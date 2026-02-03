10社限定招待、第19回「OMUSUBIの会」開催のお知らせ
株式会社エスプールリンク（本社：東京都千代田区、社長執行役員：沼野 幹生、以下「当社」）は、人事ご担当者様同士の情報交換を目的とした交流イベント「OMUSUBIの会」を、2026年2月12日（木）16:00より開催いたします。第19回となる今回は、元日本マクドナルドHR戦略部マネージャーの久藤祥人氏を迎え、採用から定着・活躍までを一体で捉える人事の考え方について議論します。
OMUSUBIの会お申し込みはこちら :
https://f4d4306a.form.kintoneapp.com/public/omukai19
本イベントでは、採用市場の最新動向を踏まえながら、各社の採用活動における課題や取り組み事例について意見交換を行います。現場の工夫や成功事例を共有することで、自社の採用施策を見直すきっかけになります。
◎OMUSUBIの会とは
当社は、応募受付代行サービス「OMUSUBI」およびWEB面接代行サービス「Faceview」を主軸に、企業の採用支援を行っています。飲食業や小売業、介護、派遣など、業種を問わず400社以上の支援実績があります。
「OMUSUBIの会」は、アルバイト・パート・中途採用領域におけるRPO（採用代行）サービスを提供する当社が、人事・総務部門に携わるご担当者様を対象に開催している交流イベントです。普段は接点の少ない他社の人事ご担当者様と直接交流できる場として、情報交換を目的に実施しています。今回で第19回目を迎えます。
◎特別セミナー
「採用で終わらない採用戦略 ― 人材を生かして企業を成長させる ―」
今回は特別講師として、以下の方にご登壇いただきます。
HITO Solutions 代表／元 日本マクドナルド株式会社 人事本部 HR戦略部 マネージャー
久藤 祥人氏
採用を「人を集める活動」で終わらせず、採用後に人材が定着し、力を発揮し続ける状態をどのようにつくるかについてお話しいただきます。人材の定着と活躍を両立させるための組織設計の考え方を、実例を交えながら解説いただく予定です。 採用・定着・活躍を一体で捉える、これからの人事のあり方について、現場で実践できるヒントを得られる内容となっています。
◎こんな方におすすめ
- 他社の人事ご担当者様と情報交換をしたい方
- 採用市場の最新動向を把握したい方
- 採用後の活躍・定着まで見据えた戦略を検討したい方
- 自社の採用活動に新たな視点を取り入れたい方
◎開催概要
日時：2026年2月12日（木）16:00～19:00（受付開始15:45～）
プログラム：16:00～ 第一部：OMUSUBI採用セミナー
17:00～ 第二部：特別セミナー
「採用で終わらない採用戦略―人材を生かして企業を成長させる―」
18:00～ 第三部：交流会・懇親会
会場：秋葉原ダイビル6階
※JR秋葉原駅から徒歩1~2分、東京メトロ銀座線「末広町」駅より徒歩約3分
参加費：無料（事前申込制）
参加対象者：企業の人事・総務ご担当者様
定員：20名（10社限定／1社2名まで）
※定員を超えるお申し込みがあった場合は、抽選とさせていただきます。
申込締切：2026年2月6日（金）
持ち物：名刺2枚
主催：株式会社エスプールリンク
【注意事項】
※本イベントは事前申込制です。
※録音・録画はご遠慮ください。
※フリーメールアドレスでのご登録はご遠慮ください。
※当社の判断により、ご参加をお断りする場合がございます。
◎本件に関する問合せ先
株式会社エスプールリンク 採用支援事業部 常盤英里子
Tel：03-6853-8003
Mail：spoollink-info@spool.co.jp
HP：https://link.spool.co.jp/contact
◎会社概要
商 号：株式会社エスプールリンク
所 在：東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル10階
責任者：社長執行役員 沼野 幹生
事業内容：採用支援事業、健康推進事業
設 立：2019年12月
HP：https://link.spool.co.jp/