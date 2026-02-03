【2月26日セミナー開催】魔改造的思考が生み出す、変化し続ける製造現場～人が動き、知がつながる、新しい製造のかたち～

株式会社シムトップスセミナー詳細はこちら :https://event.wingarc.com/manufacturingseminar/0226/cimtops

株式会社シムトップス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：水野貴司）は、ウイングアーク１ｓｔ株式会社様との共催にて、NHK総合「魔改造の夜」総合演出の鬼頭氏やDIRECTOR6 / i-Reporterユーザーである株式会社ユーテック上野氏をお招きし、製造業様向けのセミナーを2月26日に実施いたします。

セミナー概要

日本の製造業は、長年にわたり高い技術力を誇ってきました。

しかし近年は、少子高齢化による人材不足、熟練技能の継承難、グローバル競争の激化など、

かつてない構造的な変化に直面しています。同時に、IoTやAIなどの技術導入が進んだものの、

「データはあるが活かしきれていない」「改善活動が継続しない」といった課題も多くの現場で共通しています。

これからの製造業に求められるのは、単なる効率化ではなく

「人が動き、知がつながり、変化し続ける現場」の再構築です。

若手が主体的に活躍でき、デジタルが現場を支え、データが次世代の知として蓄積される。

そんな「人の力を中心に据えたものづくり」への転換が急務となっています。

本セミナーでは、「魔改造的思考」という創造性の象徴をキーワードに、

人とデータが響き合う現場づくりのヒントを提示します。

デジタルを「効率化のための道具」から、「創造と成長のための基盤」へ。

製造業の未来を切り拓く新しい視点を、参加者の皆様と共有します。

このような方におすすめです

現場の変化に対応できず管理に課題を感じている生産管理担当の方

DXを進めたいがシステム導入や社内風土形成に不安を感じているDX推進担当の方

現場で収集したデータを経営指標に反映させたい管理職・経営層の方

DIRECTOR6やi-Reporterを使用しており、蓄積したデータの可視化に興味がある方



セミナーで得られるポイント

・ものづくりを行う組織で時代に負けないための魔改造的思考と挑戦を生み出すヒント

・製造現場の工程管理システム活用事例や今後のデータ収集/活用展望

・現場データを視覚的に表現するMotionBoardの活用法

・システム導入のステップとDXによる業務改善成功のカギ

TIME TABLE

14:00～14:45 基調講演

魔改造的思考がつくるチームの力

～どうしてあのエンジニアは「リミッターが外れて」飛躍できたのか？～

技術者たちが「バカバカしい課題」に本気で挑む――番組『魔改造の夜』は、なぜ組織と人の限界を超える力を引き出せるのか。

本セッションでは、企業が番組にエントリーする背景にある組織変革への危機感や、参加者が没頭・覚醒する構造、番組に散りばめられた“リミッターを外す設計”を手がかりに、ものづくり組織で魔改造的思考と挑戦を生み出すヒントを探ります。



NHK総合「魔改造の夜」総合演出

鬼頭 明 氏

14:45～14:55 休憩

14:55～15:25 事例講演

現場が設計する改善サイクル―ユーテックの挑戦

個別受注生産型製造業であるユーテック社による実践事例。DIRECTOR6を中心とした現場主導のデータ活用と改善文化づくりや、i-Reporter、MotionBoardを活用した今後のデータ収集/活用展望もご紹介。

現場が主体となって変化し続けるチームの仕組みづくりに迫ります。

株式会社ユーテック 生産管理部 係長

上野 雄登 氏

15:25～16:00 対談セッション：現場改善のリアルと今後のデータ・AI活用展望

ユーテック上野氏とシムトップス・ウイングアークの対談形式で、DIRECTOR6が現場業務に無理なく定着したポイントや運用を通じて感じる強み、さらにデータ収集の領域をi-Reporter、データ活用の領域をMotionBoardでどのように補完するかを取り上げ、現場改善のリアルを深掘りします。

また、両ソリューションを起点とした今後のさらなる業務変革や、AI活用を見据えた将来的な構想についても展望します。

株式会社ユーテック 生産管理部 係長

上野 雄登 氏





株式会社シムトップス

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

16:00～16:30 質疑応答・個別相談（会場限定）

日時・開催概要

開催方法 ハイブリッド開催

（会場参加、オンライン参加いずれかを選択の上、該当ボタンよりお申し込みください）

開催日時 2026年2月26日（木）14:00-16:30

受講料 無料

視聴方法/ご案内

・会場参加の場合

ウイングアーク１ｓｔ株式会社 本社 セミナールーム

〒106-0032 東京都 港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー 36F

東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」西改札口直結

東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木駅」5番出口より徒歩5分

ビル入館に伴い入館証が必要になります。詳しくは開催日前日にご連絡予定の受講票をご確認ください。

・オンライン参加の場合

本セミナーは、「Zoom」を利用したオンラインセミナー形式で開催します。

お申し込みいただいた方へ開催日前日17:00までをめどに視聴URLをご案内いたしますので、ご自身のPCでご参加ください。

お客様の環境によっては視聴できない場合がございます。あらかじめご了承ください。



お申し込み完了メールや、案内メールなどの事務局からのご案内は「marke@wingarc.com」より送付しております。ご案内のメールが低優先メールフォルダなどに入ってしまうこともありますので、ご確認いただけますようお願いします。

DIRECTOR6とは

DIRECTOR6は個別受注・多品種少量生産に特化した生産スケジューラ＋工程管理システムです。

計画の立案から、現場への作業指示・実績入力、そして進捗状況のフィードバックまで一貫して行えるため、柔軟なスケジュール管理やリアルタイムな現場状況の可視化が可能となります。

個別受注・多品種少量生産の"本当の見える化"を通じて、リードタイムの削減・生産性の向上を実現できます。

1．30年以上にわたる個別受注・多品種少量生産に対するこだわりと実績

2．計画の立案から現場への作業指示・実績入力、そして進捗状況のフィードバックまでONEパッケージで対応可能

3．現場の実績データがリアルタイムに把握でき、状況に応じた柔軟なスケジュール修正が可能

4．実績データの蓄積や活用を通じて、個別受注・多品種少量生産現場における工程計画の精度向上を実現

5．外部システムに対する豊富なインターフェイスによって柔軟な連携が可能

6．操作性が高く、低コスト、短期間での導入が可能

7．経験豊富なスタッフがシステム導入を徹底サポート

DIRECTOR6製品サイトはこちら :https://director-scheduler.jp/

株式会社シムトップスとは

会社名：株式会社シムトップス

本社所在地住所：〒141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル10階

代表者名 ：代表取締役社長 水野 貴司

設立年月日： 1991年10月1日

資本金：1千6百5十万円

売上高 ：20億8千7百万円（2024年度売上）

従業員数 ：計90名（2025年10月末時点）

＜事業内容＞

■個別受注・多品種少量生産向け生産スケジューラ＋工程管理システムDIRECTOR6の開発／販売

■ノーコード現場帳票ペーパーレス ソリューション i-Reporterの開発／販売

■各種i-Repoファミリー製品・サービスの開発／販売

■BOPプロセスエディタ MPPCreatorの開発／販売

シムトップスは、1991年に国産生産スケジューラ専門会社の草分けとして誕生しました。

多くのお客様での生産スケジューリングや工程管理システムの構築、運用を通して得たノウハウを製品にフィードバックしながら、製造現場で使える生産スケジューラ、工程管理システム、IoTデータ収集ソリューション、「現場帳票」の電子化システムなどのパッケージ製品を開発し、お客様の現場DXを支援致します。

▼企業サイト

https://cimtops.com/

▼株式会社シムトップス 公式Facebookアカウント

https://shorturl.at/cEGIT