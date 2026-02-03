【AI活用プロンプト公開】Salesforce運用効率化「AI活用プロンプト10選」無料公開！

株式会社エフ・ディー・シー【ここから始める】ISO 9001で求められる力量管理の実践ガイド

システム・ソフトウェア開発会社・株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）が提供するSalesforce導入支援サービス『SFSolution』は、のたび、Salesforce運用の効率化を目的とした、無料ダウンロード資料「Salesforce運用効率化：AI活用プロンプト10選」を公開いたしました。

ダウンロードはこちら :https://www.fdc-inc.co.jp/sfsolution/contact/prompt/

SFSolutionでは、これまで数多くの導入・運用支援を行ってきた知見を活かし、生成AIを「有能なアシスタント」として活用するための具体的な手法を10個厳選、現場の担当者が今日から使える形式でまとめました。

■資料概要

本資料では、Salesforce活用の各フェーズにおいて、どのような指示（プロンプト）を出せば、精度の高いアウトプットが得られるかを具体的に解説しています。

- 要件定義：ビジネスプロセスの整理- データ設計：オブジェクト構成の最適化- 開発：Apexトリガーの雛形作成- 運用：レポート・ダッシュボードの設計 等

「Salesforce管理者の工数を削減したい方」「生成AIを導入しているが、具体的な活用方法がわからない方」「要件定義や設計のスピードを上げたいシステム責任者の方」におすすめの資料です。

Salesforce運用効率化「AI活用プロンプト10選」

以下のリンクより、必要事項をご記入の上、無料でダウンロードいただけます。

■Salesforceの導入・活用サービス「SFSolution」とはSalesforceの導入・活用サービス「SFSolution」

「SFSolution」は、Salesforce運用による企業の業務効率化を支援するサービスです。

弊社では、これまでの導入、カスタマイズ、運用で培った技術からSalesforce導入、カスタマイズ、保守運用をご支援しています。

Salesforce認定資格者も在籍しており、標準機能での短期間・低コストでの導入から、Apex/Visualforce/Lightningでのカスタマイズ開発、他システム連携まで、幅広くお客様をサポートします。

■Salesforceの導入・活用サービス「SFSolution」の強み

経験に基づく丁寧なヒアリングとコンサルティング

業務特性に合わせた柔軟な構築: 単なるシステム導入に留まらず、お客様の業務フローや独自の課題を深くヒアリングし、最適なソリューションをご提案します。弊社の豊富なシステム開発経験に基づき、Salesforceを最も有効活用できる形を二人三脚で構築します。

短期間・低コストを実現する「クイック導入」のノウハウ

Salesforce認定資格者が在籍しており、標準機能を活用した短期間・低コストでの導入を得意としています。本プレスリリースで公開した自社事例のように、ノーコード開発を駆使し、最短3ヶ月での着手も可能です。

高度なカスタマイズと他システム連携をカバー

標準機能での導入だけでなく、Apex/Visualforce/Lightningを用いた高度なカスタマイズ開発や、外部システムとのAPI連携まで幅広く対応可能です。また、導入後のバージョンアップ対応、項目追加、マニュアル作成などの保守運用まで一貫してサポートします。

【サービスページ】https://www.fdc-inc.co.jp/sfsolution/

【詳しい資料のダウンロードはこちらから】https://www.fdc-inc.co.jp/sfsolution/contact/dl-doc/

■株式会社エフ・ディー・シー 会社概要

社名：株式会社エフ・ディー・シー



代表取締役：和田 崇紀

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階



設立 ： 1997年2月7日

事業内容 ： システム開発・コンサルティング業務・情報処理サービス

ネットワークサービス、システム製品の販売・導入



会社HP：https://www.fdc-inc.co.jp