ナノ・ユニバースよりWOMEN′S「今買って、春まで着られる“ITアイテム”でつくる着まわしコーデ」公開！
株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2026年1月30日（金）にWEBコンテンツ「今買って、春まで着られる“ITアイテム”でつくる着まわしコーデ 」を公開。
“今買って長く使える”ITアイテムを軸に、冬と春で表情を変える着まわしコーデをご紹介。たった5アイテムで完成する、実用性とトレンド感を両立したスタイリングは、ワードローブの即戦力に。季節の変わり目を賢くおしゃれに乗り切るヒントをチェックして。
■CONTENS
「今買って、春まで着られる“ITアイテム”でつくる着まわしコーデ」
https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260130-nu-topics-w-outfitideas
【LOOK１】
ストライプフリルシャツ
\14,520 tax in
クラシカルな雰囲気と女性らしさを兼ね備えた、ストライプ柄のリボンタイブラウス。襟元のリボンタイはきゅっと結んで上品に、ラフに垂らすと抜け感あるスタイルに。オフィススタイルからデイリーまで幅広く着まわせる一着です。
【LOOK２】
ゴールドボタンニットジャケット
\14,300 ta xin
クラシカルで洗練された、金ボタンがポイントのきれいめニットジャケット。ニットカーディガンよりもきちんと見える、絶妙なバランス◎。全体の端やポケット口には、共糸で柄編みしたトリミングを施し、さりげない立体感とクラフト感をプラス。軽やかな着心地ながら、羽織るだけでスタイリングが整う着まわし万能アイテムです。
【LOOK３】
エアリーツイルボリュームキュロットパンツ
\14,630 tax in
キュロット丈とややロー気味なウエストラインのバランスが、今季らしいシルエットを演出するキュロットパンツ。タックを取りボリュームのある分量にしつつ、エアリーな素材感で軽やかなスタイリングにまとまる一着。
【LOOK 4】
Healthy Denim/別注 Brownie
\16,500 tax in
デニムブランド「Healthy Denim(ヘルシーデニム)」の26春夏の新型「Brownie」をベースに別注したデニムパンツ。着丈を着やすい長さにカットし、上品なライトカラーを採用。ナノ・ユニバースでしか手に入らないスペシャルな一本です。
