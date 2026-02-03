シママース本舗、本社工場リニューアル工事の竣工式を実施

株式会社青い海

沖縄の老舗塩メーカー・シママース本舗(株式会社青い海、沖縄県糸満市、代表者：又吉元栄)は、リニューアルした本社工場の竣工式を2026年2月2日に執り行いました。新工場は同年4月より本稼働を開始し、製造工程の効率化と環境負荷の低減を両立した、次世代型の塩づくりの拠点として始動します。

竣工式テープカット

沖縄の塩づくり50年、次の半世紀へ

伝統を守りながら、未来に応える工場へ

1974年（昭和49年）創業の株式会社青い海は、沖縄の自然とともに歩みながら、「自然由来の原料のみを使用し、加工助剤や添加物を一切使わない塩づくり」を一貫して守り続けてきました。

2024年には創業50年の節目を迎え、次の時代に向けた持続可能なものづくりの実現を目指し、本社工場のリニューアルに着手しました。

今回完成した新工場は、伝統と革新の融合をコンセプトに、長年培ってきた製塩の知見を土台としながら、最新の製造技術を導入した施設となっています。

平釜から立釜へ―製法転換による大きな進化

新工場の外壁には「沖縄の塩 シママース」でおなじみのロゴを配置した高品質を安定的に、そして働く人にもやさしい工場へ

新工場では真空式蒸発缶（立釜）を採用し、これまで以上に安定した高品質の塩の生産が可能となりました。同時に、作業環境も大きく改善されています。従来は多大な労力を要していた

・塩の掻き出し作業

・脱水前の準備工程

・脱水プロセス

これらをワンストップで対応できる製造ラインを構築。高温下での過酷な作業が不要となり、スタッフの身体的負担を大幅に軽減するとともに、生産性の向上を実現しました。

「安全で安心なお塩は、安全で安心な職場から生まれる」―その考え方を、新工場は形にしています。

導入する最新型の真空式蒸発缶（立釜）最新のMVR型蒸発装置を採用し、大幅な省エネルギーを実現

新工場で採用した立釜には、最新のMVR（Mechanical Vapor Recompression：自己蒸気機械圧縮）型蒸発装置を導入しました。MVR型蒸発装置は、製造工程で発生する蒸気の熱を回収し、再び加熱源として循環・再利用する仕組みを持つ省エネルギー技術です。この技術の導入により、エネルギー消費量の低減によるCO2排出量削減を実現します。

これらの取り組みにより、弊社では2030年までにCO2排出量を25％以上削減することを目標に掲げています。

普段使いの「マース」を、これからも安心して

シママース本舗の使命

シママース本舗は、

沖縄の製塩業を復活させたパイオニアとしての誇りを胸に、豊かな創造力で沖縄の海が持つすべての価値を伝え、新たな感動を生み出すことに挑戦し続けていくこと

を使命としています。

伝統を大切にしながらも、時代の要請に応える革新を恐れない。新工場は、その姿勢を体現する場所となります。

■会社概要

社 名：シママース本舗（株式会社青い海）

所 在 地：沖縄県糸満市西崎町4丁目5-3

創 業：1974年2月2日

代表取締役：又吉 元榮

広報問合せ：石嶺 百合子 aoiumi-marketing@aoiumi.co.jp

事 業 内 容：食塩製造・加工・販売、観光施設「Gala青い海」運営 他

コーポレートサイト：https://www.aoiumi.co.jp/