千葉県中心に約10施設を運営する大手医療法人社団誠馨会が「バクラク」を導入。AI-OCRで既存帳票のまま電子化を実現。郵送コスト削減と業務スピード向上を見込む

すべての経済活動のデジタル化を目指す株式会社LayerXは、業務効率化AIクラウドサービス「バクラク」シリーズが、医療法人社団誠馨会（理事長 景山雄介、以下「誠馨会」）に導入されたことをお知らせします。

概要

「バクラク」シリーズは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理などの業務を効率化するAIクラウドサービスです。最先端のAIを組み込むことで、手入力や紙の管理などの業務から解放し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。

このたび、千葉県松戸市の循環器内科、心臓血管外科で全国トップレベルの誠馨会 新東京病院に「バクラク請求書発行」が導入されました。

導入の背景・導入後の期待効果

１.AI-OCR活用により、現行の運用を変えずに請求書の電子送付を実現

誠馨会 新東京病院では、かねてより企業向け健診の請求業務において電子化の要望がありました。しかし、一部Excelで作成された複数レイアウトフォーマットが存在しており、現運用を変えることへの抵抗感が懸念されていました。

「バクラク請求書発行」の導入により、高度なAI-OCRによる自動読取機能を活用し、現在使用している帳票レイアウトをそのまま取り込み、システム上での再現・分割が可能になりました。これにより、大幅な運用変更を伴うことなく、フォーマットの統一と請求書の電子化を実現しています。

２.手作業による郵送業務を撤廃し、送付作業を即時化

これまで請求書のほとんどを郵送で対応しており、印刷・封入・投函にかかる時間とコストが大きな負担となっていました。

導入後は、システムから顧客ごとの一括メール送付が可能となりました。案内状などの補足資料も一括添付できるため、顧客利便性を損なうことなく、郵送コストの削減と送付スピードの大幅な向上を実現します。

３.承認フローのデジタル化で、回覧・押印待ちによる遅延を解消

従来は、押印者である事務長の所在地と健診部署が離れていたため、回覧・押印・発送に時間を要し、業務が非効率になっていました。加えて、発行枚数が多いことから、実際の押印作業にも多くの時間がかかっていました。

今回の導入により、システム上で承認ワークフローが完結し、請求書の発行から送付までのリードタイムを大幅に短縮します。

誠馨会では、今回の導入を皮切りに、ITシステムに不慣れな職員でも使いやすい環境を整備しながら、さらなるバックオフィス業務の効率化を推進していきます。

バクラクではこれからも、「働くをラクに。ラクをもっと創造的に。」というプロダクトビジョンの実現に向け、今後も圧倒的に使いやすいプロダクトを提供してまいります。

医療法人社団誠馨会新東京病院 経理課 大串様 コメント

誠馨会 新東京病院は、巡回企業健診、日帰りドック健診、1泊ドック健診と予防医学にも長らく注力しています。請求書の発行数もかなりの枚数となっており、従来のアナログな対応では労力がかかっており電子化による効率化が急務でした。

そこで、ITが不慣れな職員でも使いやすく、かつ現運用を変えずに導入できる点を重視しました。また、トライアル期間中の質問や要望が速やかに開発へフィードバックされ、実装の検討が行われるなど、開発力の高さに加え、導入後のサポートにも期待できると判断しました。今後は、予防医学部門だけでなく病院事業全体への展開も検討していきたいと考えています。

医療法人社団誠馨会 概要

医療法人社団誠馨会は、千葉県の千葉市・船橋市・松戸市において急性期病院・療養型病院・介護老人保健施設・訪問看護ステーションなどを運営しています。循環器内科・心臓血管外科で全国トップレベルにある新東京病院(松戸市)ほかグループ全体で先進的医療・救急・予防・リハビリテーションから在宅看護・介護まで幅広く取り組んでいます。

創設：1982年4月

代表者：理事長 景山雄介

所在地：〒264-0017 千葉市若葉区加曽利町1835-1

コーポレートサイト：https://www.seikei-kai.or.jp/

医療・介護・福祉業界のための帳票発行効率化ガイド

医療・介護業界では、利用者負担請求書や実費分請求書など、複数の書類発行・送付に多くの手間がかかっています。こうした非効率な業務は、作業ミスや法令対応漏れといったリスクにもつながるため、ミスなくスムーズに作業できる仕組みづくりが重要です。本資料では、帳票発行システムを活用して、利用者やご家族の負担を抑えながら、送付側の業務効率化と内部統制の強化を同時に実現する方法を解説しています。

資料をダウンロード :https://bakuraku.jp/resources/how-to/healthcare_doc-issue/?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=260203&utm_content=healthcare_seikei-kai

バクラク請求書発行とは

バクラク請求書発行は、請求書をはじめとしたあらゆる帳票の作成・送付・保存が可能な帳票発行システムです。インボイス制度や電子帳簿保存法に完全対応しており、業務効率化やペーパーレス化と法対応を同時に実現できます。

バクラクとは

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理などの業務を効率化するAIクラウドサービスです。最先端のAIを組み込むことで、手入力や紙の管理などの業務から解放し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、15,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。 AI SaaS「バクラク」事業、Fintech事業、「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

