。

そんな家族の時間が自然に生まれる場所を目指しています。

◼️土地の魅力を深く味わえる体験（今後の展開）

宿泊にとどまらず、将来的には以下のような地域体験も検討しています。

- 地元職人と楽しむそば打ち体験- 紅花染めや紙すきなどの手仕事体験- 地域道場での文化体験- 近隣温泉施設への日帰り温泉巡り- 季節限定のさくらんぼ狩り- 冬の雪遊び・スキー体験

※本クラウドファンディングでは、まず内装整備を優先し、体験企画は今後段階的に実施予定です。

◼️リターンの一部紹介（抜粋）

※詳細はCAMPFIREページにて公開



オリジナルタオル

5,000 / 8,000円

宿泊体験

20,000円~

1泊2日 / 2泊3日 / 3泊4日 / 1週間宿泊

クラウドファンディング概要

プロジェクト名：【空き家再生プロジェクト】敷地約300坪の平屋を一棟貸しの宿に

期間：2026年2月2日~3月31日

支援方法：CAMPFIRE公式サイトにて受付

URL：http://camp-fire.jp/projects/858824/view

運営：株式会社overpeak

事業内容：不動産の売買、賃貸、再生、システム開発

所在地：東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町 11階

問い合わせ先：info@over-peak.com