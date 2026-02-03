世代を超えてつながる“生涯スポーツ”としてのバレーボール「FLV2025‐26 チャレンジャーズ＆マスターズ Division 参宮橋場所 AlpenTOKYO杯 東陵東京シリーズ」開催

株式会社BUB

2026年1月31日（土）・2月1日（日）の2日間、東京都・参宮橋エリアにて開催される 「FLV2025‐26 チャレンジャーズ＆マスターズ Division 参宮橋場所 AlpenTOKYO杯 東陵東京シリーズ」は、 東陵東京クラブが運営を担い、競技の奥深さと、続けることの尊さを体現する大会です。 本大会には、株式会社BUB（本社：東京都渋谷区、代表取締役：梅澤 慶気）が展開するスポーツビューティーブランド「ONE BREATH（ワンブレス）」の理念も息づいています。ONE BREATHは、スポーツシーン特有の環境下でも、 健やかで美しいコンディションを保つことを目指し、2025年12月1日より正式に展開を開始したブランドです。

近年、アニメや漫画作品の影響を受け、 若年層を中心に競技人口が再び拡大しているバレーボール。同時に、日本代表チームが世界の舞台で躍進を続けることで、バレーボールは「観るスポーツ」としても大きな注目を集め、世代や国境を越えて人々を魅了する競技へと進化しています。

そして今、バレーボールは年齢や性別を問わず楽しめる 「生涯スポーツ」として、その価値が改めて見直されています。

◼︎バレーボールという競技の魅力

バレーボールは、チーム全員がボールに関わり、「つなぐ」ことで成立するスポーツです。身体能力だけでなく、判断力や連携、経験が結果を左右するため、年齢や体格差を超えてプレーできる点が大きな特徴です。

学生競技としての華やかさに加え、社会人になってからも長く競技を続けられることから、バレーボールは今、生涯にわたって楽しめるスポーツとして多くの人に支持されています。

◼︎大会開催の背景

本大会は、「競技を終えるのではなく、競技を続ける選択肢を提供したい」という想いのもと開催されます。

学生時代に競技に打ち込んだ選手はもちろん、仕事や家庭と両立しながらプレーを続ける社会人、そして長年の経験を重ねながら競技に親しみ続けるプレーヤーまで。それぞれの立場・年代に応じた真剣勝負ができる舞台として、FLVシリーズの一環として位置づけられています。

◼︎東陵東京クラブによる大会運営

本大会の運営を担う東陵東京クラブは、競技レベルや年齢を問わず、 「バレーボールを続けたい人が、続けられる環境づくり」を 大切にしてきたクラブチームです。勝利や結果のみを目的とするのではなく、 チームスポーツとしての魅力や、仲間とともに競技を続ける価値を重視しながら、マスターズ世代が主役となれる場を提供してきました。本大会もまた、そうした東陵東京クラブの理念のもと、競技を“終わらせない”ための取り組みとして開催されます。

◼︎ 協賛スポンサーについて｜ONE BREATHの参画

本大会には、スポーツビューティーブランド ONE BREATH（ワンブレス）が 協賛スポンサーとして参画し、参加選手への商品提供を行います。ONE BREATHは、「スポーツ」×「美容」を軸に、競技に向き合う人のパフォーマンスを支えるブランドとして、スポーツに真剣に向き合う選手や、競技を支える関係者の方々への貢献を目指します。

◼︎ スポーツの現場に広がる「美容」の役割

近年、美容は単なる「美しさ」を追求する領域にとどまらず、リカバリー、ヘルスケア、メンタルケアといった観点から、アスリートの世界にも広く取り入れられるようになっています。汗をかき、身体を酷使する競技者にとって、コンディションを整えることは、日々のパフォーマンス維持や、競技を長く続けるための重要な要素です。

ONE BREATHは、

そうしたスポーツ現場のリアルな課題に向き合いながら、「競技を続けるための美容」という新たな価値を提案しています。

◼︎生涯スポーツを支える存在として

年齢や競技レベルを問わず、スポーツを楽しみ、挑戦し続ける人が集う本大会は、ONE BREATHが掲げる「スポーツを人生の一部として続けていく」という考え方とも深く重なります。

競技そのものだけでなく、その前後のケアやリカバリーまで含めて支えること。

ONE BREATHは今後も、

スポーツに関わるすべての人に寄り添いながら、美容を通じた新しいサポートの形を発信していきます。

◼︎大会概要

・大会名：FLV2025‐26 チャレンジャーズ＆マスターズ Division 参宮橋場所 AlpenTOKYO杯 東陵東京シリーズ

・開催日程 2026年1月31日（土）、2月1日（日）

・開催地 東京都・参宮橋エリア

・競技種目 バレーボール

・運営 東陵東京クラブ

・協賛 ONE BREATH ほか

◼︎本件に関するお問い合わせ

株式会社BUB

MAIL：info@thebub.jp

TEL：03-6820-6205