【無料／オンライン開催】売れない原因は接客前にある美容サロンの「売場動線設計」

株式会社アクシスワン（本社：東京都、共同創業者 兼 取締役社長：南口 彰歓）は、RELINE（代表：佐々木 瞳）と共催で、美容サロンの売上を左右する「売場動線設計」をテーマにした無料オンラインセミナーを、2026年2月11日（水）に開催いたします。

本セミナーでは、

「技術や接客には自信があるのに売上が伸びない」

「メニューや価格以前に、なぜか選ばれない」

といった多くの美容サロンが抱える課題に対し、“接客前にすでに勝負が決まっている”売場動線の設計思想を、具体的な事例とともに解説します。



開催背景

多くの美容サロンでは、



・接客力

・技術力

・商品力

に注力する一方で、

「お客様が来店してから接客が始まるまでの導線」が設計されていないケースが少なくありません。

しかし実際には、お客様は

「入店した瞬間」

「席に座るまで」

「メニューを見る前」

の段階で、無意識のうちに購買判断の大部分を終えています。

本セミナーでは、

80件以上の店舗空間プロデュース実績、

1500店舗以上のサロン経営指導実績をもとに、

売上が自然に伸びるサロンに共通する“売場動線設計”の考え方を体系的にお伝えします。

セミナー内容

・売れない原因が「接客前」に生まれる構造

・選ばれるサロンが必ず設計している売場動線

・価格やトークに頼らず売上をつくる空間設計の考え方

・売上が伸びるサロンが無意識にやっている共通ポイント

接客を頑張る前に、

「売れる前提」をつくる設計を学べる内容となっています。

開催概要

開催日時

2026年2月11日（水）15:00～16:30

開催形式

オンライン開催

参加費

無料

申し込みURL

登壇者紹介

登壇者 南口 彰歓（みなみぐち あきよし）

株式会社アクシスワン

共同創業者 兼 取締役社長

サロン道場 主宰

21歳に岡田とアクシスワンを創業。

6期目に突入し社員を25名以上抱える。現役で店舗 コンサルを行い、赤字サロン救出をしてきた。これまでに累計1500店舗以上の美容サロンを経営指導。 現在では新規事業を担い、眉毛サロン事業や「サロン道場」というコミュニティ運営を 立ち上げ中。昨年では、ヒカルと朝倉未来が運営する起業リアリティーショー「 nontitle」にも出演。

佐々木 瞳（ささき ひとみ）

RELINE 代表

現在RELINE 代表をしており、主に美容専門の内装リフォームを営んでいる。

今まで不動産会社で勤務後インテリアスクール卒業し設計施工会社をへて独立。

現在は美容空間に特化した内装デザインから施工までワンストップで対応しております。

こんな方におすすめ

・売上が伸び悩んでいる美容サロンオーナー

・接客や技術に限界を感じている方

・価格を下げずに売上を伸ばしたい方

・「選ばれる理由」を構造から見直したい方

株式会社アクシスワンは？

アクシスワンでは、エステサロンや美容室など美容業界を中心とした小規模事業者と個人事業主を対象に主にInstagramを活用したウェブマーケティングのコンサルティングや運用代行を行い、クライアントの認知拡大と売り上げの最大化を目指します。



また、弊社のSNSマーケティング事業ではオーダーメイドのマーケティング導線（集客から販売まで）や事業計画書を作成することにより事業者の行動指標や課題を明確にします。感覚ではなく数値によるマネジメントを行い、トレンドの分析に力を入れながら長期的視野に立った戦略作りを行うことでお客様の事業の継続的な発展を支援します。



アクシスワンは、2020年8月に20代の岡田史也と南口彰歓が共同で立ち上げました。社員はZ世代が主流で、集客方法、営業方法は全てオンラインで完結する新しい手法で事業を行っています。また、今後はコンサルティング事業で得た経験とノウハウを活かし、人材採用コンサルティング事業にも力を入れていく予定です。

最後に

売れるサロンは、接客が始まる前から設計されています。

ぜひこの機会に、売上をつくる視点をアップデートしてください。

会社概要



社 名 ：株式会社アクシスワン

設 立 ：2020年8月

資本金 ：100万円

代表者 ：代表取締役 岡田 史也、取締役 南口 彰歓

事業内容：ウェブコンサルティング事業

所在地 ：〒103-0023東京都中央区日本橋本町3丁目3-6 ワカ末ビル5階

URL ：https://axisone.jp/