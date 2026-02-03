「北海道PRデイズ」（in東京）を開催します！

北海道

北海道では、東京都内の交流拠点EZOHUB TOKYOにおいて、デジタル関連を中心とした首都圏企業と道内の大学や自治体等とのマッチングを促進し、本道への誘致につなげるイベント「北海道ＰＲデイズ」を開催します。

北海道PRデイズ（https://hkd-prdays.jp）

＜開催概要＞

１．日時：令和８年２月１２日（木）13:30～16:30

２月１３日（金）13:30～16:30

２．場所：EZOHUB TOKYO（東京都品川区東品川2-2-28 1F）

３．主催：北海道、北海道企業誘致推進会議

４．定員：各日で会場参加者 30名 ※オンライン配信はございません。

５．プログラム：

【DAY.１（２/１２）】

テーマ：デジタル・AIが切り拓くスマート農業の最前線

（１）北海道からの挨拶／プレゼンテーション

（２）道内企業の取組紹介

「北海道の基幹産業と酪農DXの可能性 ～ファームノートの取り組み～」

株式会社ファームノート マーケティング本部 執行役員CMO 下村 瑛史 様

（３）地域取組紹介／パネルディスカッション

帯広市／帯広畜産大学／江別市／酪農学園大学／(株)ファームノート

（４）交流会

【DAY.２（２/１３）】

テーマ：デジタル・AIによる地域課題解決の可能性

（１）北海道からの挨拶／プレゼンテーション

（２）道内企業の取組紹介

・地域交通の未来を切り拓く～千歳市での自動運転バス社会実装への挑戦～

NTTドコモビジネス（株） 執行役員 北海道支社長 蛭間 武久 様

・ドローンを活用したDX！実写版ハザードマップ＆観光マップ

フェイス・ワン（株） 代表取締役社長 山下 光男 様

・映像ストリームのDC集積PoCの事例紹介

～映像集積とAI解析、メタデータ管理による新たな価値創造～

AUSPEX（株）取締役CTO 見澤 眞左美 様

（３）パネルディスカッション

NTTドコモビジネス(株)/フェイス・ワン(株)/ AUSPEX(株)/北海道

（４）交流会

＜お申込み＞

専用ホームページよりお申し込みください

下記URLから専用申込フォームに必要事項をご入力後、送信してください。

北海道PRデイズ（https://hkd-prdays.jp(https://hkd-prdays.jp)）

＜お問合せ先＞

（株）メガ・コミュニケーションズ Mail：hkd-seminar02@megacom.jp（川口・竹本）