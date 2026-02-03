行動のきっかけを生み出す顧客体験プラットフォーム”toypo” を提供する株式会社トイポが「JAPANサウナ・スパEXPO 2026」に出展

株式会社 トイポ

行動のきっかけを生み出す顧客体験プラットフォーム”toypo” を提供する株式会社トイポ（福岡市中央区、代表取締役：村岡 拓也、以下「トイポ」）は、2026年2月17日（火）～20日（金）に東京ビッグサイトで開催される「JAPANサウナ・スパEXPO2026」に出展いたします。





■出展内容

今回の展示会では、飲食業や温浴業などの店舗・施設を運営されている企業様を中心に、以下の課題を解決できるサービスをご紹介いたします。

・️施設の顧客データを見ることができない/使いこなせていない

・️リピーター集客がうまく行えていない

・️お客様とお店の接点を増やしたい

toypoでは、アプリを用いて様々な集客やお客様情報を可視化し、その後のアクション（再来店・参加・回遊など）につながる「行動のきっかけ」までを一貫して設計することが可能です。

展示会当日は実際にデモ画面に触れていただき、顧客行動の体験やデータベースを実際に触っていただくことができます。

■開催概要

・名称：JAPANサウナ・スパEXPO 2026

・開催日時：2026年2月17日（火）～2月20日（金）10:00～17:00（最終日16:30まで）

・会場：東京ビッグサイト

・ブース番号：西展示棟 2ホール W1-Q25、W1-N23、W1-N26

■toypoとは

お店の利用をもっと楽しくお得に便利にする顧客体験プラットフォーム"toypo"を提供。 ユーザーの行動データを元に、お店やイベントとの新たな接点を生み出し、

外出や来店の“きっかけ”をつくることで、継続的な関係性を支援します。

アプリのユーザー数180万人を突破。

▼サービスサイト

https://toypo.me/

■【JAPANサウナ・スパEXPO 2026】について

「JAPANサウナ・スパEXPO 2026」は、日本初の温浴専門展から進化した、国内最大級の温浴・サウナ業界BtoB展示会です。

2026年2月17日（月）～20日（金）の4日間、東京ビッグサイトで開催される「HCJ 2026」内にて実施され、温浴施設、サウナ施設、ホテル、旅館などの経営者・企画担当者が多数来場します。

本展示会では、最新のサウナ設備・温浴機器、関連サービス、運営ソリューション、マーケティング支援ツールなど、業界の最前線を担う製品・サービスが一堂に集結します。

また、温浴・サウナ分野を牽引する 第一線の専門家による特別セミナーも多数実施し、来場者が最新トレンドや事業成長のヒントを得られる機会になります。

■会社概要

会社名：株式会社トイポ

代表者：代表取締役 村岡 拓也

所在地：福岡県福岡市中央区大名2丁目6-11 Fukuoka Growth Next 3F

設立：2019年4月19日

Webサイト：https://toypo.me/

事業内容：地域との繋がりを深めるサービス「toypo」の開発及び運営

本件に対するお問い合わせ先：pr@toypo.co.jp（担当：後藤）