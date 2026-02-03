ナノ・ユニバースよりWOMEN′S「今買って、春まで着られる“ITアイテム”でつくる着まわしコーデ」公開！

写真拡大 (全13枚)

株式会社TSIホールディングス


株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2026年1月30日（金）にWEBコンテンツ「今買って、春まで着られる“ITアイテム”でつくる着まわしコーデ 」を公開。



“今買って長く使える”ITアイテムを軸に、冬と春で表情を変える着まわしコーデをご紹介。たった5アイテムで完成する、実用性とトレンド感を両立したスタイリングは、ワードローブの即戦力に。季節の変わり目を賢くおしゃれに乗り切るヒントをチェックして。



■CONTENS


「今買って、春まで着られる“ITアイテム”でつくる着まわしコーデ」
https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260130-nu-topics-w-outfitideas




【LOOK１】






ストライプフリルシャツ　
\14,520 tax in

クラシカルな雰囲気と女性らしさを兼ね備えた、ストライプ柄のリボンタイブラウス。襟元のリボンタイはきゅっと結んで上品に、ラフに垂らすと抜け感あるスタイルに。オフィススタイルからデイリーまで幅広く着まわせる一着です。





【LOOK２】






ゴールドボタンニットジャケット
\14,300 ta xin

クラシカルで洗練された、金ボタンがポイントのきれいめニットジャケット。ニットカーディガンよりもきちんと見える、絶妙なバランス◎。全体の端やポケット口には、共糸で柄編みしたトリミングを施し、さりげない立体感とクラフト感をプラス。軽やかな着心地ながら、羽織るだけでスタイリングが整う着まわし万能アイテムです。





【LOOK３】






エアリーツイルボリュームキュロットパンツ
\14,630 tax in

キュロット丈とややロー気味なウエストラインのバランスが、今季らしいシルエットを演出するキュロットパンツ。タックを取りボリュームのある分量にしつつ、エアリーな素材感で軽やかなスタイリングにまとまる一着。





【LOOK 4】






Healthy Denim/別注　Brownie
\16,500 tax in

デニムブランド「Healthy Denim(ヘルシーデニム)」の26春夏の新型「Brownie」をベースに別注したデニムパンツ。着丈を着やすい長さにカットし、上品なライトカラーを採用。ナノ・ユニバースでしか手に入らないスペシャルな一本です。





【ナノ・ユニバース公式サイト】
https://store.nanouniverse.jp/ (https://store.nanouniverse.jp/)


【ナノ・ユニバース公式instagram】


https://www.instagram.com/nanouniverse_official/



【取扱店舗】


ナノ・ユニバース各店舗（アウトレット店舗除く）


ナノ・ユニバース取り扱い各ECサイト