「信州飯綱町産ブラムリーのアップルパイ」がいよいよ本格販売！！

飯綱町

「信州飯綱町産ブラムリーのアップルパイ」の販売を記念して、2月5日（木）に発売発表会を開催いたします。

このアップルパイは、りんごを活用したまちづくりを目指す飯綱町と、「地域との共生」をビジョンに掲げるコンビニチェーンの株式会社セブン-イレブン・ジャパンの連携により誕生しました。

「信州飯綱町産ブラムリーのアップルパイ」は、2月6日（金）より長野県全域のセブンイレブンにて販売開始します！！

※「信州飯綱町産ブラムリーのアップルパイ」には、飯綱町産の海外品種りんご「ブラムリ―」を使用しています。「ブラムリー」は、強い酸味と爽やかな風味が特徴の青りんごで、本場英国では料理や菓子に多く用いられることから、クッキングアップルの王様と言われています。今回の商品には、程よい大きさにカットした「ブラムリー」のプレザーブと、甘さを控えたカスタードを、バターの風味が香るサクッとした食感のパイ生地に包み込むことで、ブラムリーの豊かな酸味を感じられる、食べ進みの良い味わいに仕立て上げました。

1.発売発表会

(1) 実施場所

飯綱町役場 2階 議場

(2) 日時

2026年2月5日（木）午前10時30分～

(3) 内容

○ブラムリ―取組説明

・発売までの経緯

・新商品ご紹介

○各関係者のあいさつ

＜飯綱町＞

町長 土屋 龍彦

<(株)セブン-イレブン・ジャパン>

オペレーション本部 長野・山梨ゾーンマネージャー 後藤 邦之

○フォトセッション

○質疑応答

2.「信州飯綱町産ブラムリーのアップルパイ」の販売

2月6日（金）より、長野県全域のセブンイレブン（約440店舗）で販売します。

【本件に関するお問合せ先】

飯綱町産業観光課 農政係

ＴＥＬ：026-253-4765(平日 8：30～17：15)

e-mail:nousei@town.iizuna.nagano.jp