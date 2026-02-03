離島の課題解決に挑戦したスタートアップによる成果発信イベントを2/26（木）に開催！

株式会社ヒトカラメディア

株式会社ヒトカラメディア（本社：東京都世田谷区、代表取締役：高井 淳一郎）が企画・運営パートナーとして携わり、合同会社デロイト トーマツが受託運営する、東京都主催のスタートアップによる島しょ振興促進事業 「TOKYO ISLANDHOOD with STARTUPS」において、この度、島の関係者のみなさまとともに進めてきた取組・成果について発信するイベント「TOKYO ISLANDHOOD DAY 2026」を2026年2月26日にTokyo Innovation Base（有楽町）にて開催いたします。

1年の締め括りとなる本イベントも3回目を迎え、今回は、今年度の対象地域である小笠原諸島からのゲストと今年度採択事業者とのトークセッションに加え、島とともに事業に取り組んできた過年度採択スタートアップ等による成果発表を予定しています。どなたでもご参加いただけますので、スタートアップや東京島しょ地域にご関心をお持ちの方はぜひご参加ください。

特設サイト :https://tokyo-islandhood.metro.tokyo.lg.jp/day2026

▲令和6年度 成果発信イベント「TOKYO ISLANDHOOD DAY 2025」の様子

◎スタートアップによる島しょ振興促進事業「TOKYO ISLANDHOOD with STARTUPS」、成果発信イベント開催

本プログラムは、東京の島しょエリアの魅力向上や地域課題の解決を目的として、スタートアップや個人事業主等による島しょエリアでのビジネス展開を支援するものです。3年目となる令和7年度は、小笠原諸島（父島、母島）を舞台に、2025年9月より島しょ地域への現地訪問の機会提供をはじめ、島しょ地域に精通した専門人材による伴走支援、事業化に向けた活動の積極的な情報発信、島内のネットワーク構築支援などの多彩な支援を行ってまいりました。

成果発信イベントとして2月26日（木）に行う「TOKYO ISLANDHOOD DAY 2026」では、今年度の採択事業者がこれまでの成果を発表するだけでなく、前年度までの採択者にも登壇いただき、成果発信以降の取組と進捗を発表いただく予定です。当日は登壇者や採択事業者へ感想や質問を随時送ることができ、観覧者も一体となってイベントを作り上げていきます。

▲今年度現地訪問の様子（2025年9月）

◎開催概要

⚫︎日時：2026年2月26日(木) 13時30分～17時05分（12時30分開場）

⚫︎開催場所：ハイブリッド開催を予定

<現地参加> Tokyo Innovation Base（東京都千代田区丸の内3-8-3 1階 SQUARE-1）

<オンライン参加> Zoom / 東京都産業労働局のYouTubeからもご覧いただけます

⚫︎参加費：無料（会場までの交通費・通信費等は参加者負担となります）

⚫︎申込はこちら：https://tokyoislandhoodday2026.peatix.com(https://tokyoislandhoodday2026.peatix.com)

※上記のPeatixからお申し込みください。

※現地参加の定員に達した場合にはオンライン参加をご案内する場合がございます。

※オンライン参加の方にはお申込後に参加URLを送付いたします。

⚫︎申込〆切：2026年2月26日（木）12時まで

◎プログラム

1 事業概要

2 オープニングトーク

3 採択者と島のゲストとのトークセッション

・セッション1 「島の未来に繋がる産業技術」

・セッション2 「島の文化に根付く新たな営み」

4 過去採択者と島しょ地域との連携の取組

5 クロージングトーク

【採択者と島のゲストとのトークセッション 登壇者】

⚫︎セッション1：『島の未来に繋がる産業技術』

<ゲスト/小笠原諸島より>

竹澤 博隆氏（株式会社小笠原エコツーリズムリゾート 代表取締役）

2007年に竹ネイチャーアカデミーを創業し、小笠原諸島父島でハートロックヴィレッジ、カナカヴィレッジなど宿泊施設をオープン。アクティビティ、宿泊、カフェ、物販などの事業を幅広く展開している。

<今年度採択者>

海野 暁央氏（株式会社UMIAILE 取締役CTO）

久保 直嗣氏（AC Biode株式会社 代表取締役社長）

沖 光芳氏（GREEN OFFSHORE株式会社 代表取締役）

⚫︎セッション2：『島の文化に根付く新たな営み』

<ゲスト/小笠原諸島より>

山谷 健氏（一般社団法人小笠原村観光協会 事務局）※写真左

小笠原諸島への旅行を契機に同地への移住を決意。観光客対応をはじめ、誘客促進、環境保全、観光関連ルール整備など、観光振興に関わる幅広い業務に携わっている。

斎藤 崇志氏（ガッツクリエイティブサービス）※写真右

父島在住のクリエーター／イベント屋。2012年に小笠原諸島へ移住し、現在は島を拠点に、企画・表現・発信を軸としたクリエイティブワークを展開している。

＜今年度採択者＞

伊藤 秀海氏（株式会社アイランドフィルムズ 代表取締役）

和久井 香菜子氏（株式会社ライズ＆プレイ 代表取締役）

【過去採択者と島しょ地域との連携の取組 登壇者】

１.エアロセンス株式会社（R5採択） × 下井 勝博氏（新島村商工会 式根島経営指導員）

国産ドローンとクラウドサービスを組み合わせたドローンソリューションを提供するエアロセンス株式会社と現地の商工会との連携による、式根島におけるドローン活用の取組をご紹介します。

２.アイランデクス株式会社（R5採択） × 前田 明彦氏（便利屋HANDYMAN 代表）

離島に特化した引っ越し事業を展開するアイランデクス株式会社と、式根島にて引越しサポーターとして活動する島内事業者との連携による、離島の物流課題解消や地域活性化に向けた取組をご紹介します。

３.株式会社おてつたび （R6採択）× 杉本 秀之氏（七島信用組合 専務理事）

お手伝い（仕事）と旅を掛け合わせた人材マッチングサービスを提供する株式会社おてつたびと、島での事業展開を支援する七島信用組合との連携による、島の人手不足解消と関係人口の創出に向けた取組をご紹介します。

◎「TOKYO ISLANDHOOD with STARTUPS」のこれまでの取組

「TOKYO ISLANDHOOD with STARTUPS」とは、東京都が主催するスタートアップ（創業10年未満の個人事業主・NPO等含む）による島しょ地域の振興を目的としたプログラムです。独創的なビジネスモデルと熱意を持ったプレイヤーを掘り起こし、東京都の島しょ地域における事業展開に向けた支援を行うことで、島しょ地域の魅力向上や地域課題の解決を目指しています。

本事業は令和5年度より開始しました。初年度は大島・利島・新島・式根島・神津島を舞台に6者の事業化支援を実施し、令和6年度は三宅島・御蔵島・八丈島・青ヶ島を舞台に5者の支援を行ってきました。今年度の対象地域である小笠原諸島（父島・母島）を含めると、3年間を通し東京都の島しょ地域をすべてカバーすることとなり、また、これまで支援を行ってきた一部の採択事業者はさらなる具体的な事業化に向けて、他の離島での実証実験など、取組を前進させ活動を継続しています。

本事業では、採択年度や活動エリアを超えて事業者や関係者がコミュニケーションを図る場の企画・運営を行っています。関係者がお互いの課題を共有し、交流・情報交換を行うことで、採択事業者のバックアップをするだけでなく、島民の暮らしや未来に向けた本質的かつ継続的な活動になるよう支援を続けています。



◎ 島しょ地域を取り巻く課題、本事業を行う背景

東京都の「島しょ地域」は豊かな自然環境や独自の文化を有していますが、人口流出やインフラの老朽化、医療体制の充実などの課題に直面しています。一方で、未活用の資源が多く、新しいアプローチでより大きな価値を生み出す可能性もあります。

東京都は現在、「『2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)』戦略25多摩・島しょ」のとおり、産業振興や観光振興、医療、防災など地域の魅力向上につながる様々な取組を推進しています。「TOKYO ISLANDHOOD with STARTUPS」は、スタートアップ等のアイデアや技術を活用し、島しょ地域の魅力向上と課題解決を目指す事業です。

本事業は合同会社デロイト トーマツが受託運営しており、ヒトカラメディアが企画・運営パートナーとして参加しています。プログラムコンセプト「島からはじめる。島へとつながる。」を実現するために、島の人々とプレイヤーを繋げ、事業化支援を行うことで島しょ地域の産業振興を推進してきました。

◎これまでの活動について

「TOKYO ISLANDHOOD with STARTUPS」に関する最新情報は、こちらからもご覧いただけます。

⚫︎公式サイト

https://tokyo-islandhood.metro.tokyo.lg.jp/

⚫︎公式note

最新情報を毎月発信しています。

https://note.com/islandhood/

⚫︎東京都によるプレスリリース

https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/01/2026012829

⚫︎過年度成果発信イベントの様子（動画）

TOKYO ISLANDHOOD DAY 2024

https://youtu.be/kw4rhPvChhY?si=0rE1ALF6N2NI-wZT(https://youtu.be/kw4rhPvChhY?si=0rE1ALF6N2NI-wZT)

TOKYO ISLANDHOOD DAY 2025

https://youtu.be/hVzB-8Gt2AQ?si=EMZyGEeEf_7PMyad(https://youtu.be/hVzB-8Gt2AQ?si=EMZyGEeEf_7PMyad)

◎株式会社ヒトカラメディアについて

商号 ：株式会社ヒトカラメディア

代表者 ：代表取締役 高井 淳一郎

所在地 ：東京都世田谷区北沢2丁目5番2号下北沢ビッグベンビルB1F

設立 ：2013年5月

事業内容 ：オフィス移転支援、不動産開発・運営支援、地域プロジェクト支援

宅地建物取引業免許 ： 東京都知事（2）第105551号

建設業免許 ： 東京都知事許可 (般-3) 第153700号

古物商許可 ：許可番号 東京都公安委員会 第 303262416097 号

資本金 ：300万円

公式サイト ：https://hitokara.co.jp





