ナノ・ユニバースよりWOMEN′S「今買って、春まで着られる“ITアイテム”でつくる着まわしコーデ」公開！

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2026年1月30日（金）にWEBコンテンツ「今買って、春まで着られる“ITアイテム”でつくる着まわしコーデ 」を公開。



“今買って長く使える”ITアイテムを軸に、冬と春で表情を変える着まわしコーデをご紹介。たった5アイテムで完成する、実用性とトレンド感を両立したスタイリングは、ワードローブの即戦力に。季節の変わり目を賢くおしゃれに乗り切るヒントをチェックして。

■CONTENS

「今買って、春まで着られる“ITアイテム”でつくる着まわしコーデ」

https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260130-nu-topics-w-outfitideas

【LOOK１】

ストライプフリルシャツ\14,520 tax in

クラシカルな雰囲気と女性らしさを兼ね備えた、ストライプ柄のリボンタイブラウス。襟元のリボンタイはきゅっと結んで上品に、ラフに垂らすと抜け感あるスタイルに。オフィススタイルからデイリーまで幅広く着まわせる一着です。

【LOOK２】

ゴールドボタンニットジャケット\14,300 ta xin

クラシカルで洗練された、金ボタンがポイントのきれいめニットジャケット。ニットカーディガンよりもきちんと見える、絶妙なバランス◎。全体の端やポケット口には、共糸で柄編みしたトリミングを施し、さりげない立体感とクラフト感をプラス。軽やかな着心地ながら、羽織るだけでスタイリングが整う着まわし万能アイテムです。

【LOOK３】

エアリーツイルボリュームキュロットパンツ\14,630 tax in

キュロット丈とややロー気味なウエストラインのバランスが、今季らしいシルエットを演出するキュロットパンツ。タックを取りボリュームのある分量にしつつ、エアリーな素材感で軽やかなスタイリングにまとまる一着。

【LOOK 4】

Healthy Denim/別注 Brownie\16,500 tax in

デニムブランド「Healthy Denim(ヘルシーデニム)」の26春夏の新型「Brownie」をベースに別注したデニムパンツ。着丈を着やすい長さにカットし、上品なライトカラーを採用。ナノ・ユニバースでしか手に入らないスペシャルな一本です。

【ナノ・ユニバース公式サイト】

https://store.nanouniverse.jp/ (https://store.nanouniverse.jp/)

【ナノ・ユニバース公式instagram】

https://www.instagram.com/nanouniverse_official/

【取扱店舗】

ナノ・ユニバース各店舗（アウトレット店舗除く）

ナノ・ユニバース取り扱い各ECサイト