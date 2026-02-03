AIカンファレンス「PeopleX AI Momentum 2026」、安野貴博氏の講演を含む当日タイムテーブルを公開

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、2026年3月12日(木)に浜松町コンベンションホールで開催するAIカンファレンス「PeopleX AI Momentum 2026」の講演内容と当日タイムテーブルを決定し、カンファレンス詳細ページに公開いたしました。

カンファレンス詳細ページ：

https://corp.peoplex.jp/ai-momentum2026

「PeopleX AI Momentum 2026」について

当社は、AI活用を通じて企業が抱える様々な課題を解決し続けています。「地球上で働くすべての人への支援を通して成功に導く（ピープルサクセス）」をパーパスに掲げ、未来志向の取り組みを推進しています。

現在、AIがもたらす変革は急激に広がり、生成AIは「第四次産業革命」の一端として、知識と時間の民主化を加速度的に進めています。私たちの働き方は根本から変わり、企業のあり方にも大きな変化が訪れています。この変革にどう向き合い、どう活用するかが、今後の成長のカギを握るでしょう。

「PeopleX AI Momentum」では、AI技術・AI活用の最前線で活躍する実践者とともに、AIがどのように企業経営や実務に変化をもたらし、組織と事業を強化するのか、実例を交えてお届けします。

■主な内容

『AI時代のDX戦略 ～変革を実際に起こすために必要な考え方～』

安野 貴博 氏｜参議院議員・チームみらい党首・AIエンジニア・SF作家

『日清食品CIOが語る、AI時代の組織変革と人材育成』

成田 敏博 氏｜日清食品ホールディングス株式会社 執行役員・CIO

『AI分析でわかった トップ5％営業組織の特徴～AI時代に淘汰される・生き残る営業組織～』

越川 慎司｜株式会社クロスリバー 代表取締役社長

『最新AIトレンドと新年度の実行戦略～成果を最大化する導入論～』

茶圓 将裕 氏｜株式会社デジライズ 代表取締役

『1億AIエージェントの投入計画。AIで生産性を最大化し、売上を伸ばす経営へ』

橘 大地｜株式会社PeopleX 代表取締役CEO

その他、AIについての有識者やAI関連企業様を多数お迎えして講演を予定しております。

講演内容の詳細、事前登録は下記のカンファレンス詳細ページをご確認ください。

■来場者限定キャンペーンについて

カンファレンス当日の来場者を対象に、Amazonギフトカード1,000円分をプレゼントするキャンペーンを実施します。

さらに、抽選で最大10万円分のAmazonギフトカードがもらえるキャンペーンも実施します。

キャンペーンの詳細、参加条件等は、カンファレンス詳細ページからご確認ください。

※本キャンペーンは株式会社PeopleXによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。「PeopleX イベント事務局」event@peoplex.jp までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■カンファレンス概要

名 称：PeopleX AI Momentum 2026

～売上と生産性を同時に上げる「AI経営」と現場実装～

日 時：2026年3月12日(木) 12:30～19:00

形 式：リアル開催

場 所：浜松町コンベンションホール

東京都港区浜松町２丁目３－１ 日本生命浜松町クレアタワー 5階,6階

参加費：無料（事前登録制）

主 催：株式会社PeopleX

ご登録：https://corp.peoplex.jp/ai-momentum2026

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

製品サイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/

製品サイト（PeopleX AIロープレ）：https://peoplex.jp/ai-roleplay/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp