Kotoba Technologies が「Morning Pitch Special Edition 2026」で、最優秀賞＆オーディエンス賞のダブル受賞

株式会社Kotoba Technologies Japan

Kotoba Technologies, Inc.（本社：米国サンフランシスコ、研究開発拠点：東京都千代田区）は、1月28日にデロイトトーマツベンチャーサポート株式会社、野村証券株式会社主催で開催された「デロイト トーマツ イノベーション サミット 2026 / アントレプレナーサミット・ジャパン」にて、最優秀賞とオーディエンス賞をダブル受賞いたしました。2025年開催のMorning Pitch全42回、登壇ベンチャー212社から選ばれたファイナリストベンチャーの7社から選出されました。

Morning Pitch Special Edition 2026 受賞式

Kotoba Technologies, Inc. は、大手町とサンフランシスコに拠点を持つ、リアルタイム音声AI基盤を開発する日米クロスボーダースタートアップです。独自の同時音声翻訳技術を核に、超低遅延・高自然性の音声認識、翻訳、音声合成を統合した音声AI基盤モデル「Koto」を開発しています。

共同創業者2人は、アメリカで博士号を取った生成AIの研究者であり、日本が誇るスパコン富岳を活用した国内生成AIプロジェクトのメンバーとタッグを組み、2023年に同社を設立しました。

創業から2年半程度で、日米のトップVCから30億円弱の資金調達を果たしています。「Koto」は投資家から出資された資金の他、経済産業省・NEDOの補助金フレームワークGENIACにも3期連続で採択されており、GPUスパコン資源を大規模に活用しながら研究開発を進めています。

「Koto」で目指すのは、言語の壁の突破です。

現在、提供しているサービスは2つです。一つは、AIを活用した同時通訳アプリで、Apple Store、Google Playから一般ユーザー向けに提供しています。もう一つは、ウェアラブルデバイスの多言語ボイスインターフェースで、米国、日本、韓国などのグローバル企業向けに提供を開始しています。

▼AI同時通訳アプリのユーザー数はすでに10万人台に到達

Kotoba Technologies のAI基盤モデル「Koto」の最新技術を活用した「同時通訳 - リアルタイム音声翻訳・文字起こし」 アプリは、発話開始から翻訳・文字起こし表示までの遅延は平均 1 秒以下です。従来のAI翻訳では難しかったスムーズなコミュニケーションを、会議、商談、旅行、接客などさまざまなシーンで実現します。

Kotoba Technologies の最新技術「Koto」が体験できる同時通訳アプリ

シンプルで直感的な操作性により、専門知識がなくてもすぐに利用できるのが特長です。言語は日本語・英語・中国語・韓国語（その他の言語も随時リリース予定）などに対応しています。日本語を中心とした東アジア言語に特化した翻訳性能の高さも同モデルの特徴で、既にユーザー数は10万人台に到達しています。

2カ月後には、話者の声での同時通訳も可能となる他、話者の感情も反映されるようになる予定です。また一般企業向けのチームプランを2月末に公開予定で、会議やイベントとの無償・有償タイアップも加速させています。(お問い合わせは、kotoba_product@kotoba.tech)

最新技術を日々アップデートし、気軽に体験できるフリートライアルプランもございますので、詳細は App Store、Google Play (https://kotoba.onelink.me/wkA2/br01ypys)にてご確認ください。

■Kotoba Technologies, Inc. 概要

本社所在地 ： Levi’s Plaza, 1160 Battery St Suite 100, San Francisco, CA 94111, USA

CEO & Co-founder : Noriyuki Kojima

事業内容 ：リアルタイム音声翻訳・音声AI基盤モデルの研究開発および提供

設立 ：2023年5月

URL ：https://kotoba.tech/

X : @kotoba_tech

■日本法人概要 (研究開発拠点)

会社名 ：株式会社Kotoba Technologies Japan

本社 ：東京都千代田区大手町一丁目６番1号 大手町ビルヂング6階

代表者 ：代表取締役社長 小島 熙之

設立 ：2023年10月

資本金 ：1000万円

事業内容：リアルタイム音声AI基盤モデルの研究開発、プロダクト開発、国内事業展開

■プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Kotoba Technologies Japan

メール：admin@kotoba.tech

企業プラン・イベントお問い合わせ：kotoba_product@kotoba.tech