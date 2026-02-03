株式会社AlbaLink、鹿島アントラーズとクラブパートナー契約を締結

株式会社AlbaLink

株式会社AlbaLink（本社：東京都江東区、代表取締役社長：河田 憲二、以下「AlbaLink」）は、株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー（代表取締役社長：小泉 文明、以下「鹿島アントラーズ」）と、クラブパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

今後は、両社の知見や強みを活かし、空き家問題の解決を通じた持続可能な地域社会の実現に向けた取り組みを、連携して推進してまいります。

パートナーシップ締結の背景

AlbaLinkは、「2100年、空き家ゼロ」をミッションに掲げ、社会課題となっている空き家問題に対し、流動性の低い不動産の再生・活用を通じて解決を目指してきました。独自のノウハウとネットワークを活かし、他社では取り扱いが難しい訳あり物件や老朽化した空き家を再生し、新たな価値を生み出す不動産再生事業を展開しています。

また、各地の自治体と連携し、公費負担に依存しない形で空き家解消を進める仕組みづくりにも取り組んできました。

一方、鹿島アントラーズは、ホームタウンをはじめとする地域社会とともに歩むクラブとして、官民連携による地域の持続的発展に注力してきました。地域共生を基盤とし、地域社会の一員として、スポーツの持つ求心力を通じて社会課題に向き合う姿勢を継続しています。

メルカリスタジアムやその周辺地域を拠点に、サッカークラブの枠を超え、健康経営、環境保全、地域コミュニティの活性化など、多角的な社会課題に対し、クラブの持つネットワークを活かした解決モデルの実践を推進してきました。

両社はそれぞれ異なる分野で活動を続けてきましたが、「地域資源（空き家）の有効活用による持続可能なまちづくり」や「民間主導による地域課題解決モデルの構築」という価値観において多くの共通点があり、互いの取り組みや姿勢に共感したことが、今回のクラブパートナー契約締結に至った背景です。

今後の取り組みについて

今後は、鹿島アントラーズが有する高い認知度や発信力、ならびに行政や地域との連携基盤を活かし、AlbaLinkの空き家再生に関する専門的な知見やノウハウを掛け合わせることで、空き家活用の促進および課題解決に向けた取り組みを推進してまいります。

両社は、地域社会と連携しながら、空き家問題をはじめとする地域課題の解決に貢献する取り組みを、継続的に展開してまいります。

■ 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シーについて

会社名：株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー

所在地：〒314-0007 茨城県鹿嶋市神向寺後山26-2

代表者：小泉 文明

公式サイト：https://www.antlers.co.jp/

■ 株式会社AlbaLinkについて

会社名： 株式会社AlbaLink

所在地： 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階

代表者： 河田憲二

代表番号： 03-6458-8617

公式サイト： https://albalink.co.jp/

サービスサイト： https://wakearipro.com/

https://akiya-kaitoritai.com/