株式会社findが法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」を導入

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋 智史、以下「当社」）は、株式会社find（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高島 彬）に、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」が導入されたことをお知らせします。

導入の背景

株式会社findは、「落とし物が必ず見つかる世界へ」というビジョンのもと、落とし物に携わる様々な関係者の課題を解決する『落とし物クラウドfind（ファインド）』を開発・提供しています。

社員が一気に増え、オフィスも移転したタイミングで、リモートワーク中心のメンバーと出社するメンバーの両方に対応でき、不公平感がない福利厚生が必要でした。

こうした状況に対し、リモートでも出社でも平等に使えるオンライン診療サービスとして、「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

導入後しばらくして、産業医やストレスチェックもご利用いただき、労務周りの業務を集約できる点も評価いただいています。

株式会社findの導入事例記事を公開

この度の導入にあたり、株式会社findの奥田様・白岩様に、「アンドエルワーク」導入の背景や導入後に感じている変化についてお話を伺いました。

多様な働き方に対応する福利厚生の選定、従業員の口コミで自然に広がる利用促進の取り組み、産業医やストレスチェックとの連携による労務業務の効率化など、急成長企業における健康支援のリアルな声

が詰まった内容となっております。詳細は以下の記事をご覧ください。

▼多様な働き方を支える福利厚生を全国のメンバーへ。findが見出した新たな福利厚生

https://www.and-l.com/work/case/find

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」「健康診断予約代行サービス」 ※

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

株式会社findについて

株式会社findは、「落とし物が必ず見つかる世界へ」というビジョンのもと、AIを中心とした最先端の技術を駆使し、落とし物に携わる様々な関係者の課題を解決する『落とし物クラウドfind（ファインド）』を開発・提供しています。

社名：株式会社find

代表取締役：高島 彬

本社：〒105-0003 東京都港区西新橋3丁目13番3号 BIZCORE西新橋11階

設立：2021年12月1日

会社HP：https://www.finds.co.jp/

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス "アンドエルワーク"

https://www.and-l.com/work

・人材紹介サービス "アンドエルキャリア"

※追加オプションとなります。