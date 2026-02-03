この冬、一番人気のメニューは！？冬のさつまいも博2026「人気投票」開催。さつまいも博初の「殿堂入りメニュー」も誕生！
さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）では、来たる2026年2月11日（水・祝）～15日（日）に幕張メッセ・ホール３にて開催する「冬のさつまいも博2026」におきまして、各店舗が販売するメニューを対象に、来場者参加型の人気投票を実施いたしますので、お知らせいたします。
この冬は、全部で300品以上のメニューが揃いました！
「冬のさつまいも博2026」では、各店舗が趣向を凝らしたさまざまなメニューが販売されます。冬に美味しい焼き芋や、各店自慢のさつまいもスイーツ・フードなど、どれも工夫を凝らした自慢の品ばかりです！定番の人気メニューはもちろん、初出店のスイーツやさつまいも博だけでしか食べることができない限定フードまで、この冬ならではの味わいをお楽しみください。
あなたの投票で人気NO.1メニューが決まる！エントリーメニュー対象の人気投票を行います。
人気投票にエントリーした263品を対象に、人気NO.1メニューを決定します。投票は５つの部門で実施。好きなメニューやおいしかったメニュー、写真に撮ったメニューやお土産として買ったメニューなど、テーマに合わせてお気に入りの一品にぜひ投票してください！
私が好きな・・・・・・・・・・「冬スイーツ」部門
写真を撮るならこれだ！・・・・「映え」部門
自宅で真似したい・・・・・・・「さつまいも」部門
幸せのおすそ分け・・・・・・・「おみやげ」部門
このウマさ、説明不能。・・・・「沼る逸品」部門
人気投票参加者には抽選で豪華景品プレゼント！
投票は、会場内の「人気投票投票所」から、どなたでもご参加いただけます。投票にご参加いただいた方の中から抽選でAmazonギフトカードをプレゼント！さらに、参加者全員に限定オリジナルステッカーを差し上げます。
投票に参加した方の中から抽選で
3名様に・・・・・Amazonギフトカード 10,000円分
２０名様に・・・・Amazonギフトカード 500円分
参加者全員に・・・冬のさつまいも博2026 限定オリジナルステッカー
を差し上げます！
さつまいも博として初の「殿堂メニュー」認定！
過去の人気投票で5回、部門NO.1を獲得したおいも日和の「ふたいろ♪モンブラン」を、この度殿堂メニューとして認定します。毎回、絶対的人気を誇るこちらのメニューは今回、「蜜芋のふたいろ♪モンブランパフェ」として販売いたします（人気投票エントリー対象外）。
また、殿堂メニュー認定を記念しまして、「ふたいろ♪モンブラン」をモチーフにしたアクリルキーホルダーを販売いたします。会場内「本部ブース」にてお買い求めいただけます。記念に残るアイテムとしてぜひチェックしてみてください。
店名：おいも日和
蜜芋のふたいろ♪モンブランパフェ
殿堂メニュー認定記念グッズ
アクリルキーホルダー
（ふたいろ♪モンブラン）
「冬のさつまいも博2026」ホームページ公開中！
300品以上の全メニューも公開しています！
冬のさつまいも博公式ホームページ
https://imohaku.com/2026winter/
【全国やきいもグランプリ 出店店舗】
&potato(R)
OIMOcafe
sweet＆healthy SAZANKA
THE IMOMITSU
おいもや 農家の台所(東京都羽村市)
大牟田・由布院はにぽて
尾張芋屋 芋吉
倉敷芋屋 蜜の月
小江戸川越 芋福堂
五島商店 佐藤の芋屋
千葉芋屋 芝山農園
超蜜やきいもpukupuku
壺やきいも道場（向島芋笑×ダルマヤ商店)
壺焼き芋 なべちゃん
日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo
ふるさと工房
蜜芋処～えんむすび～
焼き芋スイーツ ほっこり芋
（順不同）
-グランプリ殿堂入り店舗-
神戸芋屋 志のもと（全国やきいもグランプリ 投票対象外）
【さつまいもスイーツ・フード 出店店舗】
BUTTER CREPE LAB.
N4.5
芋ばっかりの専門店IMOBAKKA
うなぎいもストア
おいも日和
薩摩芋・干し芋生産 照沼
日曜市のいも天
パイ専門店 pie,guruguru
干しの屋ポップアップストア
らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ
浪漫焼き芋 芋の巣
Meg's Kitchen（店舗都合により出店キャンセルとなりました）
（順不同）
一般入場券・先行入場券も好評販売中！
詳細は公式ホームページをご確認ください！
▼冬のさつまいも博2026公式ホームページ
https://imohaku.com/2026winter/#ticket
【冬のさつまいも博2026 開催概要】
名 称：「冬のさつまいも博2026」
開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00 ※最終日は17:30まで
会場：幕張メッセ ホール3
会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分
■主催・運営：さつまいも博実行委員会 ■特別協力：千葉県
■後援：農林水産省／茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
公式HP : https://imohaku.com/2026winter/
公式Instagram : https://www.instagram.com/satsumaimohaku/
公式X : https://twitter.com/satsumaimohaku
公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka
▼写真のダウンロードはこちらから
https://drive.google.com/drive/folders/1395TmevBmzNAdfSOVkc8nVq7okfInk-f?usp=drive_link
【お問い合わせ】
さつまいも博実行委員会 広報事務局
（株式会社頼人 内）
住所：東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル
MAIL：press@imohaku.com
TEL：03-6161-9424