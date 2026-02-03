スキンヘッド専用シェーバー「Skull Shaver Pitbull」、第3回「NEXT CUP」協賛のお知らせ。次世代理容師の育成と理容業界の発展を支援
「お客様が感動する逸品」の輸入販売を手掛ける株式会社Bliss(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：倉重純二)は、2026年2月16日(月)に東京・高田馬場「ARIMINOホール」で開催される理容競技大会 「NEXT CUP」第3回大会に協賛することをお知らせいたします。
「NEXT CUP」は、理容業界を牽引するトップ審査員が作品を評価し、競技後には選手へ直接技術講評を行う“次世代理容師育成プラットフォーム”として注目されています。大会には全国から多くの若手理容師が参加し、技能向上と交流を深める機会となっています。
当社は、スキンヘッド専用シェーバー「Skull Shaver Pitbull」がもつ“セルフケアをより自由に、心地よくする”という価値を、より多くの方々に届けたいという思いから、本大会への協賛を決定しました。なめらかな剃り心地と高い操作性を備えた「Skull Shaver Pitbull」を通じて、毎日のスタイリングを前向きに楽しめる新しいライフスタイルの提案を目指しています。
【大会概要】
名称：第3回「NEXT CUP」
開催日：2026年2月16日(月)
会場：ARIMINO (東京都新宿区下落合1-5-22)
公式サイト：https://52fa4.hp.peraichi.com/
主催：ZANGIRi
■Skull Shaver Pitbullとは
「Skull Shaver Pitbull(スカルシェーバー・ピットブル)」は、スキンヘッド専用に設計された電動シェーバーです。独自のデザインと機能性により、手にしっかりとフィットし、頭の形に沿ってスムーズに剃ることが可能。回転式のフレキシブルブレードが肌に優しく密着し、短時間でムラのない深剃りを実現します。防水設計によりドライ・ウェット両方の使用に対応し、コードレスで最大90分稼働。毎日のケアを手軽かつ快適にサポートする、スキンヘッドユーザーに最適なシェーバーです。
■製品購入可能チャネル
・Amazon：https://x.gd/Pn5Fm
・楽天市場：https://x.gd/Ae8pc
・Yahoo!ショッピング：https://x.gd/8Furu
・公式サイト：https://skull-shaver.jp/
■公式SNS
ユーザーネーム：@skullshaver_japan
URL：https://www.instagram.com/skullshaver_japan/
・TikTok
ユーザーネーム：@skullshaver_jp
URL：https://www.tiktok.com/@skullshaver_jp
■コピー品、並行輸入品への注意喚起
現在、コピー品や並行輸入品が多く流通していることを確認しており、弊社でも個別に対策を講じております。コピー品や並行輸入品は、保証がなく、安全性やアフターサービスに問題が生じる可能性がありますのでご注意ください。
【お問い合わせ先】
製品に関する詳細や購入に関するお問い合わせは、以下の公式販売サイトをご覧ください。
Skull Shaver日本公式販売代理店サイト：https://skullshaver-japandistributor.site/
【企業情報】
社名：株式会社Ｂｌｉｓｓ／ブリスマート
設立：2010年3月
代表者：倉重 純二
事業内容：貿易事業、小売販売、卸販売 など
本社：〒224-0028 神奈川県横浜市都筑区大棚西3-1-106
電話：045-271-5281
Email：info@bliss2010.com
株式会社BlissはSkull Shaverを通じて、高品質な製品とサービスにより、日本のスキンヘッドユーザーの皆様のQOL(クオリティオブライフ)の向上をサポートしてまいります。
また、今後は、SNSでの情報発信、イベント企画運営などにより、ファッション、ライフスタイルなどの面でスキンヘッド文化を浸透させる様々な取り組みを予定しています。