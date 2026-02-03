この冬、一番人気のメニューは！？冬のさつまいも博2026「人気投票」開催。さつまいも博初の「殿堂入りメニュー」も誕生！

株式会社頼人

さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）では、来たる2026年2月11日（水・祝）～15日（日）に幕張メッセ・ホール３にて開催する「冬のさつまいも博2026」におきまして、各店舗が販売するメニューを対象に、来場者参加型の人気投票を実施いたしますので、お知らせいたします。

この冬は、全部で300品以上のメニューが揃いました！

「冬のさつまいも博2026」では、各店舗が趣向を凝らしたさまざまなメニューが販売されます。冬に美味しい焼き芋や、各店自慢のさつまいもスイーツ・フードなど、どれも工夫を凝らした自慢の品ばかりです！定番の人気メニューはもちろん、初出店のスイーツやさつまいも博だけでしか食べることができない限定フードまで、この冬ならではの味わいをお楽しみください。

あなたの投票で人気NO.1メニューが決まる！エントリーメニュー対象の人気投票を行います。

人気投票にエントリーした263品を対象に、人気NO.1メニューを決定します。投票は５つの部門で実施。好きなメニューやおいしかったメニュー、写真に撮ったメニューやお土産として買ったメニューなど、テーマに合わせてお気に入りの一品にぜひ投票してください！

私が好きな・・・・・・・・・・「冬スイーツ」部門

写真を撮るならこれだ！・・・・「映え」部門

自宅で真似したい・・・・・・・「さつまいも」部門

幸せのおすそ分け・・・・・・・「おみやげ」部門

このウマさ、説明不能。・・・・「沼る逸品」部門

人気投票参加者には抽選で豪華景品プレゼント！

投票は、会場内の「人気投票投票所」から、どなたでもご参加いただけます。投票にご参加いただいた方の中から抽選でAmazonギフトカードをプレゼント！さらに、参加者全員に限定オリジナルステッカーを差し上げます。

投票に参加した方の中から抽選で

3名様に・・・・・Amazonギフトカード 10,000円分

２０名様に・・・・Amazonギフトカード 500円分

参加者全員に・・・冬のさつまいも博2026 限定オリジナルステッカー

を差し上げます！

さつまいも博として初の「殿堂メニュー」認定！

過去の人気投票で5回、部門NO.1を獲得したおいも日和の「ふたいろ♪モンブラン」を、この度殿堂メニューとして認定します。毎回、絶対的人気を誇るこちらのメニューは今回、「蜜芋のふたいろ♪モンブランパフェ」として販売いたします（人気投票エントリー対象外）。

また、殿堂メニュー認定を記念しまして、「ふたいろ♪モンブラン」をモチーフにしたアクリルキーホルダーを販売いたします。会場内「本部ブース」にてお買い求めいただけます。記念に残るアイテムとしてぜひチェックしてみてください。

店名：おいも日和

蜜芋のふたいろ♪モンブランパフェ

殿堂メニュー認定記念グッズ

アクリルキーホルダー

（ふたいろ♪モンブラン）

「冬のさつまいも博2026」ホームページ公開中！

300品以上の全メニューも公開しています！

冬のさつまいも博公式ホームページ

https://imohaku.com/2026winter/

【全国やきいもグランプリ 出店店舗】

&potato(R)

OIMOcafe

sweet＆healthy SAZANKA

THE IMOMITSU

おいもや 農家の台所(東京都羽村市)

大牟田・由布院はにぽて

尾張芋屋 芋吉

倉敷芋屋 蜜の月

小江戸川越 芋福堂

五島商店 佐藤の芋屋

千葉芋屋 芝山農園

超蜜やきいもpukupuku

壺やきいも道場（向島芋笑×ダルマヤ商店)

壺焼き芋 なべちゃん

日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo

ふるさと工房

蜜芋処～えんむすび～

焼き芋スイーツ ほっこり芋

（順不同）

-グランプリ殿堂入り店舗-

神戸芋屋 志のもと（全国やきいもグランプリ 投票対象外）

【さつまいもスイーツ・フード 出店店舗】

BUTTER CREPE LAB.

N4.5

芋ばっかりの専門店IMOBAKKA

うなぎいもストア

おいも日和

薩摩芋・干し芋生産 照沼

日曜市のいも天

パイ専門店 pie,guruguru

干しの屋ポップアップストア

らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ

浪漫焼き芋 芋の巣

Meg's Kitchen（店舗都合により出店キャンセルとなりました）

（順不同）

一般入場券・先行入場券も好評販売中！

詳細は公式ホームページをご確認ください！

▼冬のさつまいも博2026公式ホームページ

https://imohaku.com/2026winter/#ticket

【冬のさつまいも博2026 開催概要】

名 称：「冬のさつまいも博2026」

開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00 ※最終日は17:30まで

会場：幕張メッセ ホール3

会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分

■主催・運営：さつまいも博実行委員会 ■特別協力：千葉県

■後援：農林水産省／茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

公式HP : https://imohaku.com/2026winter/

公式Instagram : https://www.instagram.com/satsumaimohaku/

公式X : https://twitter.com/satsumaimohaku

公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka

▼写真のダウンロードはこちらから

https://drive.google.com/drive/folders/1395TmevBmzNAdfSOVkc8nVq7okfInk-f?usp=drive_link

【お問い合わせ】

さつまいも博実行委員会 広報事務局

（株式会社頼人 内）

住所：東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル

MAIL：press@imohaku.com

TEL：03-6161-9424