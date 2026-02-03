焼肉店「USHIHACHI（ウシハチ）」2月7日（土）より年に一度の『肉の日（2/9）』キャンペーンを開催

GYRO HOLDINGS 株式会社「USHIHACHI」公式サイト :https://www.ushi8.net/

株式会社Brand Bank Company（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：根本 寿一）が運営する焼肉店「USHIHACHI」は、2026年2月7日（土）～9日（月）の3日間限りで年に一度の『肉の日（2/9）』キャンペーンを開催いたします。

2月9日の"肉の日"にちなみ、限定メニュー「ミスジスライスすき焼き風」を特別価格にてご提供、さらに人気メニュー「和牛カルビ」が29%OFFに！加えて、生ビールとハイボールが何杯飲んでも1杯290円（税込）と破格のお値段でお楽しみいただけます。

※「和牛カルビ」の価格は店舗により異なります。

「肉の日（2/9）」キャンペーン概要

■実施期間：2026年2月7日（土）～9日（月）

■内 容 ：

１．肉の日特別メニュー『ミスジスライスすき焼き風』を数量限定で特別価格1,650円（税込）にてご提供。

２．人気のメニュー『和牛特上カルビ』を通常価格より29%OFFでご提供。

３．生ビールとハイボールは何杯飲んでも1杯290円（税込）。

■対象店舗：牛８ 錦糸町店／渋谷 和牛焼肉 USHIHACHI 極／上野 和牛焼肉 USHIHACHI 極／USHIHACHI 品川港南口店／USHIHACHI 秋葉原店／USHIHACHI 武蔵小杉店

焼肉店「USHIHACHI」について

『コスパ日本一』を目指す焼肉店「USHIHACHI（ウシハチ）」。高品質で美味しい焼肉をよりリーズナブルな価格でご提供することを理念としております。また友人・家族・恋人など様々なシチュエーションでご利用いただけるよう、カジュアルでオシャレな空間をご用意いたしました。圧倒的な「コストパフォーマンス」で食後の感動をお約束いたします。

●店舗一覧（全8店舗）

牛８ 錦糸町店／渋谷 和牛焼肉 USHIHACHI 極／上野 和牛焼肉 USHIHACHI 極／USHIHACHI 品川港南口店／USHIHACHI 秋葉原店／USHIHACHI 武蔵小杉店／USHIHACHI あざみ野店／和牛ホルモン一頭買い うしはち五反田

会社概要

Brand Bank Company

お客様に、笑顔とワクワクと美味しさを。

商 号 ： 株式会社Brand Bank Company

代表者 ： 代表取締役社長 根本 寿一

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-22-43 新宿JECビル4F

設 立 ： 2010年7月

資本金 ： 1,000万円

事業内容 ： 飲食店の経営

公式サイト : https://www.brandbankcompany.co.jp/

Youtube ：https://www.youtube.com/@BrandBankCultue

Instagram：https://www.instagram.com/brand_bank_company

Facebook ：https://www.facebook.com/BrandBankCompanyLtd

X（旧Twitter）：https://x.com/brand_bank_com

GYRO HOLDINGS

「食で未来を創る」をビジョンにかかげ、食を通じてオリジナリティと圧倒的付加価値の高いサービスを広く提供することで、食に関する課題解決や世の中が少しでも豊かになることを目指していきます。

傘下には事業会社である株式会社Brand Bank Company、株式会社 Innovation Planning、コダルマ商店株式会社、株式会社ファイブ.シー、株式会社S.E.T、株式会社イーグラント・コーポレーションを有し、居酒屋業態を中心に、カフェ、洋風レストラン、ビアガーデン、和風レストラン、高級レストランなど90ブランド以上の飲食店を展開しています。

商 号 ： GYRO HOLDINGS株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 根本 寿一

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-22-43 新宿JECビル4F

設 立 ： 2006年6月

資本金 ： 3,000万円

事業内容 ： 食に関わるサービスの提供（1.飲食店経営 2.独立支援 3.FC店舗支援）

公式HP ：https://gyro.holdings

店舗一覧 ：https://shop.gyro.holdings/all/