【2026年バレンタイン限定】SNSで話題の”ドバイチョコ”がアサイーボウルに！？ DELISH KOSOから宝石箱のような贅沢バレンタインアサイー2種が期間限定で新登場！
株式会社エーキャンバスが運営する飲食店DELISH KOSO（所在地：東京都港区三田3-1-19 第12シグマビルディング三田1階、代表取締役：杉江 創）は、2026年2月2日(月)から2月14日(土)までの期間限定で、バレンタイン特別メニュー「トリプルショコラアサイー」と「ドバイリッチアサイー」の2種類を販売いたします。新商品の詳細は、https://www.instagram.com/delishkoso/ にてご覧頂けます。配達圏内の方は、UBER EATSでもご購入可能です。
商品概要
ビター・セミスイート・生チョコの3種類のショコラがとろけ合い、フレッシュな苺の酸味と調和する『トリプルショコラアサイー』。
さらに世界中でブームを巻き起こしている「ドバイチョコレート」を自家製で贅沢にアレンジし、産地直送の大粒シャインマスカットや苺を添えた『ドバイリッチアサイー』がラインナップ。
フルーツのみずみずしさと、濃厚なショコラやピスタチオが織りなす圧倒的な満足感。
1年で最も甘く、心躍るバレンタインシーズンにふさわしい、自分への究極のご褒美アサイーボウルをお届けします。
商品詳細
・トリプルショコラアサイー
3種のショコラが織りなすチョコ好きのための王道バレンタインアサイーボウル。
奥行きのある「ビター」、まろやかな「セミスイート」、口溶けなめらかな「生チョコ」の3種類のチョコレートを贅沢にトッピング。フレッシュで甘酸っぱい苺とバナナの甘みが加わり、最後まで飽きのこない立体的な味わいに仕上げました。
濃厚なショコラのハーモニーが最後の一口まで贅沢なひとときを演出します。
・ドバイリッチアサイー
SNSで話題の「ドバイチョコレート」をアレンジ。ピスタチオと果実が彩る、五感で楽しむアサイーボウル。
カダイフと純粋なピスタチオペーストで手作りした自家製ドバイチョコレートを主役に、宝石のような大粒のシャインマスカットや苺をトッピング。
濃厚なピスタチオのコクと、弾けるようなシャインマスカットの果汁、そしてアクセントのベアビスケットがこれまでにない「食感のコントラスト」を生み出します。
提供期間：2024年2月2日(月)～2月14日(土)
価格
商品の価格（テイクアウト税込）はこちら。
・トリプルショコラアサイー S \1,590 M \1,790
・ドバイリッチアサイー S \1,790 M \2,290
キャンペーンも随時実施しています。
今後の展開
DELISH KOSOでは産地直送のフルーツをはじめ、酵素入りのアサイーボウルやスムージー、スーパーフードサラダボウルなど健康食材にこだわった食事を提供しています。ランチメニューや会社での利用にぴったりなメニューを販売予定です。
担当者コメント
DELISH KOSO／店舗マネージャー 後藤 美輝
バレンタインならではの味わいをできるだけピュアな原材料で贅沢に詰め込みました。
「ドバイリッチアサイー」はピスタチオペーストに砂糖も加えず、ほとんど薄めたりもせずに使用していますので、濃厚でかなりリッチな味わいです。
それぞれの具材がアサイーに負けない美味しさで一口ごとに幸せを感じられる商品だと思います。この機会にぜひお楽しみください。