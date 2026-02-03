石川企画合同会社、電気代の悩みをLINEで即解決する公式アカウントを開設。郵便番号でわかる「発電シミュレーション」など5つの機能を搭載

石川企画合同会社

業界歴14年、8,000件の太陽光・蓄電池の設置を手掛ける石川企画合同会社(本社：茨城県常総市、代表：石川 聡)は、家庭ごとの最適な電気代対策をサポートする公式LINEアカウントを開設しました。 本アカウントでは、従来のWeb診断に加え、郵便番号を入力するだけで発電量の目安がわかるシミュレーション機能や、最新の補助金情報の配信などを提供。ユーザーが「知りたい情報」に迷わずたどり着ける、直感的な情報提供環境を実現しています。

■開設の背景：複雑化する電気代対策を「もっと身近に、もっと正確に」

電気料金の高騰が続く中、太陽光発電や蓄電池への関心が高まる一方で、「自分の家ではどれくらいメリットがあるのか、まず目安を知りたい」「電話で問い合わせるのはハードルが高い」という声が多く寄せられていました。こうした課題を受け、当社では、これまでに蓄積してきた8,000件超の施工データと現場ノウハウをもとに、独自の診断ロジックをLINE上に集約。専門スタッフと対面する前の段階でも、ユーザー自身がスマートフォンで納得いくまで情報収集・シミュレーションができる環境を構築しました。

■ユーザーの意思決定を支える「5つのリッチメニュー機能」

公式LINEのトーク画面下部に表示されるリッチメニューには、以下の機能を搭載しています。

1.電気代削減診断

生活リズムに関する簡単な質問に答えるだけで、我慢せずに電気代を抑えるための方向性を約1分で提示します。

2.郵便番号でわかる発電シミュレーション

お住まいの地域の郵便番号を入力するだけで、日照条件などに基づいた発電量・経済効果の目安を自動算出します。

3.補助金の最新情報

自治体ごとに異なる補助金制度について、公募状況や活用条件などの最新情報をタイムリーに配信します。

4.よくある質問

「蓄電池の寿命はどれくらいか」「雨の日でも発電できるのか」など、検討段階で多く寄せられる疑問にQ&A形式でわかりやすく回答します。

5.お問い合わせ（個別相談）

詳細な見積りの依頼や現地調査の相談、専門スタッフへのチャット相談まで、LINE上からワンタップで対応可能です。

石川企画合同会社・公式LINEアカウント

■石川企画合同会社 会社概要

石川企画合同会社は、太陽光発電・家庭用蓄電池・EV 充電設備の販売・設計・施工・保守ま

でを一貫対応するエネルギー設備の専門会社です。2011 年の創業以来、地域密着での実績を積

み重ね、累計8,000件以上の導入をサポート。個人住宅から法人施設、災害対策設備まで、安

心できるエネルギー環境の整備を幅広く支援しています。また、現地調査・補助金対応・長期

サポートといった導入後の安心までを見据えた提案力に定評があり、「設備を売るのではなく、

暮らしを支えるパートナーであること」を企業姿勢としています。

【会社概要】

法人名：石川企画合同会社

代表者：石川 聡

所在地：茨城県常総市内守谷町 2719-1

設立：2014 年 11 月（創業：2011 年 5 月）

事業内容：太陽光発電、蓄電池、EV 充電設備の販売・施工・アフター保守

公式 HP：https://www.ishikawakikaku.com/

累計実績：施工件数 8,000 件超（2025 年 8 月現在）

建設業許可番号：茨城県知事許可(般-03)第 37444 号／電気工事業登録 第 20210005 号