日本工科大学校と株式会社ガジリオン、包括連携協定を締結

株式会社ガジリオン画像左：学校法人誠和学院 日本工科大学校 中農 海理事長 画像右：当社代表 鈴木秀逸

企業と学生のカジュアルな対話をマッチングする「ABC（Academy Business Connect）」を運営する株式会社ガジリオン（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木 秀逸）は、学校法人誠和学院 日本工科大学校のAI工学部、建設工学部、国際コミュニケーション学科（所在地：兵庫県姫路市、理事長：中農 海、以下「日本工科大学校」）とキャリア教育及び採用DX促進に関する包括連携協定を締結いたしました。

◆ 本提携の座組

当社が運営する「ABC」を通じ、地域の採用企業は日本工科大学校に所属する学生にダイレクトに声をかけることができます。既存の採用プロセスでは、企業と学生の接点は就職・採用を前提としており、密なコミュニケーション醸成に課題がありました。本協定では、情報提供やカジュアル面談の呼びかけと、早期対話機会の創出を目的としており、学生と企業の相互理解と地元就職のマッチング促進を目指しています。

◆ ABCの特徴

日本工科大学校とABCの連携図

既存の就職・採用サービスの多くは「選考機会」をマッチングするのに対し、ガジリオンが提供する「ABC」は、「対話機会」のマッチングを軸に設計しています。面接や選考ではなく、対話を前提とすることで、学生と企業はカジュアルな雰囲気のなかで相互理解を深めることを目指しています。

また、これまで採用企業は求人票等に応募があるまで学生と接点を持つことが難しいという課題がありましたが、本提携によりABCを通じて日本工科大学校のAI工学部、建設工学部、国際コミュニケーション学科の学生に対してダイレクトに声をかけることができるようになります。これにより、自社の技術や仕事の魅力を直接伝えるとともに、学生が学んできた知識の応用方法やキャリアアドバイスなどを通じて、双方の採用・就職ミスマッチを抑制する効果を期待しています。

◆ 連携協力項目

1 キャリア教育の推進に関すること

2 地域定着と仕事理解の促進に関すること

3 雇用機会の創出と採用DXの促進に関すること

4 地域における共創の推進に関すること

5 人材育成に関すること

6 学術研究の振興に関すること

7 その他産学連携活動に寄与する事項

＜日本工科大学校について＞

兵庫県姫路市に位置し、IT・AI・ロボット・建築士・自動車整備士を目指せる専門学校として、地域の産業界と密接に連携した実践教育を展開しています。就職率100％を実現する充実した就職サポート、高い資格合格率に直結する特別講座、担任制による手厚い支援が特徴です。全教員が建設業界、自動車整備業界、AI・IT業界での実務経験を持つプロフェッショナルであり、実習中心のカリキュラムで即戦力となる人材を育成しています。

＜ガジリオンについて＞

令和5年創業。収益の一部を教育振興のために寄附するチャリティ型サービス、「ABC（Academy Business Connect）」を開発・運営。ABCは採用選考機会のマッチングではなく、企業と学生のカジュアルな対話機会をマッチングします。心理的安全性の高いコミュニケーションを醸成することで、満足度の高い採用・就職を目指しています。

＜本プレスリリースに関するお問合せ先＞

株式会社ガジリオン

https://gazil.co.jp/contact/

日本工科大学校

TEL：0120-505-111 / E-mail：nikkosen@seigaku.ac.jp