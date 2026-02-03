スーパー ドット マーケット 青山、スーパー エー マーケット 青山では、2月6日(金)より〈SUPER dot MARKET SPACE1／SPACE2〉を開催いたします。

写真拡大 (全9枚)

株式会社 トゥモローランド

スーパー ドット マーケット 青山、スーパー エー マーケット 青山では、下記期間中〈SUPER dot MARKET SPACE1／SPACE2〉を開催いたします。




【SUPER dot MARKET SPACE1】
開催場所：SUPER dot MARKET 青山
開催期間：2月6日（金）～2月28日（土）
日曜～木曜　12:00-18:00
金曜・土曜　12:00-20:00

【SUPER dot MARKET SPACE2】
開催場所：SUPER A MARKET 青山
開催期間：2月6日（金）～2月15日（日）
平日 12:00-20:00
土曜・日曜・祝日 11:00-20:00



SPACE1のSUPER dot MARKET 青山では、スーパー エー マーケットセレクトの多彩なブランドが揃うアーカイブショップをオープン。
SPACE2のSUPER A MARKET 青山では、BODEなどを含むの過去のアーカイブコレクションを一挙にご覧いただけます。














期間中だけの特別な空間でお待ちしております。



【SUPER dot MARKET SPACE1】
開催場所：SUPER dot MARKET 青山 〒107-0062 東京都港区南青山３丁目１７－２
開催期間：2月6日（金）～2月28日（土）
日曜～木曜　12:00-18:00
金曜・土曜　12:00-20:00

【SUPER dot MARKET SPACE2】
開催場所：SUPER A MARKET 青山 〒107-0062 東京都港区南青山３丁目１８－９
開催期間：2月6日（金）～2月15日（日）
平日 12:00-20:00
土曜・日曜・祝日 11:00-20:00