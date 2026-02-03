ディスカバリーズ株式会社、株式会社 OSK 日本歌劇団 「登堂結斗凱旋公演 多賀城レビュー」のスポンサーに決定

ディスカバリーズ株式会社

ディスカバリーズ株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：島田 祐一朗、以下「ディスカバリーズ」）は、文化庁が推進する「劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業」に採択された、株式会社 OSK 日本歌劇団（本社：大阪市、代表取締役社長：豊田 崇克）の「登堂結斗凱旋公演 多賀城レビュー」 （2026年2月21日～23日、宮城県多賀城市）にスポンサー企業として参画することをお知らせいたします。

ディスカバリーズは、「働くすべての人たちがイノベーションをもたらす世界を創る」というビジョンのもと、テクノロジーと創造性を活かした事業を展開しています。私たちは、子どもたちが多様な芸術文化に触れ、感性や創造力を育むことが、将来社会でイノベーションを生み出す原動力になると信じています。

特に、インターネットや動画を通じて知識を得ることが容易な時代だからこそ、実際に劇場で生の舞台芸術を体験することの価値は、より一層高まっています。

生の舞台を五感で感じ、出演者や観客と空間を共有することで得られる感動や気づきは、子どもたちの心に深く刻まれ、豊かな人間性や創造力を育む大切な経験となります。

今回のスポンサー参画は、地域の子どもたちが本物の舞台芸術に触れ、心を動かす体験を通じて、自らの可能性を広げ、未来のイノベーターとして成長するきっかけとなることを願い、実現いたしました。

ディスカバリーズは今後も、社会貢献活動を通じて、誰もが自分らしく挑戦し、イノベーションを生み出せる社会の実現を目指してまいります。

公演概要

・公演名：登堂結斗凱旋公演「多賀城レビュー」

・日程：2026年2月21日（土）・22日（日）・23日（月・祝）

・会場：多賀城市民会館（宮城県多賀城市）

・共催：多賀城市、株式会社 OSK 日本歌劇団

・後援：塩竃市

・協力：多賀城市文化センター

https://www.osk-revue.com/2025/10/18/１-180.html(https://www.osk-revue.com/2025/10/18/%EF%BC%91-180.html)

文化庁

劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業

https://www.bunka.go.jp/kodomokansho/

株式会社 OSK 日本歌劇団について

1922年創立の株式会社 OSK 日本歌劇団は、100年以上の歴史を持つ日本有数の歌劇団です。伝統を受け継ぎながらも、時代に合わせた新しい表現に挑戦し続け、多くの人々に感動と夢を届けています。舞台芸術を通じて、地域社会や次世代への文化継承にも積極的に取り組んでいます。

https://www.osk-revue.com/

ディスカバリーズ株式会社について

「働くすべての人たちがイノベーションをもたらす世界を創る」をミッションに、コミュニケーションやコラボレーションを再設計し、AI で組織のナレッジを人に繋げて新しい価値（＝イノベーション）を生みやすい組織変革を目指した AX（あらゆる業務に AI を組み込んだ組織のトランスフォーメーション）でお客様の成功を支援しています。

https://discoveries.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

ディスカバリーズ株式会社 オペレーション＆サービスグループ

E-mail: pr@discoveries.co.jp

TEL: 03-6876-5102

Web: https://discoveries.co.jp/