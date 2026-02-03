こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大阪オートメッセ2026にいすゞA&Sブースにて共同出展〜“トラック×小型EV・eBike”で「もっと奥へ、遊びも仕事も」新たな冒険スタイルを提案〜
ヤマハ発動機株式会社は、2026年2月13日（金）から15日（日）までインテックス大阪で開催される「第29回 大阪オートメッセ2026」において、いすゞA&S株式会社（以下、いすゞA&S）ブースにて共同出展します。
今回の出展では、「もっと奥へ、遊びも仕事も」をコンセプトに、いすゞ自動車の新型小型トラック「エルフミオ」と、当社の汎用EVプラットフォーム「DIAPASON（ディアパソン）」のコンセプトモデルや、電動アシストグラベルバイク 「WABASH RT（ワバッシュ アールティー）」を組み合わせた新しいアウトドアレジャーおよびワークスタイルの可能性を提案します。
当社は、独自の制御技術と電動化技術を融合させ、eBikeから小型EVまで、さまざまなフィールドで機動力を発揮する多彩な電動モビリティのラインアップを展開しています。今回の共同出展では、目的地までトラックで移動し、そこから先は機動力のある小型EVでフィールドを散策・活動するスタイルを提案します。これにより、従来の車だけでは到達できなかった「もっと奥」への移動を可能にし、レジャーの楽しさや仕事の効率を広げる冒険仕様のカスタマイズをご覧いただけます。
関連情報
DIAPASON 公式サイト：https://www.yamaha-motor.co.jp/evplatform/
WABASH RT 公式サイト：https://www.yamaha-motor.co.jp/pas/ypj/wabash-rt/
いすゞA&S 特設サイト：https://www.ias-isuzu.co.jp/lineup/elf/cross/
いすゞA&Sブースにて、以下の当社製品をエルフミオの荷台に積載し、展示します。
DIAPASON C580（開発中車両・参考出展）
畑地や不整地など、多様な路面環境での敏捷な移動性とスマートな使い勝手を提供する2人乗り電動モビリティです。 本展示会では、ハードカーゴ株式会社による特別架装（ワークキャリア等）を施し、エルフミオの荷台に積載。目的地に到着した後、もっと「奥」へと踏み込むための頼れる相棒としてのスタイルを提案します。
DIAPASON C729（開発中車両・参考出展）
「超軽量・コンパクト」をコンセプトに開発中のEVバイクです。 車に載せて出かけるコンパクトな設計により、移動先での機動力を高めます。エルフミオ スペースキャブと組み合わせ、日常から一歩踏み出したアクティブなライフスタイルを提案します。
電動アシストグラベルバイク WABASH RT（特別ラッピング仕様）
オンロードの快適性とオフロードの走破性を両立する電動アシストグラベルバイクです。 エルフミオの車体デザインに合わせた特別ラッピングを施し、トラックとの親和性を高めた仕様で展示。遊びのフィールドを広げるモビリティとして紹介します。
