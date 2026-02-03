こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
新基準原付の第一弾「JOG ONE」新発売〜エントリーモデルとして求めやすく乗りやすさを重視〜
ヤマハ発動機販売株式会社は、原付一種（第一種原動機付自転車）に新たに追加された区分基準（以下、新基準原付*¹）に適合したスクーターの新製品「JOG ONE（ジョグ ワン）」を3月19日に発売します。
「JOG ONE」は、新基準原付の区分基準に合わせた空冷・4ストローク・SOHC・124cm³エンジンを搭載。JOGシリーズのスポーティなイメージを踏襲し、軽量コンパクトで足つきがよく、実用的でコストパフォーマンスにも優れた、求めやすく乗りやすい新基準原付のスタンダードモデルとして開発しました。
主な特徴は、1）静粛な始動をもたらす「SMG（Smart Motor Generator）」を備え、新基準に適合させた124cm³“BLUE CORE*²”エンジン、2）95kgの車体と735mm高のシングルシートがもたらす扱いやすさと居住性、3）リアブレーキ操作でフロントブレーキにもバランスよく効力を発生させる「UBS（Unified Brake System）」、4）広いフートスペースと容量約21.3Lのシート下収納による高い実用性、5）スポーティでアクティブなボディデザインです。
※1 排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下に制御した二輪車が「原付免許」で運転できるよう道路交通法施行規則の一部改正が2025年4月1日から施行されています。新基準原付は、従来の原付一種と同じ交通ルール(ヘルメット着用義務、二人乗り禁止、最高速度30km/h以下、二段階右折、最大積載重量30kg以下)が適用されます。また高速道路や自動車専用道路の通行は禁止されています。
※2 BLUE CORE：当社は、“走りの楽しさ”と“燃費・環境性能”の両立を高次元で具現化するエンジン設計思想として、2014年より“BLUE CORE” を掲げています。この思想は高効率燃焼、高い冷却性、ロス低減の3点にフォーカスして性能実現を図るもので、「JOG ONE」のエンジンもこの“BLUE CORE”思想に基づき開発しました。商標登録第5676267号
JOG ONE製品サイト： https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/jogone/
【企画の狙い】
2025年4月1日から道路交通法施行規則の一部改正が施行され、総排気量125cc以下で最高出力が4.0kW以下に制御された二輪車が「原動機付自転車免許（原付免許）」や「普通自動車第一種運転免許（四輪免許）」で運転可能となりました。
原付一種の二輪車は、通勤・通学など生活に密着した移動手段であり、二輪ライフの入門モデルでもあることから、ヤマハ発動機では「求めやすく乗りやすい」ことが重要であると考え、グローバルモデルの「JOG125」をベースに「JOG ONE」を開発しました。124cm³の排気量により、低いエンジン回転域でも十分なトルクを得られるので、落ち着いた乗り心地をもたらし、初めて二輪車に乗る方からベテランライダーまで、さまざまな方に移動の悦びを提供します。
【JOG ONEの主な特長】
1)静粛なエンジン始動をもたらす「SMG（Smart Motor Generator）」搭載
「JOG125」のエンジンをベースに新基準原付の区分基準に合わせた“BLUE CORE”エンジン採用
走りの楽しさと燃費・環境性能を両立させると「JOG125」で定評の124cm³“BLUE CORE”エンジンをベースに最高出力を4.0kW以下としました。エンジンには、始動時はスターターモーターとして、走行時はジェネレーターとして機能する「Smart Motor Generator」を搭載。スターターモーターや減速ギアが不要のため、軽量・コンパクト化とともに、静かなエンジン始動を実現しています。
2）95kgの車体とシングルシートがもたらす扱いやすさ・乗り心地
「JOG125」同様の軽量でボディ剛性をバランスさせたアンダーボーン型フレームを採用しました。735mm高のシングルシートは、クッションの硬さを調整することで、良好な足つき性と快適な乗り心地を両立。車両重量95kgの軽さと相まって、取り回しやすく、初めて二輪車に乗る方にも安心です。さらにホイールベースやトレール量の最適化、フロントサスペンションのバランス調整により市街地での軽快な走りを実現しています。
3）リアブレーキ操作でフロントブレーキもバランスよく効力を発生させる「UBS（Unified Brake System）」
リアブレーキ操作でフロントブレーキにも効力をバランスよく発生させる「UBS（Unified Brake System）」を装備。制動時の車体挙動に穏やかさをもたらします。
※制動時は、前後ブレーキ同時操作が基本です。UBSはバランスのよいブレーキングをサポートする機能です。
4）広いフートスペースと容量約21.3Lのシート下収納による高い実用性
スペース効率に配慮した設計により、ゆとりある広いフートスペースと、容量約21.3Lのシート下収納スペースを確保。また、フロントには600mlサイズのペットボトルが収まるトランクスペースや折りたたみ式フロントフック（最大荷重1.5kg）、取り回しの際に握りやすいグラブバーを装備しました。さらに、充電などに活用可能なUSBソケットもアクセサリー設定しています。
5）スポーティでアクティブな親しみやすいデザイン
JOGらしいスポーティさを継承しつつ、軽さと取り扱いやすさを表現したコンパクトなボディに、フロントカウルと一体化したフラッシャー、そしてサイドカバーの滑らかなボディラインがダイナミックで親しみやすい印象を与えます。
カラーリングは、スマートでスタイリッシュな“マットダークブルー”、優雅でエレガントな雰囲気の“パープル”、シンプル・イズ・ベストを追求した“ブラック”、そしてどんなシーンにも馴染む快適さを表現した“シルバー”の4色です。
