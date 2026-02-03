株式会社AWLL、次世代の経営者が集う「SAMURAI CEO 2026」に選出

株式会社AWLL

企業の“成長インフラ”を整備する突破力と実行力を持つITカンパニー、株式会社AWLL（本社：東京都千代田区、代表取締役：林 恭輝、以下当社）は、志高い経営者が集うプラットフォーム「SAMURAI CEO 2026」において、次世代を担う経営者の一人として選出されたことをお知らせいたします 。

現代のビジネス環境において、持続的な成長を実現するためには、強固な組織基盤と戦略的なデジタル活用が不可欠です。

当社は、2023年1月の設立から4年目で急成長を遂げた実体験に基づく組織運営のノウハウ、および不動産業界をはじめとする多くの企業のデジタル変革（DX）を成功させてきたITコンサルティングの知見を有しています 。

「SAMURAI CEO」は、高い志を持つ経営者がその情熱を共有し、新たな価値を共創するプラットフォームです。当社は本プロジェクトへの参画を通じ、自社の急成長を支えた組織運営の要諦やIT戦略を発信することで、日本全体の企業競争力の向上を目指してまいります。

当社は本プロジェクトへの選出を機に、様々な知見をさらに広く社会へ還元し、特にデジタル化に課題を抱える企業の「成長インフラ」を整備することで、日本経済全体の底上げに貢献してまいります。

「SAMURAI CEO 2026」について

若者と共に社会を変える経営者にスポットを当てた特別企画「SAMURAI CEO」。

2,000名を超える経営者ネットワーク「社長メシ」の中から、「未来をつくるリーダー」が選出されています。

公式サイトURL：https://www.samurai-ceo.jp/

株式会社AWLL会社概要

株式会社AWLLは、DX（デジタルトランスフォーメーション）を通じてお客様の事業拡大に貢献しています。お客様の事業と業務を深く理解し、最適なシステムを提案、導入、開発することで、特に不動産業界のデジタル変革を推進しています。ITコンサルティングやITシステムに関する豊富な経験を持つ専門家が、システムコンサルティングサービスを提供しています。

【会社概要】

法人名：株式会社AWLL

代表者：林 恭輝

所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-15 L.Biz御茶ノ水4F

設立：2023年1月4日

事業内容：IT戦略コンサルティング、システム導入コンサルティング・支援、ITシステム構築支援