【取材のご案内】名古屋・音楽の殿堂「しらかわホール」再生へ

この度、多くの方に惜しまれつつ閉館した「しらかわホール」が、いよいよ2026年3月下旬に「再開館」いたします。



株式会社SKI（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：荒川由紀、佐竹康峰）は、この歴史あるホールを次世代へと繋ぎ、再び名古屋の音楽文化の拠点とするべく、再生プロジェクトを進めております。本記者会見では、プロジェクト発足の背景、具体的な改修計画、および広くご支援を募るためのクラウドファンディング実施等について、ご説明いたします。ご多忙の折とは存じますが、ぜひご取材・ご出席賜りますようお願い申し上げます。


【記者会見 概要】

　日　時：　2026年2月12日（木） 11:00 ～ 12:00（受付開始 10:30）



　会　場：　しらかわホール（受付：1階エントランス）


　　　　　　〒460-0008 名古屋市中区栄2ｰ9ｰ15



　内　容：　会社概要


　　　　　　プロジェクト発足の背景


　　　　　　改修・リニューアル計画


　　　　　　クラウドファンディングの実施について


　　　　　　再開館記念公演ラインナップ　　　　　　　他


【お申込み方法】

ご出席いただける場合は、2月10日（火）12:00までに、下記フォームよりお申し込みください。


当日は会見の記録用動画の撮影を予定しております。会見にご来場いただけないメディア様で動画・写真素材の提供を希望される場合は、下記メールアドレスまでお問い合わせください。


しらかわホール記者会見 出席フォーム :
https://forms.gle/XSUKBo5MQQdzhW596

【お問合せ・連絡先】


しらかわホール（株式会社 SKI）広報担当：神谷


〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-9-15


TEL 090-8492-6572（神谷）／E-mail pr@shirakawahall.jp


公式ホームページ：https://shirakawahall.jp/project/