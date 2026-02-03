パンチョ大王のラブコールで実現！大食いタレントますぶちさちよ監修・期間限定メニュー「肉！麺！酒！これが本気のさちよ盛り　牛豚鶏三種の台湾風肉山スパ」を2月16日（月）に発売

株式会社パンチョ

“改めてナポリタンはうまいと言わせたい”を理念に掲げる「スパゲッティーのパンチョ」は、大食いタレントのますぶちさちよとコラボした期間限定トッピング「肉！麺！酒！これが本気のさちよ盛り 牛豚鶏三種の台湾風肉山スパ」を2026年2月16日（月）に発売します。

「パンチョは大食いの登竜門」ますぶちさちよとのコラボは肉！麺！酒！

豪快な食べっぷりとお酒を楽しみながら食を語る親しみやすさで人気の大食いタレント（元ミス鎌倉）、ますぶちさちよさん（さち姉）とパンチョの初コラボが決定し、ますぶちさちよ監修の期間限定メニュー「肉！麺！酒！これが本気のさちよ盛り 牛豚鶏三種の台湾風肉山スパ」を発売します。

これまで長年に渡りYouTubeチャンネル「爆食ますぶちさちよ」でパンチョの大盛りメニューや新商品を完食してきたさち姉。パンチョに真摯に向かうナポリストとしてのさち姉の姿に感銘を受けたパンチョ大王（野尻社長）が、さち姉にラブコールを送り今回のコラボが実現しました。

さち姉のアイデアや希望をふんだんに盛り込んだ本メニュー「肉！麺！酒！これが本気のさちよ盛り 牛豚鶏三種の台湾風肉山スパ」は、ボリューム満点の肉肉しい台湾風B級グルメの背徳スパゲッティーです。

特徴（1）肉肉肉そして肉追加の台湾風B級グルメスパゲッティー

甘辛く煮つけた豚バラ肉「魯肉（ルーロー）」、大きな鶏もも肉の唐揚げ「鶏排（ジーパイ）」風、そして旨辛にんにく牛豚あいびき肉のソース「台湾ミンチ」※。

なお試作当初、鶏唐揚げ「鶏排（ジーパイ）」はトッピング1個を予定していましたが、「唐揚げは1個じゃ悲しいから、2個でお願い！」とさち姉の希望で大きな唐揚げ2個もトッピングしちゃいます。

※台湾ミンチは日本・名古屋発「台湾ラーメン」「台湾まぜそば」から始まったレシピですが…台湾風のグルメのひとつとして何卒ご容赦ください。

特徴（2）パンチョは大食いの登竜門、姉御盛り（麺量900g・総重量約1.9kg）にチャレンジ！

肉肉肉さらに肉が追加されたこの台湾風濃い味B級肉グルメを受け止めるのはもちろんパンチョ名物の2.2mm極太麺。今回のコラボメニューに限り特別な大盛り「姉御盛り」（麺量900g）※を販売します。「パンチョは大食いの登竜門」（byますぶちさちよ）との大食い先輩さち姉のありがたい（？）お言葉のように、大食い自慢やフードファイターを目指す方は総重量約1.9kgの「姉御盛り」にぜひチャレンジしてみてください。

※麺量により価格は異なります。小 1,290円 並・大・メガ 1,490円 姉御盛り（麺量900g） 2,190円／税込

特徴（3）濃い味コラボメニューにぴったりの「台湾ビール（缶）」を10店舗限定で販売

さち姉と言えば忘れてはいけないのが「お酒」。肉肉しい濃い味コラボメニューにぴったり合う、爽やか喉ごしの「台湾ビール（缶）」が10店舗限定で登場、台湾ビールがお得になる「さち姉の欲望セット」も販売します。

ますぶちさちよ×パンチョ大王の試作・試食の様子をYouTubeで公開中！

・【新商品誕生】ますぶちさちよ×パンチョ｜試作から完成まで全公開!!(https://youtu.be/BNEc1N4NXx0?si=k--B3PExc38dazyS)

コラボキャンペーンを店頭＆SNSで開催、ノベルティをゲットしよう！

ますぶちさちよコラボを記念し、店頭でコラボメニューをご注文の方に「撮りおろし印刷サイン入りフォトカード」（3種ランダム配布／配布予定数終了まで）を1枚プレゼント。

また2月9日（月）からのパンチョ公式X(https://twitter.com/napopancho)「#さちパンコラボ」ハッシュタグキャンペーンでは「撮りおろしオリジナルアクリルキーホルダー」を抽選で50名様（しかも数名にはサプライズで直筆サイン入りフォトカードも同封！）をプレゼントします。

パンチョ初となる大食い系コラボ、ますぶちさちよ監修・期間限定メニュー「肉！麺！酒！これが本気のさちよ盛り 牛豚鶏三種の台湾風肉山スパ」をお近くのパンチョでお楽しみください。

ますぶちさちよ監修・期間限定メニュー「肉！麺！酒！これが本気のさちよ盛り 牛豚鶏三種の台湾風肉山スパ」

【販売価格】

・単品 ：小 1,290円 並・大・メガ 1,490円 姉御盛り（麺量900g） 2,190円（税込）

・さち姉の欲望セット（台湾ビール／缶お得セット）：プラス360円（税込）※販売店舗限定

・台湾ビール／缶：420円（税込）※販売店舗限定

※スパゲッティー類のテイクアウトは容器代としてプラス100円（税込）をいただきます

【販売店舗】

・単品：「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」各店

（MEGAドン・キホーテ鈴鹿店は本商品の取り扱いはありません）

※販売開始日以降の新規開店店舗は販売対象外の場合があります

・さち姉の欲望セット／台湾ビール（缶）：渋谷店・新橋店・秋葉原店・新宿南口店・池袋東口店・ヨドバシ横浜店・大宮店・名古屋矢場町店・大阪なんば店・博多バスターミナル店

【販売時期】

・販売開始：2026年2月16日（月） 販売終了：2026年3月末

※在庫状況・店舗状況により販売終了が早まることがあります

アレルゲン：乳・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 （他「ニラ」も使用）

台湾屋台グルメ「鶏排（ジーパイ）」風の大きな鶏唐揚げは2つもトッピングテイクアウト（容器代+100円）でも楽しめます姉御盛りは、麺量900gで総重量はなんと約1.9kg！

ますぶちさちよ（元ミス鎌倉／大食いタレント）

「元祖！大食い王決定戦」準優勝の経歴を持つ実力派。豪快な食べっぷりと、お酒を楽しみながら食を語る親しみやすさが魅力。今回はパンチョと共に、酒にも合う“肉肉しいスパゲッティー”を監修。

・YouTube「爆食ますぶちさちよ」：www.youtube.com/@爆食ますぶちさちよ(https://www.youtube.com/watch?v=kIOWLauYnmk)

スパゲッティーのパンチョについて

昔ながらの食材と調理方法にこだわり、懐かしさを提供するナポリタン専門店です。

自慢の極太麺は前日に茹で置きして程よく水分を吸わせておくことで、ソースと絶妙に絡むよう仕上げています。毎日お店で手作りしているソースは、他では決して食べられない味わいが魅力。

ボリューム感のあるスパゲッティー（小盛300g / 並盛400g / 大盛500g / メガ盛600g※）は目玉焼きや厚切りベーコン、焼きチーズといった追加トッピング（有料）で自分好みにカスタマイズすることも可能です。

※一部麺の分量が違う店舗があります。（くわしくはホームページ・各店舗ページのメニューをご確認ください）

- 公式ホームページ https://naporitanpancho.com(https://naporitanpancho.com/)- 公式X https://twitter.com/napopancho(https://twitter.com/napopancho)- パンチョ大王X https://twitter.com/top_of_pancho(https://twitter.com/top_of_pancho)- 公式Instagram https://www.instagram.com/panchonaporitan(https://www.instagram.com/panchonaporitan)- 公式TikTok https://www.tiktok.com/@spaghetti_pancho(https://www.tiktok.com/@spaghetti_pancho)- 公式YouTube https://www.youtube.com/@pancho_8888(https://www.youtube.com/@pancho_8888)▼パンチョのスパゲッティーは仕込みから調理まで、一皿一皿キッチンで手作り▼「改めてナポリタンはうまいと言わせたい」専門店として唯一無二、老若男女に愛されるパンチョのナポリタン▼豊富なトッピングメニューと選べる麺量で、ナポリスト（＝パンチョのファン）を満足させている

株式会社パンチョ（本社：東京都武蔵野市、社長：野尻 圭介）は、株式会社B級グルメ研究所ホールディングス(https://www.bqlab.co.jp/)・株式会社ファイブグループ(https://five-group.co.jp/)の関連企業です。