【茨城県教育委員会×データサイエンス・AI研修事例】″「理論の壁」を超えていく。茨城県教育委員会と挑んだ、生成AI時代の「実務家教員」育成プロジェクト全記録″を公開。

株式会社パタンナー【茨城県教育委員会×データサイエンス・AI研修事例】「理論の壁」を超えていく。茨城県教育委員会と挑んだ、生成AI時代の「実務家教員」育成プロジェクト全記録

※本講座は、デジタルハリウッド株式会社が提供する「DX推進リーダー養成講座」内の一部カリキュラムとして、当社が専門領域を担当したものです。

株式会社パタンナー（本社：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、茨城県教育委員会とともに取り組んだ、教職員向けの生成AI活用・人材育成プロジェクトの事例資料を公開いたしました。

GIGAスクール構想やChatGPTの登場により、教育現場でも「AIの活用」が急務となっています。

しかし、多くの現場では「使い方がわからない」「リスクが怖い」という声が根強く残っています。

本事例では、単なる操作説明会に留まらず、「現場の先生が、自らの業務や授業でAIを使いこなせる（実務家になる）」ための実践的な育成プログラムの全容を公開します。

▼ ストーリー全文を無料で読む（PDFダウンロード）

■ 公開の背景：教育現場における「AI浸透の壁」

生成AIの導入は、企業だけでなく教育機関においても喫緊の課題です。

しかし、トップダウンで「使いなさい」と指示するだけでは、現場の抵抗感やリテラシーの格差により定着しません。

茨城県教育委員会では、この課題に対し「理論の壁を超える」をテーマに掲げました。

AIの仕組みを学ぶ座学だけでなく、実際に指導案を作成したり、業務効率化を試したりする「実践型ワークショップ」を通じて、教員自身の意識をどう変革していったのか。

その具体的なプロセスを紹介します。

以下のような方に、特におすすめです。

- 教育委員会・自治体の教育担当者：教員向けのICT・AI研修の企画に悩んでいる方- 学校法人・教育機関の管理者：現場の先生方の業務負担を、テクノロジーで軽減したい方- 企業の研修・人材開発担当者：新しい技術（生成AI）を、現場社員に定着させるための研修設計を知りたい方

▼ ストーリー全文を無料で読む（PDFダウンロード）

■ 本資料（ホワイトペーパー）のハイライト

- 教育委員会が抱えていた「二極化」のジレンマ- - 課題１.：「学びたい」けれど「ついていけない」- - 課題２.：最小二乗法の前で立ち止まる現場- - 課題３.：「学校全体に広がらない」という構造課題- パタンナーの挑戦。「全部教えない」という戦略- - 「翻訳者」としての強み- - 15時間の制約と「ゴール設定」の転換- 研修3Days全貌。理論よりも「体感」を先に- - 【Day 1】AIの「失敗」を体験する ～AutoMLと興味付け～- - 【Day 2】生成AI時代の「新しい勉強法」 ～Pythonとプロコード～- - 【Day 3】データは「物語」である ～データマネジメントと倫理～- 研修が生んだ「成果」と「変化」- - 定量的なスキル以上の「自信」- - 地方の未来を担う「人材の裾野」をつくる- 支援を通しての学びと、次なる展望- - パタンナーとしての気づき- あとがき：未来への投資として

▼ ストーリー全文を無料で読む（PDFダウンロード）

■ パタンナーの提供する人気のコンテンツ(https://tazna.io/resources/dl)

"データ活用"お役立ち資料3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-useful-data)

【データ活用者・DX担当者必見】

"データ活用"に必要なナレッジを網羅した

『データ活用お役立ち資料3点セット』

パーフェクトガイド3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-perfectguide-data-and-ai)

【"データ"と"AI"理解の決定版】

生成AI×データ戦略に必要なナレッジを完全網羅した『大人気パーフェクトガイド3点セット』

Excel×AIで実現するデータ分析入門書3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-dataanalysis-using-excel)

【"Excel×AI"を分析にフル活用】

Excel×ChatGPT・Copilot・Pythonを活用したデータ分析を行う際の参考になる『データ分析入門書3点セット』になります。

■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。

そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。

POINT１.：設計書を自動でつくる(https://tazna.io/)

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。

表示されている指標の意味は答えられますか？

表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。

POINT２.：データの背景を理解する(https://tazna.io/)

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。

誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。

タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。

POINT３.：基盤を作る前に活用する(https://tazna.io/)

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。

だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。

■ 自社データを活用してAI/DX時代の"企画力"を鍛える「データアーキテクト研修」

本プログラムは、従来の「プログラミング習得」を中心としたDX研修とは異なり、ビジネスの現場で求められる「データに基づいた企画・設計力」の習得に特化しています。

座学に加え、実際の自社データを用いた「企画開発合宿」を組み合わせることで、研修終了時には実務で使えるプロダクト企画書が完成する、完全実践型のカリキュラムです。

■ 専門組織に頼らず“現場主導”でデータを武器にする「データマネジメント実践研修」

本プログラムは、単にDMBOK（データマネジメント知識体系）の概念を学ぶだけの座学研修とは異なり、「現場で明日から使える運用ルール」を研修中に構築することをゴールとしています。

専門組織の不足によりデータ活用が停滞している企業において、現場部門が自ら品質管理やガバナンスを担い、DXやAI活用を加速させるための「自走する組織」を作る実践型カリキュラムです。

■ DX推進に欠かせない"データカタログ"を日本初解説！パタンナー代表深野の著書『会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法』

本書は、各部署でバラバラに管理されているデータを全社共通の資産として活用するための実践的手法を、ストーリー形式でわかりやすく解説した一冊です。

営業出身の主人公がDX推進室に異動し、データカタログを武器に社内変革に挑む成長物語を通じて、専門知識がなくても取り組めるデータ活用の本質を学ぶことができます。

第1章 データカタログとの運命の出会い

第2章 今さら聞けない、データ活用の基礎知識と専門用語

第3章 データカタログで「こんなこともできるの!?」と思わず声が出た

第4章 データカタログを使って、部署の壁を越えた「見える化」に挑んだ

第5章 分析のプロ（鬼）にデータカタログ（金棒）を使ってもらった

第6章 データカタログがビジネス部門とIT部門を一つにした

第7章 データカタログで、経営陣に「DXの成果」を数字で見せた

第8章 データカタログという魔法 ～それでも、データカタログを使わないあなたへ～

■ 会社概要

会社名：株式会社パタンナー

代表者：深野 嗣

所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15

事業内容：

- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング

- データ人材育成・組織開発

コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)

データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/