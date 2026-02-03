【創立20周年】メディウィル、製薬・医療機器企業向け「疾患啓発戦略ガイドブック ～変化と不変～」を公開

株式会社メディウィル

「患者を最適な医療につなげる」をパーパスに掲げる株式会社メディウィル（本社：東京都世田谷区、代表取締役：城間 波留人、以下「メディウィル」）は、2026年2月3日に創立20周年を迎えたことを記念し、医療・ヘルスケア業界関係者に向けた「疾患啓発戦略ガイドブック ～変化と不変～」をリリースいたしました。本日より、当社コーポレートサイトにて無料ダウンロードを開始いたします（要登録）。

疾患啓発戦略ガイドブック

ダウンロードURL：https://www.mediwill.co.jp/column-white-paper/(https://www.mediwill.co.jp/column-white-paper/)

■ ガイドブック発行の背景：20周年の節目に贈る「疾患啓発のバイブル」

メディウィルは2006年の創立以来、「大切な人の健康を守るお手伝いをする」という経営理念のもと、一貫して医療・ヘルスケア領域のデジタル活用を支援してまいりました。特に直近10年においては、製薬企業や医療機器企業のパートナーとして、多くの疾患啓発（DTC：Direct to Consumer）プロジェクトに深く携わってきました。

昨今、生成AIの台頭により情報発信のあり方が激変していますが、「知られていない疾患情報を必要とする患者さんに正しく届ける」という本質は変わりません。そこで、当社が培ってきた「不変」のノウハウと、時代に合わせた「変化」への対応策を体系化し、業界全体の発展に寄与すべく本ガイドブックを制作いたしました。

■ 本ガイドブックの主な内容

約70ページにわたり、戦略立案からコンプライアンス、具体的な成功事例までを網羅しています。

第1章：疾患啓発とは？（製薬協会の調査や事例紹介）

第2章：DTC活動成功に向けた4つの視点（受診率、ROI、共感、ビジョン）

第3章：守るべきガイドライン（販売情報提供活動ガイドライン、製薬協指針等の実務解説）

第4章：活用事例集まとめ（骨検、そけいヘルニアノート、LiLuLa、くるこつ広場 等）

第5章：疾患啓発セミナー講演録（実務担当者が語るプロジェクト推進の裏側とQ&A）

■ 特徴：第一線で活躍する担当者の「生の声」を収録

本資料の最大の特徴は、実際に疾患啓発プロジェクトを牽引されている旭化成ファーマ株式会社、株式会社メディコン、株式会社ヴァンティブといった企業の担当者様による講演録を詳細に収録している点です。ペイシェントジャーニーに沿ったデジタルマーケティングの活用法や、自治体連携の事例など、実務に即した知見を学ぶことができます。

■ 株式会社メディウィル 代表取締役 城間 波留人のコメント

「2016年頃から本格的に疾患啓発事業に取り組み、コロナ禍を経て、現在は生成AI時代という大きな転換点にいます。本ガイドブックは、当社が5年程前から発信してきた情報をもとに構成されていますが、その内容は今なお色褪せていません。それは、私たちが常に『何のためにやるのか』という原点を大切にしてきたからです。20周年という節目に、この知見を広く共有することで、一人でも多くの患者さんが最適な医療に辿り着ける社会の実現に貢献してまいります。」

■ ガイドブックの入手方法

以下のURLより必要事項をご入力の上、PDFデータを無料ダウンロードしてください。

ダウンロードURL：https://www.mediwill.co.jp/column-white-paper/(https://www.mediwill.co.jp/column-white-paper/)

※対象：製薬・医療機器企業、ヘルスケア事業関係者を中心とした疾患啓発に興味、関心ある皆様。

※個人情報を登録したら無料でPDF資料をダウンロードできます。

■ 株式会社メディウィルについて

2006年創業。「患者を最適な医療につなげる」をパーパスに、デジタル技術を活用した疾患啓発（DTC）支援事業を中心に、デジタル広告、SEO、Webサイト制作・運営、病院検索サービス等のデジタルマーケティングソリューション事業を展開しています。戦略企画立案からWebサイト・コンテンツ制作、集客、アクセス解析・運用まで一気通貫でサポートする体制を有し、ヘルスケア業界の信頼あるパートナーとして成長を続けています。

会社名：株式会社メディウィル

所在地：東京都世田谷区三宿 1-14-8-107

代表者：代表取締役 城間 波留人

設立：2006年2月3日

事業内容：製薬・医療機器企業向け疾患啓発支援、デジタルマーケティングソリューション提供

URL：https://www.mediwill.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社メディウィル 担当：事業開発部

TEL：03-3248-1512

E-mail：ad.ishamachi@mediwill.co.jp