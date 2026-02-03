スーパー ドット マーケット 青山、スーパー エー マーケット 青山では、2月6日(金)より〈SUPER dot MARKET SPACE1／SPACE2〉を開催いたします。
SPACE1のSUPER dot MARKET 青山では、スーパー エー マーケットセレクトの多彩なブランドが揃うアーカイブショップをオープン。
SPACE2のSUPER A MARKET 青山では、BODEなどを含むの過去のアーカイブコレクションを一挙にご覧いただけます。
期間中だけの特別な空間でお待ちしております。
【SUPER dot MARKET SPACE1】
開催場所：SUPER dot MARKET 青山 〒107-0062 東京都港区南青山３丁目１７－２
開催期間：2月6日（金）～2月28日（土）
日曜～木曜 12:00-18:00
金曜・土曜 12:00-20:00
【SUPER dot MARKET SPACE2】
開催場所：SUPER A MARKET 青山 〒107-0062 東京都港区南青山３丁目１８－９
開催期間：2月6日（金）～2月15日（日）
平日 12:00-20:00
土曜・日曜・祝日 11:00-20:00