Keeper Security、2026年MSPパートナープログラムを発表

パスワードやパスキー、特権アカウント、シークレット、リモート接続を保護する、ゼロトラスト・ゼロ知識特権アクセス管理（PAM）で知られるサイバーセキュリティプロバイダのKeeper Security APAC株式会社(https://www.keepersecurity.com/ja_JP/?&utm_medium=press_release&utm_campaign=Communications)（アジアパシフィック本社：東京、CEO兼共同創業者：ダレン・グッチョーネ [Darren Guccione]、以下「Keeper」）は、マネージドサービスプロバイダ（MSP）向けの「2026年MSPパートナープログラム」を開始したことを発表しました。

本プログラムにより、MSPは導入が容易で収益性の高いPAMを提供しながら、顧客の特権アクセス対策を強化し、継続的な収益拡大を実現できます。

今回のプログラム強化では、チャネル販売への継続的な投資の一環として、パートナーにとって魅力的な収益設計、教育・認定コンテンツの拡充、マーケティング支援の強化を行いました。あわせて、クラウドおよびハイブリッド環境に最適化された高付加価値のPAMプラットフォームを提供します。

Keeper SecurityのCEO兼共同創業者であるダレン・グッチョーネは、次のように述べています。

「MSPは、認証情報の不正利用や過剰な権限行使から企業を守る最前線に立っていますが、従来のPAMは複雑で、MSPにも顧客にも大きな負担を強いてきました。そのため、現場に過度な負担をかけずに、ゼロトラストを実現できるPAMが必要だと考えています。2026年のMSPパートナープログラムは、その考えを形にしたものです。」

MSPの成長を支えるプログラム設計

2026年MSPパートナープログラムでは、認定パートナー、シルバー、ゴールド、プラチナの各レベルを用意し、MSPの事業規模や成長段階に応じた支援を行います。年間のグローバル売上高や認定取得状況に応じて割引率が高まる仕組みにより、MSPは成長に合わせて利益率を高めることができます。さらに、MSP専任のアカウント管理、地域別チャネルマーケティングマネージャーの支援、市場開拓資金（MDF）の拡充により、需要創出や市場展開を後押しします。

Keeperは、Keeper Academyを通じた人材育成への投資も継続しています。提案、営業、導入の各段階をカバーする認定制度を用意し、MSPは自社の体制や成長段階に応じて、MSP向け専門認定、営業向け認定、デモや導入に関する認定を取得できます。これにより、販売期間の短縮とサービス提供の拡大を支援します。

従来の複雑さを排した最新PAMの提供

本プログラムの中核となるのが、クラウドネイティブのゼロトラストPAMプラットフォーム「KeeperPAM(R)」です。ゼロ知識暗号化を採用し、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド環境全体で、特権アカウント、認証情報、シークレット、リモートアクセスを安全に管理します。従来のPAMで必要だった複雑な設計や長期の導入作業は不要で、短期間で顧客環境に展開できます。

Keeper Security グローバルMSP営業担当シニアディレクターのエリック・カルセルは、次のように述べています。

「MSPの現場では、提案や導入に時間がかかるほど、利益は出にくくなります。このプログラムは、短期間で導入でき、運用の手間を抑えながら継続収益を積み上げられるよう設計しました。MSPが安心してビジネスを拡大できる仕組みです。」

詳細については、担当アカウントマネージャーまでお問い合わせください。

Keeper Securityについて

Keeper Securityは、150以上の国で幅広い企業や利用者を守る、急成長中のサイバーセキュリティソフトウェア企業です。ゼロ知識とゼロトラストを基盤とし、あらゆるIT環境に対応できるセキュリティの先駆けとして知られています。主力製品のKeeperPAM(R)は、AIを搭載したクラウドネイティブのプラットフォームであり、ユーザーやデバイス、インフラを包括的にサイバー攻撃から保護します。

特権アクセス管理（PAM）の分野では、ガートナー社の「Magic Quadrant（マジック・クアドラント）」において革新性が高く評価されました。Keeperではロールベースのポリシー、最小権限、ジャストインタイムアクセスを組み合わせることで、パスワードやパスキー、インフラのシークレット、リモート接続、エンドポイントを安全に管理しています。世界中の多くの先進的な組織がKeeperを採用している理由については、KeeperSecurity.com(http://KeeperSecurity.com) でご確認ください。



