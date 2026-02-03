【2/7土 開催】元米軍消防士から学ぶ「動ける」リーダーの条件（ファーストレスポンダー訓練（初級編）/第13回協働型災害訓練in杉戸）

特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会

介護系事業者900団体の会員を有し、身近な地域での助け合い・支え合い、優しい福祉のある地域社会づくりを推進している認定特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会（本社：東京都新宿区、代表理事：鷲尾公子・とよしま亮介、略称市民協）は、2026年2月6日（金）・7日（土）に開催される「第13回協働型災害訓練in杉戸」において、元在日米陸軍 熊丸由布治氏による「ファーストレスポンダー訓練（初級編）」を実施いたします。災害対応の成否は、発災直後の数分間の行動にかかっています。本プログラムでは、元米軍基地消防署の消防士として数々の凄惨な現場を経験した熊丸氏が、単なる応急処置の技術に留まらず、混乱する現場でチームを導く「リーダーシップ」と「意思決定（判断力）」を伝授します。

■ プログラム

2026年2月7日（土）

12:30-15:30【市民救助と防災DX】ファーストレスポンダー訓練（初級編）

熊丸 由布治氏（ベアーズ・プランニング 代表/元在日米陸軍 統合消防本部 次長）

■ 開催の背景：なぜ今「判断力」が必要なのか

発災直後の応急期において、行政や消防が到着するまでのタイムラグを埋めるのは地域の力です。しかし、知識として救急法を知っていても、パニック状態の現場で適切に動ける人は多くありません。今回の訓練では、米軍消防で培われた「インシデント・コマンド（現場指揮システム）」の視点を取り入れ、一般市民や企業防災担当者が「現場をコントロールする」ためのマインドセットを体感していただきます。

■ 熊丸由布治（くままる ゆうじ）プロフィール

株式会社ベアーズ・プランニング 代表取締役 元米軍基地消防署・消防士。国内外の最前線で救助・救命活動に従事。現在は「助かる命を助けるために」をミッションに、世界標準のファーストレスポンダー教育を全国で展開。技術だけでなく、極限状態での心理的バイアスを打破し、的確な優先順位（トリアージ）を判断する指導に定評がある。

■ 訓練の見どころ

米軍式現場管理術： 世界標準の指揮命令系統に基づいた、周囲を動かす「声掛け」と「役割分担」。

「知っている」を「できる」に変える： 専門家ではない私たちが、現場にある物で、その瞬間に最善を尽くすための思考プロセス。

リーダーシップの醸成： 自分が処置をするだけでなく、現場を俯瞰して安全を確保するリーダーの動きを体験。

■ 開催概要

題名 第13回協働型災害訓練 in 杉戸「防災DX2.0～コンセプトフリーな世界を考える～」（日本財団2025年度災害対策ローカルネットワーク構築採択事業/埼玉県災害ボランティア団体ネットワーク「彩の国会議」2025年度第3回定例会（中央研修））

日時

・2026年2月6日(金)9:00～17:00

・2026年2月7日(土)9:30～17:30

場所

１.彩の国いきいきセンターすぎとピア（〒345-0024埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4742-1）

２.zoom（オンライン）

対象

・最新の災害支援が知りたい人や団体

・ＩＣＳを学びたい防災担当者、関係者

・災害支援の仲間と出会いたい人や団体 など

費用 1人3,000円/日（税込、オンライン・オフラインとも、２日券割引あり）、

町内在住・在勤、周辺自主防関係者、彩の国会議メンバーは参加費無料

支払 peatix（https://icsjapan.peatix.com/）

定員 会場参加100名・zoom参加200名



▼協働型災害訓練の参加申込はこちら

各日3,000円（税込）/人

→２日間会場参加チケット5,000円（税込）【17%OFF!!】

→２日間オンライン参加チケット3,000円（税込）【50%OFF!!】

ご購入はPeatix特設ページからお手続きください

https://icsjapan.peatix.com/



→会場参加チケット

https://peatix.com/event/4813692/view



→オンライン参加チケット

https://peatix.com/event/4813726/view