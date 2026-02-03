クリエイターのミカタUlanziは、カメラと写真映像のワールドプレミアショー『CP+2026』に出展決定

簡拍株式会社

Ulanzi（ウランジ）および同一グループ傘下のブランドであるJoby、Falcamは、2026年2月26日（木）から3月1日（日）までパシフィコ横浜で開催される、カメラと写真映像の展示会「CP+2026」に出展いたします。会場では、スマートフォン撮影やVlog、映像制作向けの撮影アクセサリーを中心に、製品を実際に手に取って体験できる展示を実施します。さらに、プレゼントキャンペーンやクリエイター講演イベント、社長によるミートアップも予定しています。

【出展内容】

- ブランド紹介：

■ Ulanzi（ウランジ）は、クリエイターのニーズから生まれた、携帯性と使いやすさを重視した撮影アクセサリーブランドです。

■ Falcamは、スタジオ撮影から本格的なプロダクション現場まで対応する、プロフェッショナル向け撮影機材ブランドです。

■ Jobyは、カジュアルなアウトドアシーンでの撮影を気軽に楽しむための、軽量で扱いやすいイメージングツールブランドとして展開しています。

【イベント概要】

- 会場イベント日時：2026年2月26日（木）～3月1日（日）10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）- オンラインイベント日時：2月26日（木）10:00～3月1日（日）23:59- 場所：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 パシフィコ横浜- ブース： 77- 事前登録:https://www.cpplus.jp/entrance/

Ulanzi は、CP+2026 の会場イベントおよびオンラインイベントにて、以下の企画を実施予定です。

CP+2026 出展記念キャンペーン（オンライン:IG/X）

CP+2026 出展を記念し、SNS 上で抽選による Ulanzi 人気撮影アイテムのプレゼントキャンペーンを実施します。

Ulanzi ブランドグッズセットプレゼント企画（会場）

Ulanzi 公式LINEをフォローするだけで、Ulanzi ブランドグッズセット（Ulanzi トートバッグ、Ulanzi かわいいステッカー、Ulanzi 二子玉川 蔦屋家電 POP-UP限定割引券）をゲット！

ガラポン大抽選会（会場）

X・IGにて、#ulanzi @ulanzijapan を付けてUlanziブースの写真または動画をシェアすると、ガラポンを1回回せます。当選確率100%！

社長ミートアップ・トークセッション（会場）

Ulanzi 社長によるトークセッションおよびミートアップを開催予定です。

ブランドストーリーや注目製品の紹介に加え、Q&Aセッションや抽選会も実施予定です。

クリエイター講師によるワークショップ（会場）

写真・動画分野で活躍する講師陣が来場し、撮影テクニックや機材活用方法を学べるワークショップを実施します。

■ 出場講師紹介

※登壇順・敬称略

ilkoallexandroff

ポートレート・フォトグラファー

あーる

全国各地で写真展主催

岡本浩孝

フォトグラファー アルファホビ一部チャンネル・コミュニティ運営

深瀬和広

フォトグラファー アルファホビ一部チャンネル・コミュニティ運営

中西 学

写真家・動画クリエイターSONY αAcademy講師・カメラ雑誌執筆

kiona

ジャンルレスの映像を作るマルチクリエイター

なつか

アドビ デジタル年賀コンテストで優秀賞を受賞マルチクリエイター

Kenta

SNS総フォロワー数は40万人を超えるコンテンツクリエイター

Ulanziをご愛顧いただいているすべてのクリエイター・メディア関係者の皆様、誠にありがとうございます。皆様のご来場をお待ちしております。

イベントに関する最新情報は、Ulanzi 公式 SNS にて随時発信してまいります。

IG :https://www.instagram.com/ulanzi.japan/Twitter :https://x.com/UlanziJapanLine :https://page.line.me/409uyctp