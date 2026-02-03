この冬、一番人気のメニューは！？冬のさつまいも博2026「人気投票」開催。さつまいも博初の「殿堂入りメニュー」も誕生！

株式会社頼人

さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）では、来たる2026年2月11日（水・祝）～15日（日）に幕張メッセ・ホール３にて開催する「冬のさつまいも博2026」におきまして、各店舗が販売するメニューを対象に、来場者参加型の人気投票を実施いたしますので、お知らせいたします。





この冬は、全部で300品以上のメニューが揃いました！


「冬のさつまいも博2026」では、各店舗が趣向を凝らしたさまざまなメニューが販売されます。冬に美味しい焼き芋や、各店自慢のさつまいもスイーツ・フードなど、どれも工夫を凝らした自慢の品ばかりです！定番の人気メニューはもちろん、初出店のスイーツやさつまいも博だけでしか食べることができない限定フードまで、この冬ならではの味わいをお楽しみください。



































あなたの投票で人気NO.1メニューが決まる！エントリーメニュー対象の人気投票を行います。


人気投票にエントリーした263品を対象に、人気NO.1メニューを決定します。投票は５つの部門で実施。好きなメニューやおいしかったメニュー、写真に撮ったメニューやお土産として買ったメニューなど、テーマに合わせてお気に入りの一品にぜひ投票してください！



私が好きな・・・・・・・・・・「冬スイーツ」部門


写真を撮るならこれだ！・・・・「映え」部門


自宅で真似したい・・・・・・・「さつまいも」部門


幸せのおすそ分け・・・・・・・「おみやげ」部門


このウマさ、説明不能。・・・・「沼る逸品」部門



人気投票参加者には抽選で豪華景品プレゼント！


投票は、会場内の「人気投票投票所」から、どなたでもご参加いただけます。投票にご参加いただいた方の中から抽選でAmazonギフトカードをプレゼント！さらに、参加者全員に限定オリジナルステッカーを差し上げます。



投票に参加した方の中から抽選で


3名様に・・・・・Amazonギフトカード　10,000円分


２０名様に・・・・Amazonギフトカード　500円分


参加者全員に・・・冬のさつまいも博2026 限定オリジナルステッカー


を差し上げます！



さつまいも博として初の「殿堂メニュー」認定！


過去の人気投票で5回、部門NO.1を獲得したおいも日和の「ふたいろ♪モンブラン」を、この度殿堂メニューとして認定します。毎回、絶対的人気を誇るこちらのメニューは今回、「蜜芋のふたいろ♪モンブランパフェ」として販売いたします（人気投票エントリー対象外）。


また、殿堂メニュー認定を記念しまして、「ふたいろ♪モンブラン」をモチーフにしたアクリルキーホルダーを販売いたします。会場内「本部ブース」にてお買い求めいただけます。記念に残るアイテムとしてぜひチェックしてみてください。



店名：おいも日和


蜜芋のふたいろ♪モンブランパフェ






殿堂メニュー認定記念グッズ



アクリルキーホルダー


（ふたいろ♪モンブラン）





「冬のさつまいも博2026」ホームページ公開中！


300品以上の全メニューも公開しています！


冬のさつまいも博公式ホームページ


https://imohaku.com/2026winter/




【全国やきいもグランプリ　出店店舗】


&potato(R)


OIMOcafe


sweet＆healthy SAZANKA


THE IMOMITSU


おいもや 農家の台所(東京都羽村市)


大牟田・由布院はにぽて


尾張芋屋 芋吉


倉敷芋屋 蜜の月


小江戸川越 芋福堂


五島商店 佐藤の芋屋


千葉芋屋 芝山農園


超蜜やきいもpukupuku


壺やきいも道場（向島芋笑×ダルマヤ商店)


壺焼き芋 なべちゃん


日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo


ふるさと工房


蜜芋処～えんむすび～


焼き芋スイーツ ほっこり芋


（順不同）


-グランプリ殿堂入り店舗-


神戸芋屋 志のもと（全国やきいもグランプリ 投票対象外）



【さつまいもスイーツ・フード　出店店舗】


BUTTER CREPE LAB.


N4.5


芋ばっかりの専門店IMOBAKKA


うなぎいもストア


おいも日和


薩摩芋・干し芋生産 照沼


日曜市のいも天


パイ専門店 pie,guruguru


干しの屋ポップアップストア


らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ


浪漫焼き芋 芋の巣


Meg's Kitchen（店舗都合により出店キャンセルとなりました）


（順不同）



一般入場券・先行入場券も好評販売中！


詳細は公式ホームページをご確認ください！



▼冬のさつまいも博2026公式ホームページ


https://imohaku.com/2026winter/#ticket





【冬のさつまいも博2026 開催概要】


名 称：「冬のさつまいも博2026」


開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00　※最終日は17:30まで


会場：幕張メッセ　ホール3


会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分



■主催・運営：さつまいも博実行委員会　■特別協力：千葉県


■後援：農林水産省／茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構



公式HP : https://imohaku.com/2026winter/


公式Instagram : https://www.instagram.com/satsumaimohaku/


公式X : https://twitter.com/satsumaimohaku


公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka



▼写真のダウンロードはこちらから


https://drive.google.com/drive/folders/1395TmevBmzNAdfSOVkc8nVq7okfInk-f?usp=drive_link




【お問い合わせ】


さつまいも博実行委員会　広報事務局


（株式会社頼人 内）


住所：東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル


MAIL：press@imohaku.com


TEL：03-6161-9424