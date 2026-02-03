「信州飯綱町産ブラムリーのアップルパイ」がいよいよ本格販売！！

写真拡大

飯綱町

「信州飯綱町産ブラムリーのアップルパイ」の販売を記念して、2月5日（木）に発売発表会を開催いたします。


このアップルパイは、りんごを活用したまちづくりを目指す飯綱町と、「地域との共生」をビジョンに掲げるコンビニチェーンの株式会社セブン-イレブン・ジャパンの連携により誕生しました。


「信州飯綱町産ブラムリーのアップルパイ」は、2月6日（金）より長野県全域のセブンイレブンにて販売開始します！！




※「信州飯綱町産ブラムリーのアップルパイ」には、飯綱町産の海外品種りんご「ブラムリ―」を使用しています。「ブラムリー」は、強い酸味と爽やかな風味が特徴の青りんごで、本場英国では料理や菓子に多く用いられることから、クッキングアップルの王様と言われています。今回の商品には、程よい大きさにカットした「ブラムリー」のプレザーブと、甘さを控えたカスタードを、バターの風味が香るサクッとした食感のパイ生地に包み込むことで、ブラムリーの豊かな酸味を感じられる、食べ進みの良い味わいに仕立て上げました。


1.発売発表会

(1) 実施場所

飯綱町役場 2階 議場


(2) 日時

2026年2月5日（木）午前10時30分～


(3) 内容

○ブラムリ―取組説明


　・発売までの経緯


　・新商品ご紹介


○各関係者のあいさつ


　＜飯綱町＞


　　町長 土屋 龍彦


　<(株)セブン-イレブン・ジャパン>


　　オペレーション本部 長野・山梨ゾーンマネージャー 後藤 邦之


○フォトセッション


○質疑応答


2.「信州飯綱町産ブラムリーのアップルパイ」の販売

2月6日（金）より、長野県全域のセブンイレブン（約440店舗）で販売します。


【本件に関するお問合せ先】

飯綱町産業観光課　農政係


ＴＥＬ：026-253-4765(平日　8：30～17：15)


e-mail:nousei@town.iizuna.nagano.jp　　