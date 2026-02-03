2025年に検索された7,000件以上の検索履歴から分析。「キーワード検索」で実現する、営業リスト作成の4つの活用パターンを公開

概要

株式会社FUTUREWOODS

弊社は2018年より、営業リストの作成からフォーム営業までを一気通貫で行える営業支援ツール「FutureSearch」を提供しています。

「FutureSearch」のデータベースは、Webサイトを保有する企業を中心に約110万社で構成。週次更新により、最新のビジネストレンドや事業展開にも対応し、3ヶ月以内に全データがリフレッシュされます。

近年、生成AIの普及により営業リスト作成ツールは急増していますが、弊社は2018年のサービス開始当初から「キーワード検索による直感的な絞り込み」に注力してきました。

自然言語処理技術を活用することで、業種分類では見つけられない「本当に欲しい企業」を、事業内容のキーワードよりピンポイントに抽出できます。

今回、2025年に使用された検索キーワード7,000件以上の実績データを分析し、効果的な4つの活用パターンにまとめました。営業DXや営業リスト作成ツールの導入を検討されている企業様の参考となれば幸いです。

1. トレンド対応力

営業支援ツール「FutureSearch」の営業リスト作成画面

ビジネスシーンにおいては、毎年新たなトレンドワードが次々と誕生しています。 近年注目を集める「AIエージェント」や「D2C」、「デザイン思考」といったワードもその一例です。

（参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000253.000041279.html）

営業支援ツール「FutureSearch」は、週次で企業データベースを更新しているため、こうした最新の「バズワード」をいち早くキャッチアップします。企業サイトに掲載された最新のキーワードを取り込むことで、従来のセグメントでは難しかった「今、特定の課題に取り組んでいる企業」をダイレクトに絞り込むことが可能です。

■ 実際に「FutureSearch」で使用されている「検索キーワード」

2. 複数ワードの組み合わせ（AND検索）による、高精度なターゲット抽出

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/99008/table/53_1_337b8607408d5c9aca6d089b83559328.jpg?v=202602031021 ]

「FutureSearch」では、企業サイト内の文言を対象に、複数のキーワードを掛け合わせた高度な絞り込みが可能です。 例えば、商材の「製造」だけでなく「販売」まで一貫して手掛ける企業や、特定の専門領域（例：相続）に特化した事務所など、従来の業種分類では到達できなかった「ピンポイントなターゲット」を直感的に特定できます。

■ 実際に「FutureSearch」で使用されている「検索キーワード」

3. OR検索を活用した、表記揺れや専門業界の完全網羅

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/99008/table/53_2_9d9496e7f1c88e22cf57650d413b7cfe.jpg?v=202602031021 ]

「FutureSearch」では、指定した複数のキーワードのいずれかを含む企業を抽出する「OR検索」に対応しています。既存の業種分類（日本標準産業分類など）では定義が難しい新しいビジネス領域や、企業によって異なる「表記揺れ」も、OR検索を組み合わせることで漏れなく網羅的なリストアップが可能となります。

■ 実際に「FutureSearch」で使用されている「検索キーワード」

4. ニッチ市場の開拓：既存の業種分類を超えた「競合不在」のターゲット抽出

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/99008/table/53_3_b1a8c044a7b1116b0d6467734f08e365.jpg?v=202602031021 ]

キーワード検索の最大の利点は、極めて専門性の高い商材や、ニッチな専門用語を扱う企業をダイレクトに特定できる点にあります。 標準的な業種カテゴリー（製造業、サービス業など）では絞り込みが困難な市場を狙い撃つことで、競合他社がまだアプローチしていない「ブルーオーシャン」へのアプローチが可能となり、商談化率の向上に直結します。

■ 実際に「FutureSearch」で使用されている「検索キーワード」

まとめ

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/99008/table/53_4_848581e859db0ce740d2be8974ac907c.jpg?v=202602031021 ]

今回は「FutureSearch」で実際に活用されている検索事例をベースに、キーワード検索の4つの活用シーンをご紹介しました。

実際の運用では、これらのキーワード検索に「エリア」「従業員数」「設立年」「業種」といった企業属性を組み合わせることで、さらに精度の高いターゲットリストを作成することが可能です。

また、特定の商材のみをターゲットにするための「除外ワード」設定などを活用し、自社にとって最適な「理想的な営業リスト」を抽出することができます。

「自社の商材なら、どんなキーワードの組み合わせが最適か？」

「特定のニッチな市場に、今何社が該当しているのか？」

具体的なリスト数や活用方法についてご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽に以下の無料オンライン相談よりお問い合わせください。

ご要望に合わせて、貴社のターゲットに合わせた最適な検索軸をご提案いたします。

■ 無料オンライン相談（予約ページ）

https://timerex.net/s/futurewoods-online-web-meeting/e6451292

◆ 営業支援ツール「FutureSearch」

「FutureSearch」は、営業リスト作成からお問い合わせフォーム営業まで一貫して行うことができる、新規アポイント獲得支援ツールです。

サービス詳細: https://www.future-search.jp

◆ 会社情報

会社名：株式会社FUTUREWOODS

所在地：東京都文京区向丘1-8-13 PLANEX813ビル3F

代表者：小浜勇人

設立：2015年9月25日

URL：https://www.futurewoods.co.jp

事業内容：営業・マーケティング領域のDX支援ツール『FutureSearch』の運営

ABMを最大限に効率化できるマーケティング（営業企画・営業推進）部門向け営業DXサービス『SalesRadar』の運営

SalesRadar: https://radar.futurewoods.co.jp/

データ解析に伴うコンサルティングや各種の研究支援

その他マーケティング・ソリューションの企画・開発・支援

◆ お客様からのお問い合わせ先

《お問い合わせ先名称》株式会社FUTUREWOODS

TEL：03-3868-0517（平日10:00 - 18:00）

e-mail： future-search.info@futurewoods.co.jp