【HASSANアップデート記念】新規事業の「行き詰まり」を打破する「分析レポート無料プレゼントキャンペーン」を開始

Spready株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐古雅亮、以下「Spready」）は、自社が提供する新規事業開発支援サービス「HASSAN（ハッサン）」のアップデートを記念し、2026年2月28日（土）までの期間限定で、企業の新規事業アイデアを起点としたビジネスプラン構築・分析レポートを無料で提供するキャンペーンを開始いたします。

キャンペーンサイト：https://client.spready.jp/resorces-1/501

キャンペーン実施の背景：新規事業開発の現場で起きる「3つの行き詰まり」

「日本のイノベーションを支える」をミッションに掲げるSpreadyは、多くの企業の新規事業開発に伴走してまいりました。その中で、熱意ある担当者がしばしば以下のような壁に直面し、プロジェクトが停滞してしまう現状があります。

- 技術とニーズの不一致：優れた技術シーズはあるものの、具体的な顧客の課題（ペルソナ）に結びつけられず、事業化の糸口が見えない。- 具体化のリソース不足：アイデアの断片はあるが、それをビジネスとして形にするための専門知見や、検討を深めるためのリソースが不足している。- 企画の同質化：時間をかけて市場調査を行っても、入手できる情報が一般的であるため、結局は競合他社と似たような企画に着地してしまう。

本キャンペーンは、こうした「行き詰まり」を、HASSANの新たな分析機能を活用して打破するために企画されました。

キャンペーン概要：貴社独自のアイデアを“多角的な視点を織り込んだ”ビジネスプランへ

本キャンペーンでは、貴社の「新規事業アイデア（技術シーズや構想）」を起点として、HASSANを通じて多角的な視点を織り込んだビジネスプランを構築します。単なるアイデア出しにとどまらず、事業化に向けた具体的な論点整理を含んだレポートを無料で作成・提供いたします。

【ご提供する分析レポートの3つのポイント】

- ターゲット市場の構造整理 狙うべき市場の全体像を俯瞰し、貴社の技術・アイデアが参入すべき領域や市場構造を明確にします。- ビジネスモデルキャンバスの構築 貴社の技術が、どのようなペルソナ（顧客）の、どのような課題・不安を解消する価値を持つのかを言語化。ビジネスモデルキャンバスの形式で、提供価値と収益構造を具体化します。- 外部環境分析レポート 企画書の説得力を高めるために不可欠な、客観的な市場分析や競合プレイヤーの動向など、外部環境の分析結果を提供します。

キャンペーン名：HASSANアップデート記念 ～分析レポート無料プレゼント～

費用：無料

申込期間：2026年2月28日（土）まで

対象：新規事業開発に行き詰まりを感じているご担当者様、自社技術の新たな用途探索を行いたい経営企画・R&D部門の方

お申し込み方法： 下記キャンペーン特設サイトのフォームよりお申し込みください。

https://client.spready.jp/resorces-1/501

※お申し込み多数の場合、期間内であっても早期に受付を終了させていただく場合がございます。

新規事業開発支援サービス「HASSAN」について

HASSANは、自社アセット（資産）を起点としたアイデアの発散から、市場分析、企画書の構築に至るまで、テクノロジーと専門知見を掛け合わせてサポートするAIサービスです。「自社らしさ」と「市場ニーズ」を両立させた事業創出を実現します。



今回の企画書自動調査機能により以下項目の情報をリアルタイムで調査し、自動でレポートを作成します。

・PESTEL分析

・市場分析

・競合分析

・仮説検証・PoC設計

・法規制調査



HASSANを活用することで、社内稟議を通すための資料作成における情報収集のスピードを上げることができます。

Spready株式会社について

Spready株式会社は、多くの事業会社が暗中模索で進める新規事業プロセスを、テクノロジーの力で再定義することに挑戦するスタートアップです。

新規事業特化AIサービス「HASSAN」、新規事業検証のためのインタビュープラットフォーム「Spready」、新規事業の伴走支援、業界最大規模の新規事業カンファレンス「NEXT Innovation Summit」を運営しています。

コーポレートサイト：https://spready.co.jp/

所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

代表者：代表取締役 佐古 雅亮

設立：2018年5月1日



